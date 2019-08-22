



Мишель Нюридсани. Сальвадор Дали. М.: Молодая гвардия, 2018

Мишель Нюридсани. Сальвадор Дали. М.: Молодая гвардия, 2018

Вокруг этого знаменитого художника давно сложилось множество легенд, не в последнюю очередь вызванных его эксцентричным поведением. Не меньше с его именем связано и стереотипов. Например, мэтр по сию пору воспринимается как символ сюрреализма, хотя на самом деле принадлежал к этому течению всего десять лет с 1929 по 1939 гг.

Французский писатель и художественный критик Мишель Нюридсани восстанавливает биографию, пожалуй, самого скандального художника ХХ века Сальвадора Дали (1904−1989). Исследователь пишет о семье Сальвадора Фелипе Хасинто Дали-и-Доменеча (именно так звучит его полное имя), непростых отношениях с родителями (особенно с отцом, который после смерти матери будущего автора «Постоянства памяти», женился на ее младшей сестре). Пишет Нюридсани и о первых занятиях живописью Дали, которому помогал художник Хуан Нуньес, о неудачной учебе в мадридской академии Сан-Фернандо.

В книге подробно рассказывается о сотрудничестве Дали с кинематографом, сначала с Луисом Бунюэлем, а затем с Уолтом Диснеем.

Нюридсани уделяет много места и людям, повлиявшим на мировоззрение живописца: Зигмунду Фрейду, с которым тот встречался в Лондоне в 1938 г., будущей супруге Гале (Елене Дьяконовой), Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Пикассо. Последнего исследователь называет духовным отцом Дали, что, впрочем, не мешало их расхождению во взглядах на политику (герой книги Нюридсани исповедовал правые взгляды, встречался с Франсиско Франко, а это отдаляло его и от автора «Герники», и от недавних коллег-сюрреалистов).

Автор не ограничивается анализом только лишь живописи. Он знакомит читателей с Дали-писателем, создававшем в разное время роман и сценарии, поэмы и автобиографию. Ее Нюридсани характеризует, как

«шедевр правдивой лжи. Прекрасный пример того, как собственную жизнь можно превратить в произведение искусства, смешав в одну кучу «истинные» воспоминания и «ложные».

Тем не менее, именно в литературе ключ к пониманию Дали-художника, который «осмелился быть в своей живописи литератором». Ведь «ядром искусства Дали является двойственный образ. Это некая картина, которая то «включается», то «выключается», открывая взору другую, мешающую взгляду сосредоточится, приводящую зрителей в изумление, сбивающую их с толку, вызывающую восхищение. В Дали явно есть что-то от сказочника».

Поэтому само искусство мэтра — это игра на грани фола, правда, щедро приправленная изрядной долей юмора. Впрочем, разве умение вовремя остановиться и не перейти ее не есть признак гения?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».