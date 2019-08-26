Десять лет назад в Сахалинскую область приехал бессменный руководитель Общероссийского Движения поддержки Флота, основанного еще в 1991 году, Михаил Ненашев. Как депутат Государственной думы он взялся помочь сахалинцам и курильчанам в их давних усилиях по закреплению в общероссийском календаре Дня Победы над Японией. К этому времени были отбиты (с большим моральным уроном) наши многочисленные попытки штурмовать «в лоб» бастионы президентского сопротивления этой инициативе, а затем и редуты правительства, научившегося независимо от избирателей формировать большинство в Государственной думе, штампующее любое мнение исполнительной власти. В результате при отрицательном заключении правительства любой законопроект становился «непроходным».

ИА REGNUM Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

Более двух десятков законодательных инициатив, аналогичных сахалинской, принудительно останавливались на самых разных этапах законотворчества.

Единственный раз — в 1998 году (7 октября 1998) — Государственная дума смогла проявить самостоятельность в этом вопросе и приняла внесенный сахалинцами закон об объявлении 3 сентября — Днем победы над милитаристской Японией.

Совет Федерации федеральный закон одобрил (15 октября 1998).

Однако на преодоление президентского вето, наложенного 30 октября 1998 г. (№Пр-1447) Борисом Ельциным по надуманным мотивам на уже принятый закон, ни сил, ни воли у Государственной думы уже не осталось.

Kremlin.ru Борис Николаевич Ельцин

Тогдашний президент писал: «Соглашаясь с оценкой значения для Дальнего Востока, ветеранов войны и в целом для России окончания военных действий на Дальнем Востоке и с внесением в указанный закон соответствующего дополнения, подчеркиваю, что при определении даты воинской славы следует исходить из исторического контекста: военные действия Второй мировой войны на Дальнем Востоке и Тихом океане завершились подписанием акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 г.».

Таким образом, сам Б. Ельцин, вроде соглашаясь с оценкой этого дня как победного дня воинской славы, фактически удалил из исторического и правового контекста Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 3 сентября Днем всенародного торжества — Днём Победы над Японией» (Ведомости Верховного Совета СССР 1945 г., №61) и медаль «За победу над Японией» с надписью «3 сентября», учрежденную 30 сентября 1945 г., которой награждено 1,8 млн человек.

Пренебрёг Б. Ельцин и статей 2 раздела 2 Конституции России 1993 года, согласно которой правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации. Советский указ к 1998 году действовал, Конституции не противоречил.

Действителен он и сейчас, согласно документу №3.4−32/1014, полученному в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 29 мая 2019 г.).

Вторым доводом президентского вето был следующий аргумент: «Необходимо принять во внимание и тот факт, что установление Федеральным законом Дня победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы».

Очевидно, что в угоду только «намечавшимся» (!) тенденциям, в угоду внешним и сиюминутным факторам были принесены и законность, и историческая традиция, политая кровью отцов победа и коренные интересы народа, выраженные тогдашним составом Государственной думы в принятом законе.

Советские солдаты с трофейными японскими знамёнами. 1945

Под предлогом уточнения: дескать, Акт о капитуляции Японии подписан 2-го, а не 3 сентября, Б. Ельциным была предложена другая формулировка: «2 сентября — День окончания Второй мировой войны».

Фактически Ельцин предложил отказаться от празднования Победы и понизить статус как события, так и даты с дня воинской славы, подразумевающего государственную поддержку, до необязательного памятного дня.

Что же в действительности лежало в основании президентского вето?

Во-первых, наивное убеждение, что российская государственность начинается с 1991—1993 со времени капиталистической (контр)революции, что Россия не продолжатель Советского Союза, а некое новое государство. Якобы «мы начинаем жизнь с чистого листа и не будем оглядываться на прошлое». Кстати, и нынешнее руководство России допускает такие «проговорки» (Д. Медведев: «мы молодое государство»).

Во-вторых, антисоветизм и антикоммунизм, впрочем, типичные не только для Б. Ельцина и его советников, но свойственные всем группам нынешней политической элиты России.

В-третьих, личностный фактор. Желание предать забвению профиль Верховного главнокомандующего, отчеканенный на медали «За Победу над Японией», не допустить неудобных сравнений.

Тут на службу приходит манипулятивная социоинженерия: «Ты можешь выиграть войну, но если упоминание об этом убрать из учебников и прессы (шире — общественного информационного пространства), то об этом забудут, когда умрут участники войны».

Выступая 11 декабря 2009 года в Государственной думе при обсуждении проекта Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона, М. Ненашев заявил: «Все наши сегодняшние дела и работа на перспективу, глубоко убежден, должны основываться на ясной общенациональной памяти. Забывая подвиги, жертвы нашего народа, мы позволяем другим странам игнорировать главную роль России во Второй мировой войне. Поэтому предлагаю в ходе подготовки к 65-летию Великой Победы в конкретной плоскости рассмотреть вопрос об учреждении 2 сентября — Днем Победы России во Второй мировой войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе над милитаристской Японией.

Солдаты японской армии сдают оружие. 2-й Дальневосточный фронт. 28 августа 1945

В Общероссийское Движение Поддержки Флота ко мне как к депутату идут постоянные обращения от различных ветеранских и не только ветеранских организаций Дальнего Востока, из других регионов России и СНГ по узакониванию этой великой даты в современном календаре. Человечество всегда должно помнить, что благодаря подвигу, самопожертвованию наших воинов, моряков Тихоокеанского флота, Амурской флотилии были освобождены Китай, Корея, Монголия от японских захватчиков.

Считаю необходимым и рассчитываю на содействие всех депутатов, независимо от фракционной принадлежности, в ближайшее время в профильных комитетах Государственной думы начать решать этот важнейший вопрос мировой истории и нашего времени».

Итак: День Победы!

Важно, что после этого выступления депутата М. П. Ненашева председатель Государственной думы России, председатель Высшего Совета партии «Единая Россия», руководитель фракции этой партии в Государственной думе Б. В. Грызлов прямо на заседании поддержал рассмотрение данного предложения.

Инициатором — М. Ненашевым — были подтянуты крупные военно-депутатские силы. Очередной законопроект о Дне Победы на Дальнем Востоке внесен был членами Комитета по обороне: В. Заварзиным — генерал-полковником, председателем комитета, М. Ненашевым — капитаном первого ранга, Ю. Савенко — капитаном первого ранга, служившим на Тихоокеанском флоте, бывшим мэром сахалинского города Корсаков, Е. Пузановым — генералом армии, бывшим командующим войсками Московского, Ленинградского военных округов, статс-секретарем, заместителем министра обороны. Два старших офицера ВМФ, двое высокопоставленных генералов.

Однако противники Дня Победы в правительстве РФ и администрации президента, верные заветам Ельцина, оказались сильнее председателя Государственной думы, весомее патриотически настроенных военных и всего парламентского большинства в Государственной думе (314 голосов из 450!).

Перед инициаторами была жёстко поставлена дилемма: или ельцинская формулировка, или отрицательное заключение правительства. И тогда полная тишина к 65-летию Победы над Японией.

Сочтя ельцинскую формулировку синицей в руках, причем желательной к 65-летию Победы, инициаторы 2 июля 2010 г. внесли законопроект с формулировкой «памятный день — 2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 г.)» и с положительным заключением правительства РФ. Через пять дней Государственная дума приняла законопроект. Вскоре его подписал тогдашний президент России Д. Медведев.

Обрадованные сахалинские депутаты поспешно (пожалуй, с излишней поспешностью) осенью 2010 года отозвали свой законопроект (№261 812−4), который с формулировкой День воинской славы — «3 сентября — День победы над милитаристской Японией» томился в Государственной думе с 2006 года, а до того дважды необоснованно возвращался.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Мне особенно горько об этом писать, т.к. еще 15 сентября 2005 года я был назначен официальным представителем областной думы по этому законопроекту.

Делегации общероссийского Движения поддержки Флота, возглавляемые Михаилом Ненашевым, ежегодно в Москве в Александровском саду у Вечного огня на мемориале Неизвестному Солдату 2 сентября возлагают цветы в память жертвах, принесенных нашей страной во Второй мировой войне, в память о Победе над Японией. Затем на Новодевичьем кладбище возлагают цветы у памятника генерал-лейтенанту Кузьме Деревянко (1904—1954), подписавшему от имени Советского Союза Акт о капитуляции Японии, и у памятника Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову (1904−1974), народному комиссару ВМФ в военные годы (1939 — 1946).

Похоже, ДПФ — единственная организация, которая так поступает.

Центр Москвы утыкан телекамерами, но из-за Кремлевской стены делают вид, что ничего не видят, укору не внемлют, стыда не чувствуют, действий флотской общественности не повторяют.

Что же мы имеем после 2010 года?

Памятный день есть, а памяти у властей нет.

Ни разу за это время ни президент, ни председатель российского правительства не вспомнили об этой дате, не поздравили народ России ни с победой над Японией, ни с окончанием Второй мировой войны, ознаменовавшимся безоговорочной капитуляцией Японии.

Был и есть повод поздравить сахалинцев и курильчан с нашим региональным праздником. «3 сентября — День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов (1945 год)». Он установлен законом Сахалинской области №52-ЗО от 17 июня 2008 года.

И с этим памятным днём ни разу не поздравили. Зато не устают поздравлять и с менее значимыми, разовыми событиями, делая вид, что не замечают смыслообразующих, ценностно-важных событий. Точнее демонстративно игнорируя эти события и даты.

А.И. Плотнов. Десант на Курильских островах. 1948

Социальные причины и психологические установки такой исторической политики властей хорошо показаны Игорем Шишкиным в работе «Провал исторической политики России».

Он справедливо пишет: «…Первопричину краха исторической политики российских властей надо искать не в мощи или немощи государства и не в глупости или безволии чиновников. Она в природе правящего класса России, сформировавшегося в конце 1980-х — начале 2000-х…

…Начало на Западе массированной кампании по пересмотру истории войны совпало по времени с началом в России кампании модернизации страны, провозглашенной тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Причем очень быстро выяснилось, что во имя светлого модернизированного будущего необходимо в первую очередь радикально модернизировать сознание народа, а значит, как водится, «снести» его обветшавшие традиции и ценности.

Игорь Юргенс, руководитель организации, выступавшей в качестве идеологического штаба Дмитрия Медведева (ИНСОР), так прямо и заявил, что основная опасность для страны — «архаичность российского народа, который не раньше 2025 года окажется «ментально совместим» со среднестатистическим прогрессивным европейцем».

Владислав Сурков, в те годы первый заместитель главы администрации президента, главный идеолог и пиарщик правящего режима, тогда же провозгласил лозунг: «Осторожно — традиция!»…

Как видим, влиятельнейшие люди в российской элите практически открытым текстом заявляли о том, что их цель — разрушение народного архетипа, конечно, во имя блага этого самого народа. В этих условиях вполне закономерно Победа, народная память о Великой Отечественной войне (добавим: и память о Второй мировой войне и одержанной в ней Победе над Японией — С. П.) оказались одними из главных препятствий на пути к очередному «светлому будущему», теперь в рамках западной цивилизации и торжества «общечеловеческих» ценностей в модернизированной России.

Гордость за страну, за деяния своих отцов и дедов — стержень, не сломав который, русский архетип не уничтожить, а значит, не уничтожить и Россию как источник «зла».

Далее И. Шишкин пишет: «…Нет худа, без добра. Запад собственноручно создал условия для начала радикального пересмотра исторической политики России. Состоится пересмотр или не состоится, сейчас предсказать невозможно. Но тенденция обозначилась. Похоже, что интересы элиты и государства на историческом фронте на какое-то время могут совпасть».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Добавлю: не только Запад, но и Восток собственноручно создал условия для пересмотра исторической политики России. Япония с ее настойчивыми претензиями не только на Курильские острова, но и на ревизию итогов Второй мировой войны, прямо подталкивает нас на возрождение Дня воинской славы — Дня Победы над Японией.

В чём ценность законодательной инициативы, реализованной Михаилом Ненашевым «со товарищи»?

В честной попытке сдержать офицерское слово и вернуть в федеральный календарь хоть какое-то упоминание о событиях Второй мировой войны.

В возможности легально собираться и, не выказывая оппозиционности, публично отдавать дань памяти Победе над Японией, нравственным примером пытаясь привлечь внимание властей и общественности к этому значимому для мировой и российской истории событию.

Ценя такую позицию, скажу, что она помогла выявить все недостатки памятной даты.

День окончания Второй мировой войны… А кто с кем воевал? А кто кого победил? А где мобилизующее и вдохновляющее слово «Победа»?! Где пример сегодняшним воинам?

Отечество явно в опасности. Причем внешняя опасность усугублена слабостью внутренних, духовных скреп. И никакая Росгвардия, как ни наращивай ее ряды, никакие современные лагеря комсомольского актива типа «Таврида», «Селигер» и т.п. не заставят защищать Отечество, если у людей нет гордости за историю страны, чувства причастности к ней, измеряемого не только размерами грантов на патриотическое воспитание.

В воспитании колоссальное значение имеет сила примера, принцип: «Делай как я!». Но если президент и премьер не верят в Победу, не ценят ее, то никакой формой Юнармии не закрыть эту идеологическую дыру!

Какой пример показывает нынешнее парламентское большинство, которое 24 мая 2018 года вообще отказалось голосовать за очередной, уже компромиссный законопроект Сахалинской областной думы, предложившей согласиться с переносом праздника на 2 сентября, исключением названия страны, которую мы победили, но, настаивавшей на сохранении слова «Победа» (во Второй мировой войне) в его наименовании праздника и переводе в число дней воинской славы.

Ни один член фракции «Единая Россия» в Государственной думе не проголосовал за законопроект! Кстати, его инициировали их однопартийцы в тогдашнем шестом созыве Сахалинской областной думы.

Нынешний состав Сахалинской областной думы седьмого созыва решил повторить эту законодательную инициативу и принял 25 апреля 2019 г. соответствующее постановление №5/11/138 — 7.

Словно под копирку правительство РФ 22 июля 2019 г. выдало отрицательное заключение. Возражений два.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Первое: к законопроекту не приложена информация о результатах публичного обсуждения с учетом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры.

Чего здесь больше: безграмотности или цинизма?

Возьмите речь Верховного главнокомандующего, опубликованную в газете «Правда» 2 сентября 1945 года №211(9982). Там есть все оценки. И общественности, и государства.

Возьмите письмо другого Верховного главнокомандующего №Пр-1447 от 30 октября 1998 г. в Государственную думу: «Соглашаясь с оценкой значения для Дальнего Востока, ветеранов войны и в целом для России окончания военных действий на Дальнем Востоке и с внесением в указанный закон соответствующего дополнения…»

Возьмите многократно опубликованные в 2017—2019 годах обращения ветеранов войны, ученых, депутатов, общественности к президенту Российской Федерации, призывающие вернуться к установленному в 1945 году празднованию Дня Победы над Японией. (2 января 2018 г.; 10 августа 2018 г.; 3 сентября 2018 г.).

Всё это общеизвестные вещи. Или о них не слышал заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель его аппарата г-н К. Чуйченко, подписавший отзыв?

Второе возражение не менее издевательское. Дескать, «в законопроекте отсутствуют положения, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств».

Вроде совершенно очевидно, что средства на салюты предусмотрены в текущих расходах Министерства обороны, но г-ну Чуйченко сие неизвестно. Эта отговорка правительства кочует из заключения в заключение уже лет двадцать, и мы ее неоднократно разоблачали. Но стыд глаза не ест…

Изложенное показывает, что время компромиссов закончилось.

Бесполезны попытки проведения законопроекта через Государственную думу ввиду нравственного паралича ее большинства, организованно выполняющего команды извне. Ключ к Дню Победы лежит в другом месте. Да и нет никакого смысла устанавливать то, что уже установлено отцами и дедами. Надо это просто признать.

Павел Фёдорович Судаков. Капитуляция японской армии

Общероссийскому Движению поддержки Флота, другим общественным организациям, занимающимся патриотической тематикой, следует сплотиться и объединить усилия не в оборонительных инициативах, а в наступательных.

Не только разоблачать компрадорский и прояпонский характер правительственных заключений, но требовать исполнения Конституции Российской Федерации, согласно которой Указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией как не противоречащий Конституции и не отмененный — действует.

Самым коротким способом его реанимации является издание Указа президента Российской Федерации «О порядке празднования Дня Победы над Японией».

Издания этого указа и необходимо добиваться, пока существует временное совпадение интересов государства и его нынешней элиты, порожденной распадом страны.

Поздравляю читателей с наступающей 3 сентября 2019 года 74-й годовщиной Победы над Японией!