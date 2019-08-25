Протест в Париже: почти все ушли на саммит «Большой семёрки»
Мне прислали копию заявки на манифестацию.
Перевожу дословно.
1. «Дата: Суббота, 24 августа.
Цель манифестации: Акт 41. «Предупредить о гигантском кризисе, экономическом и социальном, в начале осени. Для того чтобы получить полное удовлетворение наших требований (уменьшение налогов, лучшую покупательную способность, справедливость фискальную и социальную и так далее…)
2. Фамилии и имена, адреса и номера телефонов организаторов: парижане и жители пригородов, жёлтые жилеты свыше 40 лет.
(Естественно адреса и телефоны закрашены.) Инда Биго и Билал.
3. Время сбора: 09:00.
Место сбора: Place des Martyrs Juifs du Velodrome d'Hiver (Метро «Bir Hakaim»). Начало движения кортежа в 11:30.
4. Маршрут кортежа: .
Шествие посередине улицы.
Бульвар de Grenelle — бульвар Garibaldi — пауза у метро Sevres-Lecourbe — бульвар Pasteur — площадь de Catalogne — площадь Denfert-Rochereau — бульвары Saint-Jacques и Auguste Blanqui — площадь d'Italie (пауза) — бульвар de l'Hopital.
5. Время конца манифестации — 18:00. Место расхождения манифестантов — у метро Campo-Formio.
6. Особые отметки :
— тракты, бандероли, мегафоны и плакаты,
— присутствие около 7 мотоциклов жёлтых жилетов в кортеже,
— присутствие автомобиля с номером».
Вот объявился Yvan Hardoy. Перевожу.
Информации по общим результатам акта 41-н пока мало. В «Твиттере» жилетов пишут, что в Париже вышло 700−900 манифестантов. Привожу перевод: «Жёлтые жилеты как всегда были представлены на акте 41-н, девять месяцев после начала! От 700 до 900 манифестантов, чтобы услышать голос народа от жилетов!»
Также на всех ресурсах в соцсетях жилеты хвастаются, что, несмотря на особый режим безопасности, «заблокировали» мэра Байонны Jean-Rene Etchegaray.
Заголовок: «Мэр Байонны блокирован нами у «противобунтовой» стены, несмотря на длинные переговоры».
В связи с начавшимся саммитом «Большой семёрки», подчиняясь префекту региона Атлантических Пиренеев, мэр подписал приказ об усиленных мерах контроля, в том числе об арестах за возведение баррикад в Байонне.
Перевожу текст:
«Префект региона Пиринеи Атлантик подписал приказ, устанавливающий охранительный периметр для части города Байонна на субботу 24 августа с 8 часов до 22 часов.
Этот периметр тянется от Nive по аллеям Paulmy и de l'Adour до porte d"Espagne.
В этом периметре запрещены, в частности, все объекты, могущие служить оружием, употребление портативных звуковых устройств, хранение и употребление алкогольных напитков (вне мест, которые имеют лицензию, должным образом оформленную, так же, как и передвижение опасных животных (пример — собаки первой и второй категории).
Вход в охранительный периметр контролируется силами порядка, которые могут реализовать визуальные инспекции багажа.
Проследовать с их обыском, также автомобили могут быть обыскиваемы».
Ещё примечательное: один парень написал, что полицию теперь называют «80», имея в виду их IQ.