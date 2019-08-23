Стать анонимным владельцем криптовалютного кошелька может любой пользователь. Как рассказала ИА REGNUM журналист, финансовый аналитик, криптоэнтузиаст Елена Иванова, для этого достаточно установить и запустить программу-кошелек или воспользоваться онлайн-кошельком.

Bitcoin.com Криптовалюта

По словам Елены, в первую очередь при выборе кошелька стоит обращать внимание на место хранения приватных ключей и возможность сохранения монет в случае внезапного закрытия или ограничения доступа к сервису.

Лучшим выбором, по ее мнению, станет сервис, который не хранит на своем сервере ключи пользователей, а для обеспечения безопасности кошелька использует современные методы: двухфакторная авторизация, мультиподпись и доступ к резервным ключам.

Есть несколько вариантов кошельков: программный кошелек на персональном компьютере или смартфоне, онлайн-кошельки и другие сервисы для хранения криптовалюты. Программный кошелек скачивается с сайта и устанавливается на личный компьютер. Криптоэнтузиаст уверена, что в отличие от онлайн-кошельков они более безопасны, надёжны и удобны.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Существует два типа таких кошельков. Первые занимают значительно меньше места на жёстком диске и проверяют транзакции через несколько случайно подобранных кошельков второго типа, которые синхронизируются с блокчейном и скачивают всю цепочку данных на ПК.

Кошельки второго типа должны иметь круглосуточный доступ в сеть, иначе синхронизация будет занимать значительное время и данные будут неактуальными.

Без установки программного обеспечения можно пользоваться онлайн-сервисами. Онлайн-кошельками могут быть как самостоятельные сервисы, например, btc.com и blockchain.com, так и сервисы, которые выполняют функцию хранения как смежную услугу — платежные системы вроде WebMoney и Advanced Cash или криптовалютные биржи, отметила журналист и подчеркнула, что примерно четверть подобных онлайн-сервисов имеют правительственную лицензию и обеспечивают соблюдение KYC/AML.

Иванова добавила, что подобрать кошелек можно и на официальном сайте сообщества bitcoin.org, где разработчики выделили наиболее надежные, по их мнению, сервисы и программы.

Перед покупкой криптовалюты стоит изучить её особенности. У большинства криптовалют транзакции не бесплатные, и их проведение занимает время. Причём время перевода криптовалюты в блокчейне часто напрямую зависит от размера комиссии.

Комиссия у криптовалют, пояснила эксперт, это одновременно и защита от захламления очереди операций кучей бессмысленных операций, и оплата за обслуживание сети майнерами. Принцип здесь довольно прост — высокий приоритет предоставляется транзакциям с крупной комиссией, следовательно, они имеют большую вероятность быть включёнными в блок раньше других.

Время транзакции у разных криптовалют отличается — иногда составляет считаные минуты, а иногда затягивается на несколько часов или даже суток. Все зависит от типа криптовалюты, загруженности сети и приоритета заявки.

Например, в сети биткоин можно оценить оптимальную комиссию через соответствующие сервисы, показывающие текущую очередь операций и размер комиссии недавно подтвержденных транзакций. Журналист привела в пример сервис bitcoinfees.earn.com.

Существует множество различных вариантов для покупки или продажи криптовалюты. По мнению Елены Ивановой, самый простой и удобный способ для новичков — это покупка криптовалюты через онлайн обменные пункты. Любую популярную криптовалюту можно найти на большинстве таких обменников.

Она отметила, что обмен всегда сопряжен с рядом различных рисков. Перед совершением обменной операции обязательно нужно убедиться в репутации сервиса и выгодности его предложения.

Более опытные пользователи уже имеют на примете несколько сервисов, которыми они регулярно пользуются. Остальным же придется изучать обменники самостоятельно.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Финансовый эксперт рассказала о множестве ресурсов для проверки репутации: финансовые форумы, сервисы отзывов, блоги экспертов. Для проверки репутации и одновременного сравнения выгодности предложения можно воспользоваться специальными агрегаторами информации, так называемыми мониторингами обменных пунктов.

Эксперт подчеркнула, что сервисы, которые работают по принципу метапосредничества, достаточно популярны сегодня. Иными словами, мониторинги — это агрегаторы информации, которые сами не участвуют в сделках, а лишь предоставляют площадку для сравнения предложений различных игроков рынка.

Среди популярных мониторингов она выделила такие сервисы, как BestChange, OKchanger, «КурсЕксперт», Kurses и многие другие. По количеству и качеству отзывов в сети, рассказала Иванова, BestChange характеризуется как старейший и самый популярный среди мониторингов.

Мониторинги, помимо своей основной функции по сравнению курсов, обладают рядом других качеств, например, проверка репутации перед добавлением в листинг, это важнейшая из вторичных функций. Кроме того, мониторинги предоставляют площадку для обсуждения репутации обменников в виде системы отзывов и претензий. Но кроме этого, агрегаторы имеют и менее очевидные функции. По словам эксперта, мониторинг BestChange имеет также конвертер валют, калькулятор, поиск непрямого обмена через промежуточную платежную систему и даже выдачу регулярных бонусов. У крупнейших проектов есть API для отслеживания обменниками актуальных рыночных курсов валют.

Наиболее интересным способом покупки биткоина для опытных пользователей на крупные суммы, как полагает Иванова, остаются криптовалютные биржи.

Из особенностей она выделила возможность выставлять интересующий курс на покупку или продажу и ждать, когда появится встречная заявка по той же цене. Кроме того, на биржах максимально выгодные предложения из-за того, что их пользователи и формируют рыночные цены.

Для покупки криптовалюты на бирже понадобится больше знаний. «Если вы раньше никогда не сталкивались с биржевым интерфейсом, — подчеркнула финансовый эксперт, — вам понадобится время, чтобы разобраться в изобилии индикаторов и кнопок. Также за пополнение и вывод средств биржа может взимать значительную комиссию. Зачастую на вывод криптовалют биржи устанавливают фиксированные комиссии, которые сводят выгодность курса обмена на нет при небольших суммах вывода».

Елена напомнила о существовании рисков, ведь биржи контролируют секретные ключи от кошельков, пока средства хранятся на их балансе, что не может не привлекать хакеров. Крупные проекты могут позволить себе первоклассные методы защиты, но небольшие биржи довольно часто становятся героями новостных выпусков о хакерских взломах.

Биржи отличаются от обменников еще и обилием торговых пар. Практическую любую криптовалюту, уверена специалист, можно найти на биржах, кроме того, покупать криптовалюту на биржах можно не только за рубли, доллары и евро, но и за японскую иену или китайский юань.

Для сравнения размера биржи можно проверить объемы их торгов. Сделать это можно, например, через популярный сервис coinmarketcap в соответствующем разделе. Сервис однако часто подвергается критике из-за слепого доверия передаваемым биржами данным торгов, подчеркнула Елена Иванова.

Исследователи из Blockchain Transparency Institute утверждают, что только 2 из 25 крупнейших криптобирж не подделывают объемы торгов. Согласно их докладу, не искажают данные об объеме торгов только биржи Binance и Bitfinex.

Опытные трейдеры советуют проверять реальные объемы биржевых торгов на сайте bitcointradevolume.com

Некоторые платежные системы позволяют держать на своих электронных кошельках криптовалюту, а также имеют встроенный сервис обмена для покупки или продажи криптовалют.

Например, в платёжной системе WebMoney можно купить криптовалюту прямо внутри аккаунта, создав соответствующий кошелёк. Но нужно учитывать, что пользователь получает не криптовалюту, а их аналоги — титульные знаки гаранта этой платёжной системы. Сейчас в системе можно завести кошельки биткоина, лайткоина и криптовалюты биткоин кэш.

Ещё одна платежная система с функцией внутреннего обмена, позволяющей купить биткоин внутри аккаунта, это Advanced Cash.

Покупка криптовалюты внутри одного аккаунта платежной системы может казаться достаточно интересной функцией, отметила журналист, однако стоит помнить, что курсы конвертации могут значительно отличаться от рыночной стоимости. Она посоветовала перепроверять актуальную стоимость криптовалюты перед совершением сделки в платежных системах.

Еще один интересный способ для покупки криптовалюты, по мнению Елены, это найти держателя нужной вам валюты и договориться с ним о покупке напрямую. Несмотря на то, что это самый простой обмен криптовалюты и фиатных денег, отметила она, есть огромный риск попасть на мошенника, если это не ваш близкий знакомый. Хотя даже личное знакомство зачастую практически ничего не значит. Но есть вариант обойти большую часть рисков в таких обменах, можно воспользоваться сервисом Localbitcoins, рассказала криптоэнтузиаст. Это площадка, которая позволяет искать других людей, желающих купить или продать криптовалюту. Принцип взаимодействия очень похож на криптовалютные биржи.

Елена Иванова рассказала еще об одном интересном явлении, связанном с прямыми сделками с владельцами криптовалют. Так, большинство крупных сделок происходит на внебиржевом рынке (Over the counter). Этот рынок сложился еще до появления классических бирж.

Как правило, все крупные сделки происходят именно напрямую с держателями большого количества криптовалют, а не на биржах.

В случае внебиржевых сделок участники договариваются о фиксированной цене на весь покупаемый объем, которая, обычно, примерно на 1% выше рыночного курса.

Где бы вы ни решили покупать и хранить криптовалюту, самое важное — быть осторожным и не спешить, резюмировала Елена Иванова. Она подчеркнула, что важно посмотреть не только на курс обмена и сравнить это предложение с другими, но и оценить репутацию сервиса по отзывам и размеру бизнеса.