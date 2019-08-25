Россия готовит США симметричный ответ – ударными средствами
Министерство обороны США в своем пресс-релизе сообщило, что 18 августа 2019 года в 14:30 по тихоокеанскому времени было проведено лётное испытание крылатой ракеты наземного базирования в обычном оснащении. Место пуска — остров Сан-Николас, штат Калифорния. Сообщалось, что «испытываемая ракета была запущена из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта». Собранные данные и результаты будут использованы «для информирования минобороны США о развитии будущих возможностей средней дальности».
Была запущена крылатая ракета «Томагавк», и для ее запуска использовалась пусковая установка Mk41. Пусковые установки вертикального пуска Mk41 являются универсальными и используются, в том числе, и для запуска ракет-перехватчиков наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore.
Следует заметить, что с мая 2016 года один комплекс Aegis Ashore уже несёт боевое дежурство в румынском населённом пункте Девеселу, прикрывая южный фланг НАТО. Кстати, 10 августа 2019 года пресс-служба НАТО сообщила о том, что система противоракетной обороны Aegis Ashore Romania прошла запланированную модернизацию и вернулась на боевое дежурство. С апреля 2019 года на время модернизации её подменяла система ПРО THAAD, переброшенная из США.
С целью защиты северных рубежей альянса в польском городке Редзиково строится ещё один комплекс, который должен быть поставлен на боевое дежурство в 2020 году. К 2023 году два комплекса Aegis Ashore появятся в Японии в префектурах Акита и Ямагути.
Для того чтобы провести запуск крылатых ракет «Томагавк» из наземных версий Mk 41, не нужно устанавливать дополнительное оборудование. В данном случае не нужна и система управления огнем: «Томагавк» является «умной» ракетой, которая летит абсолютно в автономном режиме — достаточно только загрузить в её компьютер программу с координатами цели. Программное обеспечение — это просто жесткий диск. Поэтому боевые расчеты системы ПРО Aegis Ashore могут легко поменять его для нанесения удара «Томагавками».
Один комплекс Aegis Ashore включает в себя 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков SM-3. Таким образом, вокруг российской территории к 2023 году будет развернуто 96 пусковых установок Mk41, которые оперативно могут быть переснаряжены крылатыми ракетами «Томагавк». Это сразу превратит данные противоракетные комплексы в ракетные ударные комплексы средней дальности. Вот такая картина складывается по двойному боевому назначению системы Aegis Ashore.
Дальность полёта крылатой ракеты «Томагавк» в варианте для надводных кораблей составляет до 2500 километров. Поэтому и для наземной пусковой установки она будет такой же. В ряде открытых источников указывается, что в США уже идут работы по увеличению дальности полёта этой ракеты до 3−4 тысяч километров. Боевая часть «Томагавка» может быть в обычном или ядерном оснащении мощностью до 200 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Необходимо отметить, что базы Aegis Ashore в Румынии, Польше и Японии являются стационарными объектами. Соответственно, их местоположение известно и заранее занесено в список целей для СЯС России. Это, кстати, одна из их уязвимостей.
Есть ещё одна важная деталь, и, соответственно, ещё один способ развертывания ракет средней дальности «Томагавк» в наземном варианте. В пресс-релизе Пентагона сообщалось о пуске крылатой ракеты наземного базирования с наземной мобильной пусковой установки. Таким образом, есть большая вероятность, что Соединённые Штаты не ограничатся развертыванием «Томагавков» на базах Aegis Ashore, а станут использовать в качестве платформ и мобильные наземные комплексы, что повысит их выживаемость.
В данном случае можно говорить даже о воссоздании таких систем, т. к. наземный мобильный комплекс для КР «Томагавк» уже стоял на вооружении армии США. Он носил название «Грифон», в нём использовались крылатые ракеты BGM-109G «Томагавк». Одна транспортно-пусковая установка несла по четыре таких ракеты, размещавшихся в ячейках бронированного герметизированного пускового контейнера.
ТПУ типа TEL (Transporter/Erector/Launcher) была выполнена на базе двухосного седельного полуприцепа, который буксировался тягачом М1014 MAN с колёсной формулой 8×8. BGM-109G несла термоядерную боевую часть W84 мощностью до 150 килотонн, выполненную на основе заряда авиабомбы В61−3. Поступил комплекс «Грифон» на вооружение в 1983 году, а в 1989—1991 годах попал под сокращение по Договору о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Очевидно, что универсальность пусковой установки Mk41 никогда не была тайной для российских военных и российского военно-политического руководства. О двойном назначении данной системы постоянно открыто говорилось на протяжении ряда лет.
В частности, 7 февраля 2019 года Москва предложила Вашингтону уничтожить оружие, нарушающее пункты ДРСМД. Речь шла о развёрнутых на суше пусковых установках Мk41 для ПРО Aegis Ashore, ракетах-мишенях и беспилотниках. С этой целью минобороны России вручило соответствующую ноту военному атташе при посольстве США.
На российское предложение сразу же ответило постоянное представительство США при блоке НАТО. Американская сторона, в частности, заявила, что система Aegis Ashore не обладает наступательным потенциалом баллистических или крылатых ракет наземного базирования, и что система способна запускать лишь оборонительные ракеты-перехватчики SM-3, которые не запрещены положениями ДРСМД. Однако испытания, которые США провели 18 августа 2019 года, через 16 дней после прекращения действия ДРСМД, говорят об обратном.
Как говорил китайский полководец Сунь-Цзы: «Война — это искусство обмана». Только вот в данном случае, эта комбинация американцев была шита белыми нитками и давно являлась секретом Полишинеля.
Предупреждён, значит, вооружён. Военно-политическое руководство России все эти годы действовало на упреждение, понимая и зная замыслы вероятного противника. Благодаря такому подходу были созданы не имеющие аналогов системы вооружений, позволяющие обеспечить стратегическое сдерживание с США на долгие годы вперёд. В то же время шаги Вашингтона в части создания потенциала для размещения ракет средней дальности по периметру границ России не останутся без конкретного ответа.
В отношении ответных мер Москвы следует обратить внимание на состоявшееся 23 августа 2019 года оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе этого заседания президент России Владимир Путин дал поручение «Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».
В поручении Владимира Путина стоит обратить особое внимание на фразу «по подготовке симметричного ответа». Слово «симметричный» означает подготовку Россией ответа не средствами ПВО и ПРО, а ударными средствами. И в данном случае странам, предоставляющим США свою территорию для размещения ракет средней дальности, стоит подумать о серьёзных последствиях, так как эти государства станут целями для российского удара не только обычными, но и ядерными средствами.
А Соединённым Штатам не стоит уповать на то, что им удастся свести возможный военный конфликт с Россией к ограниченной ядерной войне на Европейском континенте и отсидеться за океаном: подобный конфликт гарантированно перерастёт в полномасштабную ядерную войну, в ходе которой ядерные удары по континентальной территории США неизбежны.