Уходящая неделя впечатается в еврейскую политическую память как новая гримаса абсурдности дальнейшего пребывания народа Израиля в странах рассеяния. Речь пойдёт о новых рекордах политической дегенеративности, установленных особо горластыми спикерами либерального крыла американского еврейства.

Дональд Трамп у Стены Плача

Все началось ещё на предшествующей неделе, когда израильское правительство последовало настоятельному совету президента Трампа и запретило въезд в страну двум «конгрессвумен» от Демократической партии, Рашиде Тлайб и Элихан Омар, ратующим за бойкот Израиля и без стеснения вдохновляющим исламистских террористов.

К немалому удивлению еврейских благомыслов — демократических уклонистов — вся верхушка Демократической партии осудила израильское решение. Её еврейские члены Конгресса были особливо громогласны. А кандидат в президенты от демократов Бени Сандерс и вовсе заговорил о санкциях против Израиля, покуда не впустит в свои пределы двух радетельниц его уничтожения.

Jacksonsun.com Конгресс США

Вслед за этим последовали слова президента Трампа о том, то голосующие за демократов евреи страдают невежеством либо нелояльностью. Он пояснил, что голосующие за Демократическую партию евреи демонстрируют нелояльность к Израилю и собственному народу.

Трамп изъяснился со свойственной ему нещадящей прямотой. Высказанное им можно отнести к категории простой и неоспоримой правды. Если Демократическая партия поддерживает двух радикальных «джихадисток» в их попытках навредить Израилю, то разве голосование за неё не является проявлением невежества или нелояльности к Израилю? Можно сказать, что президент просто зафиксировал словами очевидное.

Однако для возносящих политкорректность превыше истины — подобное звучит неприемлемо хулительственно. Раздались голоса либеральных евреев против напоминания им о нелояльности собственному народу и еврейскому государству. Там и сям послышались чудовищные по уровню свиномыслия обвинения президента Трампа в антисемитизме.

И тут мы подходим к абсурду еврейского бытия в США. Совершенно очевидно, что Израиль кровно заинтересован в победе на следующих выборах Дональда Трампа. Никогда во главе США не стоял человек, столь искренне расположенный к Израилю и доказавший это на деле.

А вот две трети евреев США (если не три четверти) намерены голосовать против Дональда Трампа. Они и на прошлых выборах голосовали преимущественно за демократов. Казалось бы, сейчас можно ждать перемен к лучшему. Президент Трамп ведь на деле доказал свою верность союзу с Израилем. Но выходит, что Израиль вовсе не является главной темой для большинства американских евреев.

diego_cue Еврейская община Вильямсбург в Бруклине. Нью-Йорк. США

Мы слышим время от времени о «двойной лояльности» американских евреев. Якобы интересы Израиля стоят у них на первом месте, а собственно американские — на втором. Мы видим сейчас, что эти юдофобские мифы не имеют под собой никакой почвы. Та часть американских евреев, которая видит своим домом Израиль, постепенно перебирается на постоянное место жительства на Землю обетованную. И эти люди голосуют за Дональда Трампа. Но большинство американских евреев руководствуется вовсе не сионистскими чаяниями при выборе того или иного кандидата. Они отдают предпочтение тому, кто в большей степени соответствует их либеральному представлению о том, как обустроить Америку.

Так вырисовывается сложная и полная противоречий картина. Она не имеет общего с привычными стереотипами. Поэтому так трудно донести до непричастных, как все сложно в еврейском мире США.