Зачем правительство РФ травит народ? Пальмовое масло — признак нищеты!
Первые упоминания о том, что заменитель натурального масла — продукт для бедных, уходят корнями в 1869 год. Тогда французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооружёнными силами и нижними слоями населения. В 1897 году французский химик Поль Сабатье (Paul Sabatier) открыл метод каталитического гидрирования соединений углерода и в 1912 году получил за свои работы Нобелевскую премию. В частности, он впервые получил насыщенную стеариновую кислоту, пропуская смесь водорода с парами ненасыщенных жирных кислот через никелевый катализатор. В прикладном отношении это дало возможность превращать жидкие жиры в твердые.
Через несколько лет — в 1901 году — немецкий химик Вильгельм Норман (Wilhelm Normann) модифицировал открытие Сабатье, придумав пропускать водород через смесь масла с порошковым катализатором, который затем удалялся фильтрованием. Отверждение жиров не в газообразной, а в жидкой форме позволяло проводить его в промышленных масштабах. В 1903 году он запатентовал свой метод в Германии и Англии. Патент был куплен английской фирмой Joseph Crosfield & Sons, выпускающей мыло и свечи, основанной в 1814 году Джозефом Кросфильдом и в 1929 году вошедшей в компанию Unilever.
Сегодня наиболее ярким товаром рынка твердых жиров является пальмовое масло — другой его консистенции в массовой промышленности во всем мире и не используют, потому как сырое жидкое пальмовое масло, в котором могут содержаться полезные вещества, имеет, как и многие растительные масла, свой оттенок, даже более яркий, чем у других. Использовать его в жидком виде, как и другие жидкие растительные масла в пищевой промышленности, сложно. Да и транспортировать из жарких дальних стран твердое масло, которое выдерживает высокие температуры и способно дольше храниться, гораздо удобнее и выгоднее производителям пищевых товаров. Поэтому последние, то бишь производители продуктов, предпочитают натуральным животным маслам дешевые растительные аналоги. Ведь сливочное масло и масло какао, являясь более высококачественными твердыми жирами, стоят дороже, и, соответственно, они не способны покрыть массовый спрос населения с невысокими доходами. Для пищевой промышленности используется пищевое масло, во всяком случае мы на это надеемся, тогда как техническое, которое еще дешевле дешевого твердого пищевого пальмового масла, предназначено для химической промышленности. Отдельные информационные источники в интернете пытаются донести до потребителей информацию о полезных свойствах пальмового масла, обходя стороной факты того, что натурального, обладающего полезными свойствами жидкого ярко-рыжего масла в продаже мало кто видел, если видел, в принципе, а в пищевке, как мы опять же указывали, натуральное жидкое масло использовать невозможно, смысл был бы его импортировать, если бы имелась возможность удешевлять производство продуктов за счет своих же растительных масел, выращиваемых у себя на родине. И, да, возможно, и даже, скорее всего, египтяне употребляли пальмовое масло еще при Тутанхамоне, не употреблять же им было кедровое масло или другое, полученное из растений, которые, в принципе, не растут в Египте или в соседних с ним странах. В те времена, знаете ли, не такая продвинутая логистика была, как сейчас. Но при Тутанхамоне еще и не была развита химическая промышленность, которая позволяла бы употреблять в пищу кусок жесткого масла. Так что подобные заявления стоило бы расценивать как рекламные трюки, но страшного в этом, конечно же, ничего нет, потому как любой производитель и продавец всегда будет позиционировать свой товар как исключительный, полезный. Однако очень настораживает, что о плюсах говорится много, а о минусах не позволяется говорить даже международным экспертам Всемирной организации здравоохранения. Но об этом чуть позже. К слову, и в России исследований на эту тему мало, не говоря уже, что о контроле производителей, активно использующих пальмовое масло в производстве продукции, указывающих его в составе товара одним словом «растительные жиры», задумались совсем недавно. И это происходит на фоне высокой зарегулированности нашего российского бизнеса, то есть потеряли иголку в стоге сена — не заметили, что в России свойства пальмового масла и его влияние на здоровье плохо изучены, но импорт наращивают.
Активное знакомство россиян с пальмовым маслом состоялось в 1990-х, как раз в самые сложные для страны времена, когда большинство населения оказалось в бедственном положении. Попало оно на стол к нам, например, в качестве составляющего компонента известного многим спреда RAMA. Его производство было начато в Германии в 1924 году той самой компанией Unilever, которая, как мы указывали выше, приобрела патент химика Вильгельма Нормана, усовершенствовавшего метод Сабатье по превращению жидкого жира в твердый. Тогда продукт RAMA позиционировали как масло вплоть до 1932 года, пока германское правительство не запретило использовать в рекламе маргарина любое упоминание молочных продуктов.
Сегодня пальмовое масло используется в производстве большого количества продуктов — в детских смесях, сгущенном молоке, сухих сливках, сметане, мороженом, сыре, в кондитерской и хлебобулочной продукции, в различных сладких пастах — шоколадных, ореховых, ванильных, в самом шоколаде и чипсах.
Между тем все больше экспертов склоняются к выводам о вреде пальмового масла. Такого же мнения придерживаются специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшие на официальном сайте своей организации бюллетень. Его авторами являются Sowmya Kadandale, Robert Marten и Richard Smith. Из данных бюллетеня следует, что употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе. Эксперты ВОЗ отмечают, что лоббисты и пиарщики индустрии пальмового масла, как и производители продуктов питания, удешевляющие за счет данного ингредиента свою продукцию, а также отдельные политические институты, заинтересованные в продвижении пальмового масла, пытаются скрыть от потребителей правду о вреде для здоровья в погоне за прибылью.
Например, сообщается в документе, во время подготовки доклада ВОЗ / ФАО 2003 года по питанию и профилактике хронических заболеваний Совет по содействию распространению пальмового масла Малайзии поставил под сомнение связь проблем со здоровьем с пальмовым маслом, о которых говорится в докладе. При этом представители совета подчеркивают, что ограничение потребления пальмового масла угрожает существованию нескольких миллионов человек.
Подобная тактика лоббирующих структур воспринимается Всемирной организацией здравоохранения как попытка подорвать надежные источники информации, используя в том числе среди аргументов — борьбу с бедностью. В качестве лоббистов ВОЗ подозревает сообщества, состоящие из производителей пальмового масла и потребительских товаров, инвесторов, банкиров, которые одновременно являются представителями экономического и социального совета ООН, а также Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Детского фонда ООН. Данные представители, как считает ВОЗ, не видят значительного ущерба от массовой вырубки лесов и нарушений в результате использования детского труда на плантациях.
О попытке давления на мнение экспертов и журналистов говорится и в статье, опубликованной в марте этого года на портале русской службы новостей BBC, в которой вынесен даже отдельный пункт об этом:
«Текст этой статьи был изменен. Первоначальная версия была опубликована 29 января — на основе черновика доклада, принятого к публикации в бюллетене ВОЗ… 5 февраля мы заменили ссылку на черновик актуальной ссылкой на уже опубликованный доклад на сайте ВОЗ, а 4 марта уточнили авторство работы, добавили комментарии производителей пальмового масла, автора доклада и пресс-службы ВОЗ, а также упоминание о том, что представители малайзийских и индонезийских властей требовали от ВОЗ удалить опубликованную в бюллетене организации научную работу».
Сами производители пальмового масла категорически отвергают эти обвинения и утверждают, что доклад ВОЗ очерняет их продукцию.
После публикации доклада в бюллетене ВОЗ представители малайзийских и индонезийских властей обратились в эту организацию с требованием удалить документ, однако получили отказ.
Там также отметили, что в конечном итоге ответственность за содержание опубликованных в бюллетене работ несут их авторы, однако подчеркнули, что «Всемирная организация здравоохранения приняла все надлежащие меры предосторожности, чтобы проверить информацию, содержащуюся в публикации».
Ведущий автор доклада, госпожа Соумия Кадандале (Sowmya Kadandale), подтвердила Русской службе ВВС выводы своей работы и сообщила, что готова лично ответить на любые вопросы и критические замечания по поводу опубликованной в бюллетене ВОЗ статьи.
Так вот, 48 научных исследований, на которые опираются представители ВОЗ в своем докладе, опровергают утверждения о безвредности пальмового масла и тем более его пользы, о которой утверждается в отдельных статьях, публикующихся, по мнению ВОЗ, опять же лоббистами продукта. В частности, метаанализ работ, проведенный экспертами ВОЗ, продемонстрировал убедительную связь между увеличением потребления пальмового масла в 23 странах мира и повышением там уровня смертности от ишемической болезни сердца. В результате употребления в пищу продуктов, в составе которых есть пальмовое масло, в организме образуется повышенное содержание вредного холестерина.
Ранее мы подчеркнули, что твердую форму масло приобретает после сложного химического (!) процесса гидрогенизации, который сводит на нет полезные свойства масла. Чем больше «транс-изомеров», то есть трансжиров, содержит продукт, тем выше его температура плавления, которая и позволяет ему хорошо сохранять форму. Это как раз «выгодно» и отличает пальмовое масло от других.
Из книги «Трансжиры: что это такое и с чем их едят», выпущенной в 2012 году, ее автор А. В. Журавлев приводит статистические данные:
«В 1993 году в журнале Lancet была опубликована статья, в которой на основании анализа 10-летних данных наблюдения за медсестрами (n = 85 095) установлено, что среди тех, кто употреблял много маргарина, случаев инфаркта миокарда было примерно в 1,5 раза больше, чем среди тех, кто употреблял его мало. Последующие эпидемиологические исследования (n ≈ 140 000) позволили уточнить эти результаты. Установлено, что замена углеводов на трансжиры в объеме 2% калорийности рациона увеличивает риск ишемической болезни сердца (ИБС) на 24%; замена сливочного масла или животного жира на гидрогенизированные жиры (с содержанием 10−40% трансжиров) в объеме 8% калорийности рациона увеличивает риск ИБС на 6−10%. В России, начиная с 1970-х годов, более половины смертей обусловлены болезнями системы кровообращения. Среди них половина приходится на ишемическую болезнь сердца (52,5% в 2011 году, или 29,2% от общего числа умерших) и треть на заболевания сосудов мозга. В США и Европе почти 50% случаев всех смертей также является следствием заболеваний сосудов. В 2007 г. среднее суточное потребление маргариновой продукции в России составляло 15 г/чел., или 6−8% от калорийности рациона. Отсюда можно сделать оценку, что из-за употребления гидрогенизированных жиров риск ИБС у россиян повышен на 5−10%. По данным Федеральной службы государственной статистики, в России в 2010 г. от болезней системы кровообращения умерли 1152 тыс. человек, из них около 600 тыс. — от ИБС. Отсюда получаем, что из-за гидрогенизированных жиров умирают 30−60 тыс. человек в год. Для сравнения: по причине убийств в России в 2010 г. погибло 19 тыс. человек, самоубийств — 34 тысячи. Трансжиры убивают не меньше, чем настоящие убийцы. Похожие оценки были сделаны в США (1994 г.) — 30 тыс. смертей в год из-за употребления гидрогенизированных жиров (подверглась критике), в США (2006 г.) — 72 тыс. инфарктов в год (включая нелетальные), в Англии (2011 г.) — 7 тыс. смертей в год. ВОЗ рекомендовала в 2003 г., чтобы содержание трансжиров в калорийности рациона не превышало 1%. Дания была первой европейской страной, принявшей радикальные меры. В 2003 г. в Дании запретили все продукты, включая продукцию общепита, в которых содержание трансжиров превышает 2% от общего жира. В США, Канаде и многих европейских странах введены законодательные ограничения содержания трансжиров в продуктах. На этикетках обязательно должно быть указано количество трансжиров. К 2009 г. Финляндия и Норвегия сумели снизить потребление трансжиров до 0,5−0,8% в суточной калорийности. В России снижение содержания трансжиров во всех продуктах до 2% должно быть завершено к 2018 г. Особый вред трансжиры могут принести детям. В международном исследовании были изучены результаты аутопсий 1277 человек в возрасте 5−34 лет, погибших от травм. Даже в самой молодой возрастной группе 5−14 лет в 87% случаев в аортах были обнаружены жировые пятна, а в 30% случаев такие пятна были обнаружены и в коронарных артериях. Площадь этих жировых пятен в сосудах увеличивалась с возрастом, особенно в возрастной группе 15−24 лет. В другом исследовании обнаружено, что чем чаще дети 3−7 лет употребляют маргарин вместо масла, тем ниже их умственные способности».
Заметьте, сейчас в России снижен платежеспособный спрос и, как раньше мы сообщали, реализацию программы по ускоренному импортозамещению можно считать неудачной, поскольку большая доля семян для выращивания растениеводческой продукции — по-прежнему импортная, производство молока снижено, молочное скотоводство также по-прежнему плохо развито, в том числе потому, что поддержка малых форм хозяйствования упирается в высокую закредитованность, в вытеснение мелкого бизнеса крупным, в поглощение крупными холдингами крупных предприятий. Кроме того, на фоне борьбы с пальмовым маслом в ЕС производители данного продукта пытаются расширять рынки там, где эта борьба не столь активна. Свидетельством тому служит рост импорта пальмового масла в апреле этого года в Россию на 61,1%. А позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин вместо запрета предложил просто повысить НДС на пальмовое масло с 10 до 20%, и данная инициатива была поддержана. Вероятно, таким образом ответственные за импортозамещение чиновники пытаются завуалировать невозможность обеспечения россиян доступными по цене отечественными продуктами питания. При этом бюджет у нас профицитный, и наши российские капиталисты не могут сказать, что денег нет, ведь твердые жиры и были придуманы в те времена, когда бюджет пустой, а народ при этом нужно кормить. Между тем годовой оборот индустрии пальмового масла, по оценке ВОЗ, — 60 миллиардов долларов, из которого 85% производят в Малайзии и Индонезии. К слову, в 2017 году Малайзийское промышленное производство пальмового масла отметило свое 100-летие. Остается сожалеть, что люди, употребляющие трансжиры, так долго не живут.