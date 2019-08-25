Первые упоминания о том, что заменитель натурального масла — продукт для бедных, уходят корнями в 1869 год. Тогда французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооружёнными силами и нижними слоями населения. В 1897 году французский химик Поль Сабатье (Paul Sabatier) открыл метод каталитического гидрирования соединений углерода и в 1912 году получил за свои работы Нобелевскую премию. В частности, он впервые получил насыщенную стеариновую кислоту, пропуская смесь водорода с парами ненасыщенных жирных кислот через никелевый катализатор. В прикладном отношении это дало возможность превращать жидкие жиры в твердые.

Красно-рыжий цвет пальмового масла

Через несколько лет — в 1901 году — немецкий химик Вильгельм Норман (Wilhelm Normann) модифицировал открытие Сабатье, придумав пропускать водород через смесь масла с порошковым катализатором, который затем удалялся фильтрованием. Отверждение жиров не в газообразной, а в жидкой форме позволяло проводить его в промышленных масштабах. В 1903 году он запатентовал свой метод в Германии и Англии. Патент был куплен английской фирмой Joseph Crosfield & Sons, выпускающей мыло и свечи, основанной в 1814 году Джозефом Кросфильдом и в 1929 году вошедшей в компанию Unilever.

Сегодня наиболее ярким товаром рынка твердых жиров является пальмовое масло — другой его консистенции в массовой промышленности во всем мире и не используют, потому как сырое жидкое пальмовое масло, в котором могут содержаться полезные вещества, имеет, как и многие растительные масла, свой оттенок, даже более яркий, чем у других. Использовать его в жидком виде, как и другие жидкие растительные масла в пищевой промышленности, сложно. Да и транспортировать из жарких дальних стран твердое масло, которое выдерживает высокие температуры и способно дольше храниться, гораздо удобнее и выгоднее производителям пищевых товаров. Поэтому последние, то бишь производители продуктов, предпочитают натуральным животным маслам дешевые растительные аналоги. Ведь сливочное масло и масло какао, являясь более высококачественными твердыми жирами, стоят дороже, и, соответственно, они не способны покрыть массовый спрос населения с невысокими доходами. Для пищевой промышленности используется пищевое масло, во всяком случае мы на это надеемся, тогда как техническое, которое еще дешевле дешевого твердого пищевого пальмового масла, предназначено для химической промышленности. Отдельные информационные источники в интернете пытаются донести до потребителей информацию о полезных свойствах пальмового масла, обходя стороной факты того, что натурального, обладающего полезными свойствами жидкого ярко-рыжего масла в продаже мало кто видел, если видел, в принципе, а в пищевке, как мы опять же указывали, натуральное жидкое масло использовать невозможно, смысл был бы его импортировать, если бы имелась возможность удешевлять производство продуктов за счет своих же растительных масел, выращиваемых у себя на родине. И, да, возможно, и даже, скорее всего, египтяне употребляли пальмовое масло еще при Тутанхамоне, не употреблять же им было кедровое масло или другое, полученное из растений, которые, в принципе, не растут в Египте или в соседних с ним странах. В те времена, знаете ли, не такая продвинутая логистика была, как сейчас. Но при Тутанхамоне еще и не была развита химическая промышленность, которая позволяла бы употреблять в пищу кусок жесткого масла. Так что подобные заявления стоило бы расценивать как рекламные трюки, но страшного в этом, конечно же, ничего нет, потому как любой производитель и продавец всегда будет позиционировать свой товар как исключительный, полезный. Однако очень настораживает, что о плюсах говорится много, а о минусах не позволяется говорить даже международным экспертам Всемирной организации здравоохранения. Но об этом чуть позже. К слову, и в России исследований на эту тему мало, не говоря уже, что о контроле производителей, активно использующих пальмовое масло в производстве продукции, указывающих его в составе товара одним словом «растительные жиры», задумались совсем недавно. И это происходит на фоне высокой зарегулированности нашего российского бизнеса, то есть потеряли иголку в стоге сена — не заметили, что в России свойства пальмового масла и его влияние на здоровье плохо изучены, но импорт наращивают.

Helge Höpfner Маргарин

Активное знакомство россиян с пальмовым маслом состоялось в 1990-х, как раз в самые сложные для страны времена, когда большинство населения оказалось в бедственном положении. Попало оно на стол к нам, например, в качестве составляющего компонента известного многим спреда RAMA. Его производство было начато в Германии в 1924 году той самой компанией Unilever, которая, как мы указывали выше, приобрела патент химика Вильгельма Нормана, усовершенствовавшего метод Сабатье по превращению жидкого жира в твердый. Тогда продукт RAMA позиционировали как масло вплоть до 1932 года, пока германское правительство не запретило использовать в рекламе маргарина любое упоминание молочных продуктов.

Сегодня пальмовое масло используется в производстве большого количества продуктов — в детских смесях, сгущенном молоке, сухих сливках, сметане, мороженом, сыре, в кондитерской и хлебобулочной продукции, в различных сладких пастах — шоколадных, ореховых, ванильных, в самом шоколаде и чипсах.

Между тем все больше экспертов склоняются к выводам о вреде пальмового масла. Такого же мнения придерживаются специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшие на официальном сайте своей организации бюллетень. Его авторами являются Sowmya Kadandale, Robert Marten и Richard Smith. Из данных бюллетеня следует, что употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе. Эксперты ВОЗ отмечают, что лоббисты и пиарщики индустрии пальмового масла, как и производители продуктов питания, удешевляющие за счет данного ингредиента свою продукцию, а также отдельные политические институты, заинтересованные в продвижении пальмового масла, пытаются скрыть от потребителей правду о вреде для здоровья в погоне за прибылью.

cocoparisienne Ожирение

Например, сообщается в документе, во время подготовки доклада ВОЗ / ФАО 2003 года по питанию и профилактике хронических заболеваний Совет по содействию распространению пальмового масла Малайзии поставил под сомнение связь проблем со здоровьем с пальмовым маслом, о которых говорится в докладе. При этом представители совета подчеркивают, что ограничение потребления пальмового масла угрожает существованию нескольких миллионов человек.

Подобная тактика лоббирующих структур воспринимается Всемирной организацией здравоохранения как попытка подорвать надежные источники информации, используя в том числе среди аргументов — борьбу с бедностью. В качестве лоббистов ВОЗ подозревает сообщества, состоящие из производителей пальмового масла и потребительских товаров, инвесторов, банкиров, которые одновременно являются представителями экономического и социального совета ООН, а также Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Детского фонда ООН. Данные представители, как считает ВОЗ, не видят значительного ущерба от массовой вырубки лесов и нарушений в результате использования детского труда на плантациях.

О попытке давления на мнение экспертов и журналистов говорится и в статье, опубликованной в марте этого года на портале русской службы новостей BBC, в которой вынесен даже отдельный пункт об этом:

tristantan Плоды пальмы

Сами производители пальмового масла категорически отвергают эти обвинения и утверждают, что доклад ВОЗ очерняет их продукцию.

«Подобные «исследования» не подкреплены никакими точными научными выводами, в них нет прямых доказательств вреда пальмового масла для организма человека при потреблении в пищу. Это и не исследование вовсе, а односторонняя выборка негативных слухов и околонаучных догадок с целью преподать пальмовое масло в не лучшем свете. Но продукт питания, используемый в пищу во всех развитых странах, изначально не может быть сравним с алкоголем и табаком, вред которых неоспорим», — заявил Русской службе ВВС региональный представитель Малайзийского совета производителей пальмового масла в Москве Алексей Удовенко.

После публикации доклада в бюллетене ВОЗ представители малайзийских и индонезийских властей обратились в эту организацию с требованием удалить документ, однако получили отказ.

«Бюллетень Всемирной организации здравоохранения является международным рецензируемым научным журналом, публикующим работы различных экспертов. Авторы данного доклада не являются сотрудниками ВОЗ, и сама работа не является проведенным ВОЗ исследованием. Если кто-либо хочет обсудить эту статью, ему следует обратиться напрямую к редактору бюллетеня», — сообщили Русской службе ВВС в пресс-службе ВОЗ.

Там также отметили, что в конечном итоге ответственность за содержание опубликованных в бюллетене работ несут их авторы, однако подчеркнули, что «Всемирная организация здравоохранения приняла все надлежащие меры предосторожности, чтобы проверить информацию, содержащуюся в публикации».

(сс) Belova59 Лаборатория

Ведущий автор доклада, госпожа Соумия Кадандале (Sowmya Kadandale), подтвердила Русской службе ВВС выводы своей работы и сообщила, что готова лично ответить на любые вопросы и критические замечания по поводу опубликованной в бюллетене ВОЗ статьи.

Так вот, 48 научных исследований, на которые опираются представители ВОЗ в своем докладе, опровергают утверждения о безвредности пальмового масла и тем более его пользы, о которой утверждается в отдельных статьях, публикующихся, по мнению ВОЗ, опять же лоббистами продукта. В частности, метаанализ работ, проведенный экспертами ВОЗ, продемонстрировал убедительную связь между увеличением потребления пальмового масла в 23 странах мира и повышением там уровня смертности от ишемической болезни сердца. В результате употребления в пищу продуктов, в составе которых есть пальмовое масло, в организме образуется повышенное содержание вредного холестерина.

Ранее мы подчеркнули, что твердую форму масло приобретает после сложного химического (!) процесса гидрогенизации, который сводит на нет полезные свойства масла. Чем больше «транс-изомеров», то есть трансжиров, содержит продукт, тем выше его температура плавления, которая и позволяет ему хорошо сохранять форму. Это как раз «выгодно» и отличает пальмовое масло от других.

Лаборатория

Из книги «Трансжиры: что это такое и с чем их едят», выпущенной в 2012 году, ее автор А. В. Журавлев приводит статистические данные:

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Заметьте, сейчас в России снижен платежеспособный спрос и, как раньше мы сообщали, реализацию программы по ускоренному импортозамещению можно считать неудачной, поскольку большая доля семян для выращивания растениеводческой продукции — по-прежнему импортная, производство молока снижено, молочное скотоводство также по-прежнему плохо развито, в том числе потому, что поддержка малых форм хозяйствования упирается в высокую закредитованность, в вытеснение мелкого бизнеса крупным, в поглощение крупными холдингами крупных предприятий. Кроме того, на фоне борьбы с пальмовым маслом в ЕС производители данного продукта пытаются расширять рынки там, где эта борьба не столь активна. Свидетельством тому служит рост импорта пальмового масла в апреле этого года в Россию на 61,1%. А позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин вместо запрета предложил просто повысить НДС на пальмовое масло с 10 до 20%, и данная инициатива была поддержана. Вероятно, таким образом ответственные за импортозамещение чиновники пытаются завуалировать невозможность обеспечения россиян доступными по цене отечественными продуктами питания. При этом бюджет у нас профицитный, и наши российские капиталисты не могут сказать, что денег нет, ведь твердые жиры и были придуманы в те времена, когда бюджет пустой, а народ при этом нужно кормить. Между тем годовой оборот индустрии пальмового масла, по оценке ВОЗ, — 60 миллиардов долларов, из которого 85% производят в Малайзии и Индонезии. К слову, в 2017 году Малайзийское промышленное производство пальмового масла отметило свое 100-летие. Остается сожалеть, что люди, употребляющие трансжиры, так долго не живут.