С 2014 г. западные государства проводят жесткую санкционную политику в отношении РФ с целью давления на её экономику.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

В ответ на действия Запада президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», иными словами, применил механизм продовольственного эмбарго против США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Политика контрсанкций, проводимая руководством РФ, всерьез задела европейских сельхозпроизводителей и создала условия для укрепления продовольственной безопасности России. За 5 лет санкционной войны в сельском хозяйстве России произошла настоящая революция.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Урожай яблок

В перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров попали мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Под санкциями оказалось около 9 миллиардов долларов импорта. В результате объем импорта продовольственных товаров из ЕС в Россию с 2013 по 2016 год упал на 40%.

По данным спецдокладчика ООН Индрис Джазаири, от антироссийских санкций Европа ежемесячно теряет не менее 3,2 миллиарда долларов. Больше всего пострадали страны Прибалтики, Польша, Германия, Австрия и Нидерланды.

Un.org Идрис Джазаири

Буквально за месяц с магазинных полок России исчезло около 60% импортного мяса и рыбы и около 50% молочной продукции. Можно было бы считать это катастрофой, но место импортных товаров начали занимать отечественные продукты.

С момента ввода продовольственного эмбарго многие российские и зарубежные инвесторы вложили миллиарды рублей в развитие молочной промышленности внутри России, в частности, в производство сыра. Например, инвестиции холдинга «ЭкоНива» составили 70 млрд рублей.

lipefontes0 Сыр

По данным Национального союза производителей молока «Союзмолоко», за прошедшие 5 лет производство товарного молока выросло почти на 17% и достигло 22,1 миллиона тонн. Таких результатов удалось добиться в основном за счет повышения молочной продуктивности коров — в среднем на 5,7% в год.

В мае 2019 года представитель компании «Мираторг» сообщил, что холдинг планирует в сентябре текущего года запустить производство молочной продукции. Инвестиции компании в проект оценивают в 400 миллионов долларов. Общее поголовье молочного стада составит до 20 тысяч голов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молоко

На рынке мяса по темпам роста объемов выпуска лидируют производители индейки. С 2008 по 2018 год рынок увеличивался в среднем на 25% ежегодно.

По данным Минсельхоза, в 2018 году поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород в России выросло на 8,4%.

ИА REGNUM Коровы

Производство мяса в России с 2014 года увеличилось, по данным РБК, на 17,3%. В 2019 году рост продолжится, прогнозирует Национальная мясная ассоциация.

Не обошлось и без примечательных сделок. К примеру, в мае 2019 года самый крупный в России агропромышленный холдинг «Мираторг» вышел со своей продукцией на рынок Гонконга. Получив разрешение на экспорт, производитель продал 125 тонн мяса — свинины и говядины. Данная сделка наглядно продемонстрировала экспортный потенциал российской мясной промышленности.

В 2018 году обеспеченность россиян отечественными овощами составила 57%, в 2015 году — всего 40%.

Российские рыболовы и рыбоводы делают всё, чтобы обеспечить страну рыбой собственного вылова и производства. Так, в 2018 году объемы добычи водных биоресурсов выросли на 5,1% по сравнению с 2017 годом. По данным Росрыболовства, общий объем составил 5,03 млн тонн.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

Производство аквакультурной форели и семги выросло в 2018 году на 20%. Основной вклад в рост обеспечили производители Северо-Западного федерального округа, вырастив почти 59 тысяч тонн рыбы.

По данным партнера консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасии Владимировой, в 2016 году из-за продуктового эмбарго объем российского рынка лосося и семги сократился в 4 раза. Однако благодаря росту внутреннего производства объемы продукции на рынке в ближайшее время могут достигнуть досанкционного уровня.

Российские рыбоводы за десять лет добились двукратного роста производства рыбы на фермах. В 2017 году объемы достигли 220 тысяч тонн, в 2007-м этот показатель находился на уровне 105 тысяч тонн.

Ещё в 2017 году автор британского издания Financial Times отметил шестикратный рост производства компании «Русская аквакультура» и открытие ею новых рыбных ферм. Запад внимательно следит за успехами сельхозпроизводителей России. В Financial Times подсчитали, что за последние пять лет России удалось сократить зависимость от импортных продуктов питания с 35% до 20% и ниже. Причем успехи есть во всех ключевых категориях, и это не предел.Владимир Путин 24 июня 2019 года продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года. Вместе с тем президент отметил, что снимет контрсанкции, если страны Запада отменят собственные ограничения в отношении России. Европа уже давно принимает активное участие в реализации американской антироссийской политики, в связи, с чем будет устраивать новые экономические войны, в частности, ударит по рынку сбыта организаций, которые в рамках импортозамещения способствуют восстановлению экономики страны. Не желая мириться с подобным положением вещей, политические силы Запада готовят введение дополнительных санкций, целью которых являются вышеуказанные организации. Поводом для введения санкций станут сфабрикованные факты связи их руководства с российской властью, используемые для вывода бюджетных средств в интересах своих «семей».

Вероятнее всего, дискредитация отечественных компаний и политического руководства будет происходить по уже установленной классической схеме с привлечением российских оппозиционных изданий, сотрудничающих с западными спецслужбами. На сайтах таких изданий, как «Проект Медиа», The Insider, «Открытые Медиа» и др., которые специализируются на фабрикации расследований якобы коррупционных схем среди руководящего состава госкорпораций и ведомств страны, будут опубликованы статьи, содержащие заведомо ложные фактические сведения, в том числе взаимосвязи с разными политическими руководителями. Так, президенту агропромышленного холдинга «Мираторг» В. Линнику скорее всего припишут в качестве обвинения связь с председателем правительства РФ Д.Медведевым. Министру обороны РФ С. Шойгу много лет пытаются инкриминировать бизнес связи с председателем совета директоров ПАО «Русская аквакультура» М. Воробьёвым — сыном его давнего сослуживца по МЧС Ю.Воробьва.Люди, близко знакомые с ситуацией, знают, что никакой тесной экономической дружбы между семействами Воробьевых и Шойгу никогда не наблюдалось. Более того, эти два семействами давно живут исключительно своими, далеко не общими интересами. А намеки представителей либеральной оппозиции о том, что сегодня Воробьевы принадлежат клану С. Шойгу, основываются на «неубиваемом» факте соседства домов. При этом никто не замечает наличия логической ошибки в таком суждении. Дом на Рублевке, якобы принадлежащий Ксении Шойгу, был продан еще задолго до того, как Ю. Воробьев купил соседний участок. Но такие подробности никогда не интересовали провокаторов. В итоге после публикации такого рода дискредитирующих статей, информация будет выведена в западные СМИ и привлечет внимание «независимых» расследовательских агентств, в частности надо ожидать поддержки со стороны Bellingcat, OCCRP, Integrity Initiative и т.п., в которых трудятся несостоявшиеся в России журналисты, уехавшие за длинным долларом на Запад. И наконец, впоследствии, выводы и заключения этих агентств позволят ввести новые уже приготовленные санкции в отношении РФ.