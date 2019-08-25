Министерство обороны США в своем пресс-релизе сообщило, что 18 августа 2019 года в 14:30 по тихоокеанскому времени было проведено лётное испытание крылатой ракеты наземного базирования в обычном оснащении. Место пуска — остров Сан-Николас, штат Калифорния. Сообщалось, что «испытываемая ракета была запущена из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта». Собранные данные и результаты будут использованы «для информирования минобороны США о развитии будущих возможностей средней дальности».

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетный комплекс Aegis Ashore

Была запущена крылатая ракета «Томагавк», и для ее запуска использовалась пусковая установка Mk41. Пусковые установки вертикального пуска Mk41 являются универсальными и используются, в том числе, и для запуска ракет-перехватчиков наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

Следует заметить, что с мая 2016 года один комплекс Aegis Ashore уже несёт боевое дежурство в румынском населённом пункте Девеселу, прикрывая южный фланг НАТО. Кстати, 10 августа 2019 года пресс-служба НАТО сообщила о том, что система противоракетной обороны Aegis Ashore Romania прошла запланированную модернизацию и вернулась на боевое дежурство. С апреля 2019 года на время модернизации её подменяла система ПРО THAAD, переброшенная из США.

С целью защиты северных рубежей альянса в польском городке Редзиково строится ещё один комплекс, который должен быть поставлен на боевое дежурство в 2020 году. К 2023 году два комплекса Aegis Ashore появятся в Японии в префектурах Акита и Ямагути.

Для того чтобы провести запуск крылатых ракет «Томагавк» из наземных версий Mk 41, не нужно устанавливать дополнительное оборудование. В данном случае не нужна и система управления огнем: «Томагавк» является «умной» ракетой, которая летит абсолютно в автономном режиме — достаточно только загрузить в её компьютер программу с координатами цели. Программное обеспечение — это просто жесткий диск. Поэтому боевые расчеты системы ПРО Aegis Ashore могут легко поменять его для нанесения удара «Томагавками».

Navy.mil Запуск крылатой ракеты «Томагавк» из пусковой установки Mk 41 эсминца USS Sterett

Один комплекс Aegis Ashore включает в себя 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков SM-3. Таким образом, вокруг российской территории к 2023 году будет развернуто 96 пусковых установок Mk41, которые оперативно могут быть переснаряжены крылатыми ракетами «Томагавк». Это сразу превратит данные противоракетные комплексы в ракетные ударные комплексы средней дальности. Вот такая картина складывается по двойному боевому назначению системы Aegis Ashore.

Дальность полёта крылатой ракеты «Томагавк» в варианте для надводных кораблей составляет до 2500 километров. Поэтому и для наземной пусковой установки она будет такой же. В ряде открытых источников указывается, что в США уже идут работы по увеличению дальности полёта этой ракеты до 3−4 тысяч километров. Боевая часть «Томагавка» может быть в обычном или ядерном оснащении мощностью до 200 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Необходимо отметить, что базы Aegis Ashore в Румынии, Польше и Японии являются стационарными объектами. Соответственно, их местоположение известно и заранее занесено в список целей для СЯС России. Это, кстати, одна из их уязвимостей.

Есть ещё одна важная деталь, и, соответственно, ещё один способ развертывания ракет средней дальности «Томагавк» в наземном варианте. В пресс-релизе Пентагона сообщалось о пуске крылатой ракеты наземного базирования с наземной мобильной пусковой установки. Таким образом, есть большая вероятность, что Соединённые Штаты не ограничатся развертыванием «Томагавков» на базах Aegis Ashore, а станут использовать в качестве платформ и мобильные наземные комплексы, что повысит их выживаемость.

TSGT ROB MARSHALL BGM-109G Gryphon

В данном случае можно говорить даже о воссоздании таких систем, т. к. наземный мобильный комплекс для КР «Томагавк» уже стоял на вооружении армии США. Он носил название «Грифон», в нём использовались крылатые ракеты BGM-109G «Томагавк». Одна транспортно-пусковая установка несла по четыре таких ракеты, размещавшихся в ячейках бронированного герметизированного пускового контейнера.

ТПУ типа TEL (Transporter/Erector/Launcher) была выполнена на базе двухосного седельного полуприцепа, который буксировался тягачом М1014 MAN с колёсной формулой 8×8. BGM-109G несла термоядерную боевую часть W84 мощностью до 150 килотонн, выполненную на основе заряда авиабомбы В61−3. Поступил комплекс «Грифон» на вооружение в 1983 году, а в 1989—1991 годах попал под сокращение по Договору о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Очевидно, что универсальность пусковой установки Mk41 никогда не была тайной для российских военных и российского военно-политического руководства. О двойном назначении данной системы постоянно открыто говорилось на протяжении ряда лет.

В частности, 7 февраля 2019 года Москва предложила Вашингтону уничтожить оружие, нарушающее пункты ДРСМД. Речь шла о развёрнутых на суше пусковых установках Мk41 для ПРО Aegis Ashore, ракетах-мишенях и беспилотниках. С этой целью минобороны России вручило соответствующую ноту военному атташе при посольстве США.

На российское предложение сразу же ответило постоянное представительство США при блоке НАТО. Американская сторона, в частности, заявила, что система Aegis Ashore не обладает наступательным потенциалом баллистических или крылатых ракет наземного базирования, и что система способна запускать лишь оборонительные ракеты-перехватчики SM-3, которые не запрещены положениями ДРСМД. Однако испытания, которые США провели 18 августа 2019 года, через 16 дней после прекращения действия ДРСМД, говорят об обратном.

Navy.mil Крылатая ракета «Томагавк»

Как говорил китайский полководец Сунь-Цзы: «Война — это искусство обмана». Только вот в данном случае, эта комбинация американцев была шита белыми нитками и давно являлась секретом Полишинеля.

Предупреждён, значит, вооружён. Военно-политическое руководство России все эти годы действовало на упреждение, понимая и зная замыслы вероятного противника. Благодаря такому подходу были созданы не имеющие аналогов системы вооружений, позволяющие обеспечить стратегическое сдерживание с США на долгие годы вперёд. В то же время шаги Вашингтона в части создания потенциала для размещения ракет средней дальности по периметру границ России не останутся без конкретного ответа.

В отношении ответных мер Москвы следует обратить внимание на состоявшееся 23 августа 2019 года оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе этого заседания президент России Владимир Путин дал поручение «Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

В поручении Владимира Путина стоит обратить особое внимание на фразу «по подготовке симметричного ответа». Слово «симметричный» означает подготовку Россией ответа не средствами ПВО и ПРО, а ударными средствами. И в данном случае странам, предоставляющим США свою территорию для размещения ракет средней дальности, стоит подумать о серьёзных последствиях, так как эти государства станут целями для российского удара не только обычными, но и ядерными средствами.

А Соединённым Штатам не стоит уповать на то, что им удастся свести возможный военный конфликт с Россией к ограниченной ядерной войне на Европейском континенте и отсидеться за океаном: подобный конфликт гарантированно перерастёт в полномасштабную ядерную войну, в ходе которой ядерные удары по континентальной территории США неизбежны.