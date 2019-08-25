Макрон пригрозил Турции

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По информации Sputnik, премьер-министр Греции Мицотакис встретился в Елисейском дворце с президентом Франции Макроном. На совместной пресс-конференции Макрон заявил: «Мы не потерпим нарушения Турции, осуществляемые ею на Кипре, мы не проявим слабости в этом вопросе. В Елисейском дворце мы также обсудим напряженность, возникшую на Восточном Средиземноморье. Мы расцениваем последнюю попытку Турции противоречащей международному праву. Франция находится в полной координации с Грецией и ЕС по данному вопросу. И для разрешения этой проблемы мы продолжим оставаться скоординированными по этому вопросу».

Нападение на конвой в Идлибе

DW Türkçe со ссылкой на сирийское официальное информационное агентство SANA сообщает, что турецкий военный конвой, который вошел в Идлиб, вез оружие для «террористов» в Хан-Шейхуне. Конвой был остановлен атаками с воздуха. После этого сообщения министерство обороны Турции выступило с заявлением, в котором подтвердило факт атаки: «В Идлибе во время перехода через 9-й контрольно-пропускной пункт наш конвой был атакован с воздуха, погибло три мирных жителя, 12 гражданских лиц было ранено». Источники сирийского правительства отметили, что «турецкие грузовики, полные боеприпасов, оружия и военной техники, пересекли сирийско-турецкую границу, и вошли в город Саракип, чтобы потом направиться в Хан-Шейхун для оказания помощи террористам, пострадавшим от действий «Фронта ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящего в список террористических группировок Совета Безопасности ООН. Это еще раз подтверждает, что турецкий режим продолжает оказывать неограниченную поддержку террористическим группировкам». Дамаск осудил Турцию, обвинив ее в «нарушении суверенитета и территориальной целостности». Сирийский источник подчеркнул, что происходящие события не повлияют на решимость Дамаска продолжить борьбу с «остатками террористов» в Хан-Шейхуне.

Возведенный в Тиране памятник всколыхнул Албанию

TR724 информирует, что турецкое правительство назвало недавно построенный парк в столице Албании «Парком демократии 15 июля» (в память попытки переворота в Турции, произошедшей в ночь с 15 на 16 июля 2016 года). В части парка поставлен монумент с именами погибших. Расходы на парк и монумент взяла на себя организация, связанная с турецким правительством. Площадку посетил министр внутренних дел Турции Сюлейман Сойлу во время официального визита в Тирану 26 июля. Памятник в Тиране вызвал волну протестов. Report TV показал баннеры, размещенные на памятнике. На них было написано: «Мы уважаем всех погибших! Однако этот памятник не имеет никакого отношения к нам. Этот памятник принадлежит нашим бывшим завоевателям. С пожеланием мира из более демократичного места». Албанские общественники организовали сбор подписей под петицией на Change.org с требованием демонтировать монумент. В петиции, которую подписали более девяти тысяч человек, подчеркивается, что «Парк демократии 15 июля» не имеет никакого отношения к историческим, культурным или духовным связям с Албанией и Тираной.

Dimitris Avramopoulos Сулейман Сойлу

Безработица побила новый рекорд

По информации DW Türkçe, в Турции растет число безработных. Согласно данным, обнародованным Турецким институтом статистики (TÜİK), в мае 2019 года было отмечено 4 миллиона 157 тысяч безработных. В тот же период прошлого года по всех стране число безработных составило 3 миллиона 136 тысяч человек. Уровень безработицы среди молодежи составил 23,3%.

Мэры Диярбакыра, Мардина и Вана уволены

Согласно TR724, решением МВД Турции от занимаемых должностей отстранены мэр столичного муниципалитета Диярбакыра Аднан Сельчук Мызраклы, мэр столичного муниципалитета Мардина Ахмет Тюрк и мэр столичного муниципалитета Вана Бедиа Озгёкче Эртан. Министерство начало расследование в отношении трех мэров ввиду «их связи с терроризмом и поддержки террористов». В муниципалитеты назначены попечители. Республиканская народная партия (РНП) выступила с жесткой критикой относительно назначения управляющих. Заместитель председателя РНП и депутат от Анкары Йылдырым Кайя в своем заявлении отметил: «Произошедшее с мэрами, избранными на основании свободного волеизъявления народа, является переворотом, совершенным против демократии. Вы совершили переворот против демократии из-за того, что обнаружились факты грабежей, совершенных назначенными заблаговременно попечителями, на их новых местах?» Депутат от РНП в Стамбуле Мехмет Бекароглу заявил: «Это означает не просто отмену демократии, но и желание избавить народ от надежды на законную политику».

Ахмет Тюрк

«Причиной назначения попечителей послужили события в Сирии»

Согласно сообщению Ширин Пайзын из T24, депутат Демократической партии народов (ДПН) от Стамбула Ахмет Шык заявил, что назначение правящей Партией справедливости и развития (ПСР) в три муниципалитета попечителей еще раз свидетельствует о том, что демократия для нее ничего не значит. Шык отметил: «Ввиду использования на выборах стратегических голосов, ни одна партия ничего не должна какой-либо партии, никто никому не должен, однако у всех нас есть долг перед демократией, мы должны его оплатить». Отметив, что лидер ПСР и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был в курсе назначения попечителей, депутат продолжил: «Они хотят, чтобы грабежи и мародерство продолжались. Если и будет назначен попечитель, то его нужно назначить для режима ПСР». Подчеркнув, что на горизонте не предвидится нового процесса мирного урегулирования с курдскими народностями, Шык добавил, что назначение попечителей связано с событиями в Сирии. В ответ на утверждения о том, что мэры от ДПН были связаны с терроризмом, Шык отметил, что «убитые в составе конвоя турецких вооруженных сил в Идлибе люди, заявленные как гражданские лица, были боевиками».

Операция в 29 областях

Согласно информации, опубликованной Samanyolu Haber, в результате операции против РПК/Союза общин Курдистана, проведенной в 29 областях, были арестованы 418 человек. В заявлении, обнародованном МВД, отмечается, что задержания проводились «из-за их связи с РПК/Союзом общин Курдистана» и «операции продолжаются».

Реакция Совета Европы относительно назначения попечителей

Согласно информации, предоставленной Ahvalnews, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы отреагировал на отстранение от занимаемых должностей мэров Диярбакыра, Вана и Мардина и назначение на их места попечителей. Конгресс вынес этот вопрос на предстоящее заседание совета правления, намеченное на 11 сентября в Страсбурге. Председатель конгресса Андерс Кнаппе в своем письменном заявлении отметил, что решение турецких властей «вызывает беспокойство». Подчеркивается, что уволенные мэры были избраны «свободным волеизъявлением народа» на выборах 31 марта. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд отреагировал через своего пресс-секретаря Дэниеля Хольтгена. Хольтген отметил, что назначение попечителей «подорвало выборы 31 марта и функционирование местной демократии». Это вызвало «серьезную обеспокоенность». Хольтген подчеркнул: «Мы внимательно следим за этим вопросом».

Вероятность приобретения Турцией F-35 равна нулю

По информации Ahvalnews, Япония после отстранения Турции из программы по F-35 изъявила желание принять купить самолеты. Ранее ожидалось, что Турция приобретет 116 истребителей F-35. Министерство обороны Японии официально заявило, что купит у американцев 42 истребителя F-35B. В результате кризиса между Турцией и США, возникшего из-за приобретения у России С-400, вероятность покупки Турцией 116 военных истребителей F-35 стала равна нулю.

Шок для Эрдогана

Согласно информации Aktif Haber, число коллегий адвокатов, отказавшихся участвовать в церемонии открытия нового судебного года, намеченной на 2 сентября в президентском дворце, достигло 41. В настоящее время лишь три коллегии адвокатов приняли приглашение Верховного суда. В заявлении, сделанном коллегией адвокатов Измира в адрес Союза коллегий Турции, говорится: «Коллегия адвокатов Измира на протяжении 111 лет, как и сегодня, не преклоняясь перед какой-либо властью, продолжает бороться за разделение властей для защиты основных прав и свобод, за применение принципов демократии, прав человека и универсального права». Наряду с Союзом коллегий Турции 2 сентября во дворце будут присутствовать коллегии от Элязыга, Чорума и Ризе.

ЕСПЧ о депортации преподавателей из Молдавии

По информации TR724, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что были нарушены права пяти человек, которые были задержаны в Молдавии по обвинению в «членстве в FETÖ», а затем депортированы в Турцию в результате совместной операции с турецкой Национальной разведывательной организацией (MİT). Постановление ЕСПЧ о нарушении права на свободу и безопасность и права на уважение частной и семейной жизни преподавателей школы, обвиняемых в причастности к движению Гюлена, является значимым. Это первое постановление о нарушении прав людей, депортированных в Турцию и арестованных после «попытки переворота 15 июля». В тексте суда отмечается: «Власти Молдавии не предоставили заявителям никакого выбора по данному вопросу и намеренно отправили заявителей напрямую в Турцию. В результате проведенного расследования по настоящему делу выяснилось, что выдача заявителей Турции и отправка их на частном самолете свидетельствует о том, что была проведена заблаговременная подготовка для депортации заявителей». Суд признал, что лишение заявителей свободы и отказ в предоставлении гарантий, предоставляемых национальным и международным законодательством, «является произвольным действием».

Задержание 26 адвокатов

По информации Bir Gün, полиция вмешалась в акцию протеста против решения МВД о назначении попечителей, проведенной членами Ассоциации юристов за свободу и Ассоциации современных юристов. В результате столкновений были задержаны 26 адвокатов. Автомобиль сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Сезаи Темелли, намеревавшейся принять участие в демонстрации, удерживается в полицейском участке в Татване. В Ване не выдается разрешение на проезд однопартийцев Темелли, выехавших им навстречу. Губернаторство Коджаели запретило в течение 15 дней проводить протестные демонстрации в связи с назначением попечителей.

Сезаи Темелли

США официально отозвали свое предложение о поставке Patriot

Sputnik со ссылкой на CNN сообщает, что США официально отозвали свое предложение о поставке в Турцию системы противовоздушной обороны Patriot. Уполномоченный государственного департамента США в интервью CNN отметил: «Мы сообщили, что мы отзовем наше последнее предложение о поставке Patriot, если Турция будет постоянно получать С-400. Наше предложение по Patriot истекло». Отзыв расценивается в качестве последнего ответа Вашингтона на покупку Турцией у России С-400.