Чем на самом деле следует заняться Медведеву
Идея премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по четырёхдневной рабочей неделе обнажила потребность нашего правительства в сведениях, какими на самом деле насущными проблемами живут жители нашей страны. Очевидно, что образовался некоторый информационный вакуум, который следует восполнить, чтобы обрисовать реальное положение дел. Увы, Росстат, профильные чиновники с этой задачей не справляются, поэтому нужно было такой работой заняться кому-то ещё.
В пунктах этого материала нет макроэкономики, финансов, политики, социальной сферы. Это набор хозяйственных вопросов, требующих незамедлительного решения, поскольку они прямо влияют на качество жизни людей и формируют среду их обитания. Как представляется, сферы выпали из области внимания людей, управляющих государством. Да, в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других центрах России данные проблемы не столь остры, но граждане России живут не только там.
- Изношенная инженерная инфраструктура. Под землёй очень много старых советских труб водоснабжения, отопления, канализации изгнили, истыкались чопиками и рвутся-рвутся-рвутся. Тысячи рабочих по всей стране занимаются аварийной деятельностью — вскрывают асфальт, разрывают до труб, экстренно устраняют течь, зарывают снова до следующего раза. Это целая индустрия — разрыть, заткнуть, закопать. Понятно, что теряются деньги, в том числе и на ремонте дорог. До сих пор остались бесхозные трубы, которые, впрочем, используются. А когда происходят коммунальные фонтаны и образуются ЖКХ-водоёмы, все вспоминают, что у нас ещё и ливнёвки не работают.
- Отвратительная работа общественного транспорта. Во многих городах быть пассажиром автобуса — как оскорбление. Скорее всего, нужно ехать на списанном в утиль в 90-х годах европейском автобусе. Их салоны не моют, не ремонтируют, транспорт извергает гарь и громыхание. Другой вариант — столь же неудобная и грязная маршрутка, у которой, массовое явление, сломаны задние стойки (видимо, на такой вес они не рассчитаны), а салоны сделаны-задуманы для малогабаритных людей. И там, и там водители хамят пассажирам, пренебрегают плавной ездой, устраивают гонки наперегонки или «резинят» трафик, чтобы продать больше билетов. На многих маршрутах автобусы заканчивают работу раньше расписания, и никто это не контролирует. Спальные районы иногда уже в 9 вечера оказываются в изоляции. Выделенных полос нет, трамвайные системы разрушены.
- Советская система устройства городов и перегруженные центры. Когда-то строился завод, а рядом — жилые дома. Жители пешком ходили на работу, а в центр выезжали только по выходным (или отправлялись на дачу). Сейчас заводов нет, в 90-х и нулевых случилась деиндустриализация, горожане едут на работу в центр, где открылись офисы. Нет ни дорог, ни мест для парковки — ежедневный нескончаемый транспортный коллапс. Почему никто даже не задумывается, чтобы вынести из центров городов междугородние транспортные узлы, вузы, часть органов управления? Почему не определяют в городах зону деловой застройки с необходимой для неё инфраструктурой? Где проекты по расширению магистралей, систем быстрого городского общественного транспорта?
- Точечное строительство. По-прежнему в городах уплотняется застройка в удобно расположенных местах. Бизнесмены полулегально обходят барьеры, предусмотренные законодательством. Но это только часть вопроса. Главное, как жить новосёлам и их соседям поневоле? Без парковок, дворов, пространства? Власти нужно признать наши «шанхаи» проблемой, взять ответственность за преступления чиновников-коррупционеров, за ухудшение качества жизни людей.
- Строительные стандарты. Новая многоэтажная микрорайонная застройка ведётся с пониженными требованиями к дворовым территориям. Они маленькие, нет спортивных площадок, не хватает парковок. В результате пространство между домами занимает личный транспорт, для людей места нет, только их «скворечники». Неужели у нас так плохо с землёй?
- Деградация пешеходной инфраструктуры. Эту исчезающую часть дороги ремонтируют по остаточному принципу. В центре городов — разномастье криво уложенной плитки, чуть дальше — выбоины и ухабы в давно не ремонтированном асфальте, на окраинах, в спальных районах тротуары вообще исчезают как объект, в лучшем случае — узкая пешеходная дорожка, где и двоим не разойтись. В результате люди перестают без необходимости выходить из дома — на улице им нет места.
- Отсутствие инфраструктуры для массового занятия спортом. Что-то делается, но совсем не так, как нужно. Для чего в парках ставят уличные тренажёры? В лучшем случае, из них можно использовать снаряды для кроссфита, турники и стойки, за «железом» идут в спортзал. Зачем нужны центры экстремальных видов спорта в общественных местах? Наши чиновники в юности пересмотрели MTV? Где площадки для футбола, волейбола, баскетбола, корты для тенниса, столы для настольного тенниса, катки для игры в хоккей? Советскую инфраструктуру уничтожили много лет назад, сейчас же деньги тратят на дорогие ФОКи и мало востребованное оборудование. А условий для занятий популярными видами спорта как не было, так и нет.
Это то, чем власти не занимаются вообще. Но даже там, где они что-то делают, часто получается как всегда:
- Ужасающее качество ремонта городских автодорог. Чаще всего их хватает на один сезон. Дыры, неровности, колеи, размывы и провалы грунта, небрежные стыки, торчащие люки. Очевидно, что экономят и на асфальте, и на сорте щебня, и на квалификации рабочих.
- Тотальная нехватка дворников. Особенно проблема ощущается в зимний сезон, когда под ногами лёд и сугробы, а над головой сосульки — довольно распространённая причина травмирования и гибели людей. Система уборки населённых пунктов чрезвычайно сложная, где разные органы управления заведуют разными работами, а исполнителей и техники ни у кого нет. Пока считается, что дворник должен быть рад зарплате в 15−20 тысяч рублей, их будет немного.
- Программа расселения ветхих и аварийных домов — нужный и правильный проект. Но как контролируют его ход? Почему расселённые дома после годами простаивают, их не сносят, строительный мусор не вывозят? Эти остовы — центры притяжения асоциальных элементов, подростков. Почему дома, попадающие в программу, остаются без ухода вплоть до расселения? Есть примеры, когда расселяют относительно крепкие дома, а в тех, где сыпется кладка несущих стен и кровля, по-прежнему живут люди.
Именно эти вопросы должны стоять в повестке дня у главы правительства России господина Медведева, когда он думает, как улучшить или облегчить жизнь людей. Конечно, список неполный, в него можно добавить и несвоевременный вывоз мусора из микрорайонов, проигранную борьбу с городскими грызунами, несанкционированные свалки и слив в рекреационных зонах канализационных отходов, а также множество других историй, отравляющих жизнь гражданам России. Но несомненно, что премьер-министр и сам о проблемах людей легко узнает, главное, чтобы они его, наконец, заинтересовали.