В мае 1939 года в районе реки Халхин-Гол союзная Германии Япония развязала вооружённый конфликт против СССР и Монголии. В августе того же года советские и монгольские войска перешли в решительное наступление, завершившееся разгромом агрессора.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Важнейшей датой этого периода является 23 августа 1939 года. В этот день между Германией и Советским Союзом был подписан Договор о ненападении. Документ, известный также как пакт Молотова — Риббентропа, имел важнейшее для дальнейших событий в Европе и мире значение.

В пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности». Дискуссия объединила учёных и политологов из России и Монголии.

С сообщениями выступили к. и. н, главный редактор ИА REGNUM Модест Алексеевич Колеров, д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Аркадьевич Кошкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров

О том, как оценивают события 1939 года в Монголии сегодня, рассказывает д. и. н, профессор Монгольского государственного университета (Улан-Батор) Жамсрангийн Урангуа.

Сообщение о внешней политике СССР в 1939 году представил к. и. н, доцент Московского государственного университета (МГУ) Олег Рудольфович Айрапетов.

О том, какое важнейшее значение имел подписанный между Германией и Советским Союзом Договор о ненападении, рассказывает дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Васильевич Демурин.

ИА REGNUM Михаил Демурин

С кратким сообщением выступил д. и. н, обозреватель журнала «Историк» Олег Геннадьевич Назаров.

Вопрос о потерях в районе реки Халхин-Гол очень чувствительный, указал в своём выступлении к. и. н, доцент МАИ Андрей Анатольевич Смирнов.

Сообщение о деятельности внешней разведки СССР в 1939 году представил историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Иванович Колпакиди.

В наши дни, согласно анализу японской прессы, официальная точка зрения полностью отрицает вину Японии за начало событий в районе реки Халхин-Гол. Токио пытается присвоить победу себе, отметил руководитель Серпуховского отделения РВИО Александр Владимирович Макушин.

В ходе своего выступления к. и. н., шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов отметил, что в настоящее история становится эпицентром политической борьбы, и указал на необходимость анализа подлинных документов при изучении вопроса о событиях августа 1939 года.

ИА REGNUM Станислав Тарасов

В завершение круглого стола участники подвели итоги дискуссии, посвящённой боям в районе реки Халхин-Гол.