Судя по происходящему вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также по последним заявлениям, которые прозвучали в ООН от российского представителя Дмитрия Полянского, США намеренно ставят наши страны и мир в целом на грань неконтролируемой гонки вооружений. Почему они это делают, почему не боятся новой гонки?

Флаг США

Может быть, в Вашингтоне сидят безответственные политики, которые не понимают, что от дальнейшего развития диалога по сдерживанию гонки вооружений зависит существование человечества и, соответственно, существование самих США? Нет, конечно. Все опасности гонки вооружений в Вашингтоне понимают и просчитывают. И тем не менее намеренно идут на обострение. В чем причина?

Un.org Дмитрий Полянский

Первый очевидный для меня ответ: они не боятся новой гонки вооружений потому, что их экономика сильнее. В Вашингтоне уверены: долгосрочной гонки вооружений Россия не выдержит. При нынешнем состоянии народного хозяйства нашей страны, думаю, так оно и есть.

Второй ответ лежит в политической плоскости. В Вашингтоне на примере СССР знают, что Россия может мобилизоваться. Для этого, однако, нужна другая внутренняя политика; она должна быть ориентирована на интересы широких слоев трудового населения, а не крупного бизнеса и обслуживающего его интересы чиновничества. США будут препятствовать переходу руководства нашей страны к такой политике. Что они, впрочем, уже делают, способствуя выдвижению в качестве «альтернативы» существующему курсу безответственной прозападной «оппозиции».

Ещё одно объяснение состоит в том, что США всё ещё не могут отделаться от синдрома «горбачёвщины» в оценке нашей внешней политики: слишком просто всё для них было в то время, в том числе и в разоруженческой сфере, слишком долгой уже в ельцинский период была инерция уступок Кремля Западу.

Фёдор Нелюбин. Плакат на тему гонки вооружений

Далее, анализируя позицию Вашингтона, мы должны вспомнить, почему в конце 1960-х годов американцы пошли на переговоры по ограничению стратегических наступательных вооружений с Советским Союзом. Пошли они на них потому, что растущая ракетно-ядерная мощь СССР их действительно испугала. Сейчас не идут. Значит, недостаточно испугались.

Завершу перечень первоочередных, по моему мнению, причин, объясняющих сегодняшнюю неготовность США вести заинтересованный разговор в разоруженческой сфере с Россией, указанием на действительно серьёзно изменившиеся в последнее десятилетие международные обстоятельства, на наращивание ракетных вооружений Китаем, Индией, другими странами. Этот фактор и нам следует принимать во внимание. С учётом характера наших сегодняшних отношений с Китаем это сложная задача, но она должна быть решена, без её решения дело по-настоящему не пойдёт.

IceUnshattered Китайская ракета «Дунфэн-21»

Итак, мощный экономический рывок, действительный разворот во внутренней политике к интересам народа и на этой основе — внутренняя мобилизация, твёрдость и последовательность во всей внешнеполитической линии на основе полного отказа от прозападной ориентации, скорейшее дальнейшее совершенствование и наращивание собственных вооружений, — вот в части, касающейся собственно России, основные, на мой взгляд, факторы, способные побудить США признать необходимость договорённости с нами в сфере контроля над вооружениями.

Решение вопроса о других участниках таких переговоров с этими факторами связано, но является второстепенным, производным от них.