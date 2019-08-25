Как сообщает японское информационное агентство «Киодо цусин», японское правительство в очередной раз направило правительству Республики Корея (Южная Корея) дипломатический протест с выражением негодования по поводу проведения рутинных военных учений на островах Токто, которые официальный Токио считает своими островами Такэсима и настаивает на «возвращении исконных территорий». В протесте так и указывается:

Южная Корея

«Такэсима — исконная территория Японии. Мы решительно не можем согласиться с учениями. Выражаем крайнее сожаление и твердо требуем прекратить учения».

Начавшиеся с 25 августа объединенные учения армии и флота Республики Корея проводятся ежегодно и не являются для Токио неожиданными. Идет отработка действий по обороне этих островов, видимо, от возможных действий противника по их «освобождению». Тем не менее, как указывает агентство, на сей раз запланированные на июнь маневры были перенесены на более поздний срок по причине нежелания Сеула еще больше осложнять японо-южнокорейские отношения. Отношения же омрачены возникшими торговыми противоречиями последнего времени, когда недовольное требованиями южнокорейцев материально компенсировать рабский труд своих граждан на японских предприятиях в годы войны японское правительство в ответ ввело ограничения на поставки в Южную Корею ряда экспортных материалов. Речь идет в первую очередь о необходимых для производства экранов для смартфонов и при обработке кремниевых пластин химических веществах, остановка поставок которых наносит существенный ущерб южнокорейской экономике. Япония является крупнейшим поставщиком этих веществ, производя, например, до 90% фторсодержащих полиимидов от мирового объёма.

«Киодо» обращает внимание на то, что, по заявлению южнокорейских военных, «масштабы ежегодных маневров расширены», и, если раньше они именовались «учения по обороне островов Токто», то теперь получили название «учения по охране Восточного моря». Как известно, Сеул не признает именование омывающие берега Кореи и Японии моря «Японским» и изображает его на картах как «Восточное». Отмечались обращения южнокорейцев так означать это море и к другим странам.

Navy.mil Южнокорейские ВМС

Вот одно из разъяснений позиции южнокорейской стороны:

«Это море с древних времен называлось «Восточным морем». Япония, ссылаясь на конференцию МГО (Международная гидрографическая организация) 1929 г. в Монако, настаивает на том, что название моря должно быть не «Восточное», а «Японское». Потому что в соответствующей публикации МГО «Границы океанов и морей» это море названо «Японским морем». Однако Корея никогда не соглашалась с таким подходом, так как, будучи японской колонией, не имела возможности принять участие в конференции МГО. Только после освобождения страны в 1945 г., правительство Республики Корея постоянно работает над вопросом о названии Восточного моря. С 1970 годов МГО (IHO, 1974) и Группа экспертов ООН по географическим названиям (UNCSGN, 1977) приняли решение, что в случае разногласий между прибрежными государствами относительно наименования морской акватории, должны использоваться все соответствующие названия. Таким образом, ведущие мировые издательства и медиаресурсы, а также правительства ведущих государств, обозначают эту акваторию как «Восточное море/Японское море».

Изменение наименований учений, кроме распространения их на все «Восточное море», введено, как представляется, намерено, дабы лишний раз подчеркнуть южнокорейскую позицию несогласия Сеула с японскими территориальными претензиями.

Напомним, что именуемые в Европе Лианкур, в Корее — Токто, а в Японии — Такэсима острова расположены в западной части Японского (по-корейски Восточного) моря и после окончания Второй мировой войны управляются Республикой Корея. Острова небольшие — их общая площадь составляет 187 450 м² (0,18 745 км²). Их ценность, в первую очередь для рыболовства, возросла после введения в мире 200-мильных экономических зон.

Republic of Korea Токто

По утверждению корейской стороны, эти острова исторически принадлежали Корее. Япония же включила их в состав своей территории 22 февраля 1905 года перед аннексией самой Кореи.

Решением Верховного командования оккупационных Союзных сил (SCAP), в Меморандуме японскому правительству № 677/1 от 29 января 1946 года острова Лианкур (Токто, Такэсима) были отнесены к территориям, над которыми Япония не должна осуществлять своей власти. Однако в составленном единолично американцами тексте Сан-Францисского мирного договора с Японией (1951 год) эти острова не упоминаются, что и было использовано Токио для выдвижения претензий на них.

Нечто подобное «провернули» американцы и с возвращенными по итогам войны СССР — России Курильскими островами. В указанном меморандуме № 677/1 четко определено, что все Курильские острова, включая Малую Курильскую гряду — остров Шикотан и группу островов Плоские (Хабомаи), решением стран-победительниц исключены из состава территории японского государства. Однако в тексте Сан-Францисского договора, несмотря на требование советского правительства, Госдеп США сознательно не указал поименно все Курильские острова, от «прав, правооснований и претензий», на которые Япония торжественно отказывалась, и не вписал положение о том, что эти территории, согласно Ялтинскому соглашению, передаются Советскому Союзу. А затем поддержал своего нового военного союзника — Японию — в ее попытках искаженно трактовать положение об отказе в мирном договоре от всех Курильских островов — как северных, так и южных. В результате американцы добились желаемого — на долгие десятилетия заблокировали под искусственным предлогом надуманной «территориальной проблемы» окончательную нормализацию отношений двух соседних стран.