Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач посетил Литву. В соседней республике он пробыл с 21 по 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба польского дипломатического ведомства, Пшидач принял участие в конференции Валдаса Адамкуса — 2019, встретился с литовскими коллегами и нанес визит на нефтеперерабатывающий завод концерна Orlen Lietuva в Можейках. Во время выступления на конференции Пшидач «подчеркнул необходимость сохранения европейского единства перед лицом агрессивной российской политики» и «отметил важность продолжения процесса реформ в таких странах «Восточного партнерства», как Украина и Молдавия». По его словам, «эти страны заслуживают поддержки Европы, но основное бремя работы лежит на них». В МИД Литвы польский дипломат обсудил «наиболее важные вопросы, касающиеся политических отношений, экономического и энергетического сотрудничества, а также текущей ситуации в области безопасности в регионе». А также принял участие в открытии выставки о Люблинской унии в честь 450-летия образования Речи Посполитой.

Визит Пшидача пришелся на 30-летний юбилей «Балтийского пути». Эта акция в прибалтийских республиках СССР была проведена 23 августа 1989 года и является важным элементом современной политической мифологии Литвы, Латвии и Эстонии. Принимали участие в «Балтийском пути» и литовские поляки. Они вышли на улицы, хотя, как замечает издатель газеты Kurier Wileński Зыгмунт Клоновский, «литовцы не хотели делиться своей независимостью ни с кем, они считали, что заслуживают исключительных прав, не помня других национальностей, особенно большое польское меньшинство. Мы ощущали неприятный осадок, однако нужно было принять эту детскую болезнь, из которой Литва должна была вырасти. Сегодня мы видим, что она изменилась». В свою очередь, Пшидач, которого цитирует польскоязычный портал ZW.lt, считает, что Варшаве и Вильнюсу удастся «решить вопросы, которые еще не решены, — польские названия городов, имена проживающих в Литве поляков, образование».

Gov.pl Конференция Валдаса Адамкуса — 2019. Литва

Основания так считать у Польши есть. Так, в литовскую правящую коалицию вошла «Избирательная акция поляков Литвы» (AWPL), которой отдали важный портфель министра внутренних дел. Помимо того, Варшава оценила и жест нового президента Литвы Гинтаса Науседы, который сразу же после вступления в должность совершил свой первый заграничный визит в Польшу, а не соседние прибалтийские республики. Считается, что тем самым Науседа обозначил контуры некой «своей политики». Но какой именно? Литовские издания пока не пришли к однозначным выводам. Газета Respublika, например, считает, что первые поездки президента за границу — в Польшу, Латвию, Германию, Эстонию — показали, кто «является нашими ближайшими стратегическими партнерами». Это «надежные соседи» и «могущественное государство», с которым «считается Россия». Так что теперь Науседа может смело отправляться даже в Швецию, не опасаясь диктата скандинавских банкиров.

Однако не все довольны такой «географией», считая, что она разрушает культовую идею о важности сплочения Литвы, Латвии и Эстонии. Как подчеркнул на днях известный литовский политический обозреватель Чесловас Ишкаускас, «Балтийский путь» сегодня остается лишь символом единства прибалтийских республик, но не более того. Он напомнил, как в 2012 году бывший на тот момент президентом Латвии Андрис Берзиньш заявил, что «если мы не найдем способ сблизиться, в ближайшие 10 лет наших стран не будет». А ныне сближения не видно, напротив, идет размежевание. Оно особенно проявилось в отношении к строящейся АЭС в Белоруссии, против которой активно играл и играет Вильнюс. Литовские власти последовательно выступают против того, чтобы электроэнергия, которую станция будет вырабатывать после запуска, могла попасть в Литву. И их огорчает, что Латвия и Эстония настроены «оппортунистически», не видя ничего страшного в покупке электроэнергии белорусской АЭС.

Gov.by БелАЭС

Это то, что на поверхности. Но есть и другие проблемы. Единство прибалтийских республик подрывается тем, что они по-разному начинают реагировать на геополитические события, игнорируют мнения соседей (в частности, это проявилось в ходе визита президента Эстонии в Москву), сложно решаются связанные с Балтийским морем вопросы, существуют разногласия по поводу оценок кризиса между США и ЕС. Вильнюс на многое начинает смотреть польскими глазами. Вот и экс-президент Литвы Валдус Адамкус заявляет, что основные внешнеполитические проблемы, стоящие перед его страной, включают в себя особое внимание восстановлению партнерских отношений с Польшей и укреплению дипломатического потенциала, направленного на развитие контактов с США. Но такие задачи вкупе с активной кооперацией с Варшавой, добавим уже от себя, заставят шевелиться Берлин и вряд ли в позитивном для Вильнюса ключе.

Однако, похоже, Литва намерена изменить свой внешнеполитический курс, даже понимая, что сближение с Польшей в нынешней ситуации может отдалить ее от Латвии и Эстонии. Является ли это тактической уловкой или стратегическим решением, покажут дальнейшие события.