В последнее время в некоторых российских СМИ со ссылкой на мнение украинских аналитиков появились оптимистические оценки перспектив разрешения кризиса «Украина — Донбасс» в рамках различных переговорных форматов. Поводом для подобных оценок является смена власти на Украине, в связи с чем там открылось некоторое окно возможностей. И открытым это окно пробудет до весны 2020 года, после чего, если не будет достигнуто мира, то наступит соскальзывание к войне.

ДНР

Выросшие шансы на решение проблемы Донбасса украинские эксперты объясняют тем, что на Украине и в Европе пришли к власти новые лица, а в России и США сегодня смотрят на украинский конфликт по-другому, чем в 2014—2015 году, причём «абсолютно по-другому». И всё это говорит о том, что все стороны конфликта созрели для его разрешения.

Читая такие оценки, возникает сомнение в том, что подобные эксперты вообще понимают смысл слова «геополитика» и, в частности, читали некоторую литературную классику на эту тему вроде книги З. Бжезинского «Великая шахматная доска». Эти эксперты или вопиюще некомпетентны, или они намеренно стремятся к дезинформации.

Dod.defense.gov Збигнев Бжезинский

В любом случае если таковы нынешние украинские политологи, то можно констатировать полное профессиональное вырождение профессии на Украине, когда политологию 28 лет подменяло пропагандистское обслуживание правящего в Киеве режима под видом аналитики.

На самом деле никуда не делись коренные и вековые интересы Европы, США и России в отношении Украины, как не изменилось и положение Украины на географической карте. И потому никакие смены лиц не в состоянии там что-либо изменить. В контексте борьбы за гегемонию в Восточной Европе как необходимом условии господства в Евразии Украина по-прежнему остаётся главным геополитическим призом для ЕС, США и России, и потому ожесточённая война (не борьба, а именно война) между этими соперниками никогда не утихнет, пока длится история человечества.

То есть украинские аналитики из команды Зеленского такими оценками стараются подтолкнуть российское руководство поторопиться с согласием в стиле «хватай мешки, вокзал отходит!». Совершенно детская манипуляция, использующая фактор уходящего времени. Так продавать перестали уже во второй половине 90-х. Удивительно, что подобные техники продаж своих идей пока в ходу на территории Украины.

Эксперты «Незалежной» уверяют на голубом глазу, что в мире все основные игроки давно созрели для компромисса по Донбассу, и только ситуация на самой Украине этому пока препятствует. Дескать, Зеленский, хоть и поменял Раду и кого-то в правительстве, но он в украинском националистическом социуме пока висячая пешка, и даже у Порошенко были более прочные опоры и рамки по сравнению с Зеленским. И если Зеленскому не пойти сейчас навстречу, то в следующем году уже может быть поздно. Ведь Порошенко тоже начинал как миротворец, а из-за упущенного времени всё закончилось войной под его руководством.

Gov.ua Верховная рада Украины

И если до весны 2020 года Зеленский не сможет решить донбасский вопрос, то его рейтинги пойдут вниз, и он станет искать, как и Порошенко, спасения в войне. Потому надо срочно собраться нормандским составом и срочно решить срочные вопросы, не особо цепляясь за нюансы. Да и у Трампа по мере приближения выборов-2020 будет всё меньше возможностей идти на уступки России.

Словом, композиция «сейчас или никогда, завтра в 8−00 утра скидки прекращаются, шеф уезжает на полгода и цена поднимется вдвое», любимая всеми тренерами по искусству продаж и переговоров как кейс раздела «манипуляция как способ склонить клиента на свою сторону», стала реальным приёмом, применяемым в отношении России. Странно, но почему-то в Киеве ждут, что это сработает. Наверное, в их среде, где они делали бизнес до прихода в политику, такие техники были эффективны.

На самом деле положение Трампа в вопросе по Украине определяется не его мнением, не его предвыборным календарём, а мнением американского правящего класса. И это значит, что Трамп никогда не будет склонен к компромиссам с Россией по Украине, если только Россия не поставит США где-то на глобальной шахматной доске спёртый мат.

Игра в шахматы, около 1508

Но пока что ничего подобного не наблюдается. И причин для уступок у Трампа как не было прежде, так нет и сейчас, и не будет в будущем от слова «никогда». Объяснять это его хорошим настроением — такие аргументы даже для в большинстве своём простоватого украинского населения вряд ли будут вполне убедительны. Зачем же думать о Кремле так плохо?

На самом деле мы имеем дело с попыткой «развести» Москву и посмотреть на реакцию, чтобы было потом чем объяснять провалы Зеленского, списав «несбычу мечт» на неуступчивость Кремля. На самом деле никаких движений по Украине предпринято не будет до окончания президентских выборов в США. Ведь если Зеленский договорится о мире в Донбассе на условиях Минского соглашения, по сути, начав процесс федерализации Украины, а потом в США к власти придёт Байден, то демократы повесят Зеленского на первом фонаре на Крещатике.

Понимая это, Коломойский начал мостить мосты к Трампу, обещая через посредников предоставить компромат на Джо Байдена и его сына в обмен на помощь в защите своих коммерческих и политических интересов на Украине. Некий Семён Зусович Кислин, бывший в 1972 году директором гастронома в Одессе (вы понимаете, чем он там занимался и почему в итоге уехал через Израиль в США), вхожий к Трампу со времён его давней молодости, ибо сумел продать ему в кредит партию телевизоров до того, как тот построил свой Commodore Hotel, должен стать таким каналом, через который Коломойский уговорит Трампа принять взятку.

Obamawhitehouse.archives.gov Джо Байден

По сути, в Одессе так работали цеховики с секретарями обкома партии. Главной премудростью было понимание: «Мало зайти и дать, надо ещё, чтобы у тебя взяли». И потому купюры клали в коробки конфет или в книги, которые дарили, указав на непременную необходимость попробовать или почитать.

Теперь вся эта местечковая гастрономная премудрость, по их мнению, вполне годится для применения к Трампу. А что вы ещё хотите от Коломойского с Кислиным? Если это работало с одесским ОБХСС и секретарём обкома, то чем Трамп отличается? Только шириной лампасов на штанах?

То есть чуйка Бени подсказывает ему, что у Трампа вполне себе есть шансы въехать в Белый дом на второй срок. И если ему немного помочь войти в историю из Киева, Одессы или Конотопа, то Беня потом мог бы стать не только некоронованным королём Украины, но ещё себе немножко шить. Ведь ему много не надо. То, что он просит — сущий пустяк, намного дешевле, чем второй срок для Трампа. Всего лишь решение Королевского суда в Лондоне по Приватбанку в Киеве. Даже смешно говорить.

Причём решать вопрос с англичанами Трампу самому даже и не придётся. За него всё сделают израильтяне, они без Трампа уже решают с Лондоном всё как надо. От Трампа нужно просто согласие. Ведь кроме бывшего одесского директора гастронома, Беня привлёк ещё и Нетаньяху, которому нужно обеспечить партии Ликуд победу на сентябрьских выборах в Кнессет. И для этого ему нужно стать ни много ни мало посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

James Emery Кнессет

В Москве Нетаньяху вполне авторитетен. Зеленский с ним уже подписал договор о свободе торговли. И если один еврей Нетаньяху поможет другому еврею Коломойскому выдавить из Украины третьего еврея Сороса, то это будет для Москвы аргументом начать переговоры с четвёртым евреем Зеленским в обход Медведчука о судьбе Украины, а вес Нетаньяху перед выборами в Кнессет сильно возрастёт. И называется это — дипломатия…

Ясно, что все эти пасьянсы не сложатся до весны 2020-го. То есть до окончания выборов в США никаких подвижек по линии «Украина — Донбасс» не будет. Все поставили кнопку на паузу и ждут, кто станет в США президентом. И до этого момента можно говорить лишь о позиционных манёврах, а не о серьёзных кампаниях.

Все попытки подтолкнуть в России общественное мнение к тому, что вопрос с Донбассом можно и нужно решать прямо сейчас, являются дезинформацией и провокацией. До выборов в США вообще невозможно понять, сколько весит и стоит Зеленский и какие у него жизненные перспективы. Тем более что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» вес позиций всех сторон грядущих переговоров сильно изменится.

И потому России не стоит торопиться вступать в переговоры до того, как её позиции значительно усилятся. Говорят, что Россия долго запрягает, но потом быстро едет. Это получается потому, что тут самое главное — знать, когда начинать ехать. Все решения должны быть приняты в самое подходящее для этого время, и умение ждать тут является решающим критерием.