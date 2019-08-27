Ролевой экшен Pagan Online от сербской студии Mad Head Games привлекает внимание как минимум по двум причинам. Во-первых, издателем проекта выступает белорусская компания Wargaming (отец «тех самых танков»), а во-вторых, разработчики обещают необычный мир, вдохновлённый богами и героями языческих мифов. По первым трейлерам игроки сделали вывод, что нас ждёт «очередной Diablo», но с другими героями и придуманной вселенной. Как оказалось, прогнозы геймеров не сбылись, но игра от этого нисколько не выиграла.

Скриншот из игры Pagan Online Игроки в перерыве между сюжетными миссиями

Скриншот из игры Pagan Online Меню торговца

С первого «забега» в Pagan Online становится ясно, что, несмотря на жанр Action-RPG, экшен-составляющей в ней куда больше, чем ролевой. От этого сравнение с серией Diablo становится неуместным. А вот с Victor Vran, Gauntlet или Forced игра от сербов смотрится в одном ряду вполне органично. Все «комплектующие» подобных игр на месте: управление при помощи клавиш (а не мышки, как в более привычных ARPG), несколько способностей для быстрого перемещения по полю боя и необходимость постоянно двигаться, чтобы уйти от очередной атаки противника.

Благодаря динамике и большому количеству врагов на экране в Pagan Online действительно весело играть. Если, конечно, речь идёт о нескольких коротких забегах, а не длительном прохождении «залпом». Уделять игре больше внимания пока не так интересно — и на то соберётся объёмный список причин.

Во-первых, Pagan Online страдает от багов. Вероятно, к релизу (он состоится 27 августа) часть из них успеют исправить, но другая часть определённо останется. Иногда герой застревает в текстурах, иногда бьёт сквозь врагов, а некоторые диалоги просто не появляются на экране — вместо них чёрный прямоугольник и голос диктора за кадром.

Скриншот из игры Pagan Online Выборочная локализация

При этом, локализация выполнена выборочно: многие объёмные описания локаций или сюжетных вех переведены на русский очень точно, а некоторые имена героев, наименования оружия или названия глав кампании (одним словом, «всякая мелочь») остались на английском.

Из-за этого за Pagan Online немного обидно, ведь у проекта есть множество неплохих изюминок, но все они напрочь загублены общей недоработанностью проекта. Тем не менее геймер, готовый первое время закрывать глаза на «сырость» игры, найдёт в ней интересные аспекты.

Скриншот из игры Pagan Online Меню кастомизации героя

Например, выбор игровых персонажей. Героев здесь не пять или шесть (как в классических представителях жанра), а целых десять. При этом у каждого есть интересные способности, история происхождения и свой стиль «нашинковывания» врагов. Так, гигант Исток — типичный «танк», медленный и хорошо защищённый. Маг Лукьян — классический дальнобойный волшебник со множеством разноплановых умений. Мне же особенно приглянулся Эльден — ледяной воин, умеющий мгновенно переключаться между ближним и дальним боем.

Скриншот из игры Pagan Online Меню создания предметов

Герои радуют разнообразием, но при этом вызывают чувство дежавю — каждого из них ты уже видел в какой-то игре. Так, арбалетчица Валерия уж слишком сильно напоминает охотницу на демонов из Diablo III, а дитя леса Дамир своей игровой механикой почти полностью копирует Рексара из Heroes of the Storm — сам сражается в дальнем бою, параллельно управляя огромным медведем. В данном случае в заимствованиях нет ничего плохого — в Pagan Online собрались, пожалуй, лучшие представители игровых классов из Action-RPG. Но по-настоящему уникальный герой со своей особой фишкой проекту точно не помешал бы.

Скриншот из игры Pagan Online Отсутствующий диалог

У каждого из представленных персонажей есть большое дерево способностей, которое будет открываться по мере прокачки героя, и собственная панель кастомизации. Дело в том, что в Pagan Online нет привычной брони, которая отображается на персонаже — вместо неё MOBA-образная система скинов (обликов). Накопив определённое количество кристалов (местная валюта, которую выдают за прохождение миссий), игрок может прикупить новую одёжку для своего аватара. Скины у художников получились симпатичными, но их пока мало — всего по четыре (не считая стандартного) на каждого героя. Помимо внешнего вида, персонажу также можно выбрать питомца и набор эмоций.

Скриншот из игры Pagan Online Дамир

Из MOBA-игр в Pagan Online перекочевала не только кастомизация, но и общая идея. Забудьте про исследование мира и путешествие по открытым локациям — каждая миссия здесь проходит в отдельной небольшой зоне, а на её прохождение тратится не более 10−15 минут. С одной стороны, это удобно и сессионность сильно экономит время игроков. С другой же — насладиться миром игры становится практически невозможно, а сюжетные миссии сводятся к «зачисти арену от врагов за определённое время»

Скриншот из игры Pagan Online Диалог с неигровым персонажем

Разработчики решили оправдать короткие забеги по крохотным локациям сюжетно — главный герой мёртв и может находится в мире живых не так долго, как раньше. Однако даже такое объяснение не спасает от гнетущего чувства «онлайновой соревновательности» — прохождение сюжетной линии в Pagan Online куда больше напоминает серию коротких матчей в какой-нибудь League of Legends, чем спокойное изучение мира в Diablo. Усиливает это ощущение и таблица лидеров, которая появляется в конце каждой миссии — на ней указаны игроки и их время прохождения этого этапа.

Скриншот из игры Pagan Online Таблица лидеров после прохождения миссии

При этом следить за сюжетом рекомендуется, и в определённых эпизодах это даже интересно. Центральное задание протагониста в Pagan Online — отыскать языческих богов (Перуна, Дажьбога и т.д.) и вернуть их на свои законные места в пантеоне. Помогает в этом таинственный старец (как две капли воды похожий на Декарда Каина) и несколько NPC, выполняющих на базе роль торговца, кузнеца и зачарователя. Правда, несмотря на оригинальный сеттинг и неплохую завязку, местный сюжет убивает вторичность (почти все встречные персонажи или сюжетные твисты «уже где-то были») и проблемы с локализацией — половину важного сюжетного диалога можно прочитать на русском, а вторую на английском. Для игроков, знакомых с языком, это не будет проблемой, но всё равно неприятно.

Скриншот из игры Pagan Online Выбор сюжетных заданий в Pagan Online

Pagan Online — это перспективный, необычный и очень весёлый проект, страдающий от «сырости» и общей вторичности. Игра предлагает много интересных особенностей и динамичный геймплей, но при этом часто жертвует уникальностью. Если убрать из Pagan Online все баги, исправить локализацию и добавить побольше контента — может получиться очень достойный представитель жанра, особенно для любителей онлайн-составляющей. Но стоит ли играть в неё на релизе — большой вопрос.