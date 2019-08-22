Русофобы при поддержке польских и белорусских СМИ предприняли наступление на русский язык в провинциальных городах Белоруссии. Обслуживающее белорусских националистов польское «Еврорадио» опубликовало 20 августа сообщение о противлении чиновников Орши (райцентр в Витебской области) требованиям националистов «вернуть белорусский язык в общественный транспорт». Содержится ссылка на петицию, под которой подписалось «более 300 жителей».

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

«Что же мешает объявлять остановки и писать расписание движения транспорта по-белорусски и каким боком к оршанским автобусам Союзное государство с Россией?» — озадачились сотрудники польского СМИ. Они также отметили, что оршанские чиновники сослались на «обращения местных жителей, которые якобы выступили против родного языка в автобусах».

«В последние годы в Орше очень часто были председатели райисполкомов не из местных, — сообщил польскому изданию председатель оршанского отделения «Товарищества белорусского языка» Юрий Нагорный. — Обращения к чиновникам, к руководству автопарка были постоянные. Сначала райисполком, потом автопарк. И так по кругу. Отвечали, мол, два государственных языка, близко Россия…»

Orsha.vitebsk-region.gov.by Город Орша (вид с высоты)

Приводится краткий комментарий главного специалиста «идеологического отдела» райисполкома Татьяны Петрашкевич, которая сослалась на жалобы местных жителей. О жалобах на «мову» в общественном транспорте рассказал «Еврорадио» и заместитель директора по перевозкам Оршанского автобусного парка № 3 ОАО «Витебскоблавтотранс» Виталий Терещенко, отметивший:"Унас два государственных языка в стране. И вообще, у нас содружество с Россией. Скоро объединяться будем».

В конце публикации польского «Еврорадио» сообщается: «Орша не первый город в Белоруссии, где местные власти отказывают сторонникам белорусскости. Недавно в Минске ко Дню белорусской письменности нарисовали граффити с русскоязычной надписью. Там также были жалобы от сторонников русского языка, которые оказались активистами «русского мира».

Технология подобных кампаний хорошо отработана и к тиражированию сообщений о «проблеме» подключились другие издания — польские и белорусские. Вечером того же дня информагентство БелаПАН и ряд других изданий сфокусировали внимание на оршанской ситуации. В частности, интернет-газета агентства «Белорусские новости» разместила публикацию под заголовком «Будем объединяться с Россией». В Орше не пускают белорусский язык в транспорт».

«Белорусский язык убрали из оршанского транспорта семь лет назад. С тех пор чиновники отфутболивают все обращения за его возвращение. Что же мешает объявлять остановки и писать расписание движения транспорта по-белорусски и каким боком к оршанским автобусам Союзное государство с Россией?» — начинается публикация.

Затем даётся ссылка на польское «Еврорадио» и, между прочим, сообщается, что вышеупомянутый Виталий Терещенко «нам рассказал». То ли здесь некачественный рерайт, то ли представитель оршанского автопарка прокомментировал ситуацию представителю сети националистических медиа — вопрос второй. Важна общественная значимость темы и корректность её изложения.

Польское СМИ не соблюло стандарты журналистики: не приведена точка зрения на проблему русскоязычного большинства города. Пропагандирующее русофобию, терроризм и прочие особенности местечкового шовинизма «Товарищество белорусского языка» (ТБМ) — далеко не всё гражданское общество. В материале есть ссылка на иные мнения, от других граждан и НГО, однако они не представлены. Похвально, что удалось выцепить хоть какой-то комментарий от одной чиновницы. Однако этого недостаточно для всесторонней, полной и объективной подачи проблемы. Разумеется, если она не создана искусственно.

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В сообщении «Еврорадио» ссылается на петицию и неких «жителей». У читательской аудитории создаётся иллюзия подписания петиции местными жителями, что на самом деле не соответствует действительности и является примером грубой манипуляции. По состоянию на 22 августа подписей под петицией почти четыре сотни, однако далеко не все подписи принадлежат жителям Орши. Русофобы заходят с нескольких аккаунтов, мобилизуют друзей-товарищей-знакомых со всех регионов и даже из-за границы. Мобилизационные мероприятия ими давно отработаны.

Проблема «возвращения» одного из двух государственных языков — «беларускай мовы» в общественный транспорт Орши надумана. На таких же основаниях можно ставить вопрос о «возвращении» русского языка, изгнанного во время очередной волны насильственной «белорусизации». На мнение оршанцев по вопросу языка в общественном транспорте откровенно плевали, когда переводили на «мову» объявления остановок и прочее. И сейчас никому нет дела до мнения именно местных жителей по языковому вопросу.

Orsha.vitebsk-region.gov.by Флаг города Орша

Ни тогда, ни сейчас не проводились местные референдумы и даже более-менее широких общественных слушаний. За жителей города все важные вопросы решали чиновники. Теперь своё мнение за мнение всех оршанцев выдают местечковые шовинисты и сотрудники польской радиостанции. И в этом Орша не уникальна — такая же ситуация в Минске, Бресте, Гродно, повсеместно.

Демократия в Белоруссии давно сломалась, и эта общебелорусская беда — совместная заслуга властей и оппозиции, представители которых являются носителями тоталитарного сознания. Точнее, разных оттенков тоталитарных сознаний, что наилучшим образом выражается в их совместных откровенных издевательствах над русскоязычным большинством Белоруссии.

Чиновники и горстка «свидомитов» пикируются между собой, навязывая русскоязычному большинству города, да и всей Белоруссии свои понимания всеобщего блага. Сходятся они в одном — в изгнании русского языка из всех сфер общественной жизни. И немало в этом преуспели, вступив в тактическое объединение. Конституционные гарантии равенства двух государственных языков никто не собирается соблюдать.

Позиционирование «родным языком» только «беларускай мовы» — давний иезуитский приём местных националистов и их западных кураторов. Расчёт сделан на формирование клише, согласно которому именно созданная в начале XX века «мова» будет отождествляться с титульной национальностью. По этой же логике в США «родной язык» — «американский», в Бразилии — «бразильский», в Приднестровье — «приднестровский», в Австрии — «австрийский», и т. д.

Давненько на улицах Торонто не слышалось мелодичной канадской речи. Забыли австралийцы свой «родной», видимо, «австралийский язык». А швейцарцы? Какие манкурты — напрочь отказались от «швейцарской мовы».

Навязывая под соусом «родного языка» только лишь «мову», белорусские шовинисты выглядят ничем не лучше украинских. Проводимая Александром Лукашенко «белорусизация», стимулируемая воплями русофобов из ТБМ, БНФ и десятков других подобных организаций, принципиально не отличается от «украинизации». Ни для кого не секрет, что на Украине такие же процессы, но с большей интенсивностью поддерживались и поддерживаются структурами, деятельность которых запрещена на территории другой части так и не достроенного Союзного государства Белоруссии и России. Рядящиеся в «белорусскость» местечковые «спадары» не щадят польских, британских, немецких, американских и прочих налогоплательщиков ради скорейшего наслаждения заревом белорусского аналога «Одесской Хатыни».

ИА REGNUM Дерусификация топонимики Минска в польском стиле

В том, что именно к этому дело и идёт, сомневаться не приходится. Россия в Белоруссии открыто позиционируется как враг, угроза, риск и просто сосредоточение всего нехорошего. И государственные, и прозападные оппозиционные СМИ соревнуются в тиражировании негатива из российских реалий. Если включить любой белорусский государственный телеканал, то в новостях о России не будет сообщений о строительстве новых заводов и дорог, изобретениях и прочих успехах российских учёных, тому подобном.

Из русских и России целенаправленно лепят жупел, рисуют вотчину «олигархов», пьяниц, бандитов, воров, непрофессиональных лётчиков и т. д. Прилагают максимум усилий для того, чтобы белорусы отвернулись от России, русского языка и русской культуры в целом, перестали считать себя частью Русской цивилизации, Русского мира.

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Поэтому в Минске осуществлён чудовищный эксперимент по уничтожению русского языка в городской топонимике. Лишь на окраинах двухмиллионного города, где 99,9% жителей говорят на русском языке, можно встретить уличный указатель на русском языке. Можно видеть указания улиц на китайском, английском и странной абракадабре на никому не известной «латинке», но не на родном языке белорусов — том, но котором они думают и говорят ежедневно.

За другие города русофобствующие вандалы взялись не так активно, но и там их дело движется — Орша тому пример. В Минске тоже всё начиналось с пустяков вроде дерусификации обычных проездных талонов, переводе на «мову» вывесок на автобусных остановках — и дальше пошло по накатанной. Уже демонтируются вывески госучреждений на русском языке.

Нынешняя атака на оршанских чиновников — не первая и не последняя. Эти атаки будут повсеместными, их интенсивность будет нарастать. В отличие от оршанских, минских, брестских, гомельских и прочих пролетариев, у профессиональных «белорусизаторов» и прочих «змагаров», ни дня не работавших в реальном секторе экономики, полно свободного времени и, видимо, нет проблем со средствами. С нравственными принципами у них тоже проблем нет.

ИА REGNUM «Белорусизация» в наружной рекламе

Они и дальше будут лгать о том, что русский язык для белорусов не родной, что лишь «мова» является «национальным языком», «языком нации» и т. п. Потому что русофобы — рабы своей ненависти к России, заложники своих ненавистнических клише, припорошенных лозунгами радения за «беларушчыну». Как показывает практика, плевать они хотели на белорусов и с удовольствием подвергли бы миллионы «несознательных» тем же бедам, что и в Донбассе.

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Чтобы представить масштаб бедствия от дальнейшего ужесточения «белорусизации», на чём настаивают местечковые шовинисты, уместно процитировать крупнейший новостной портал Белоруссии tut.by, который никак нельзя заподозрить в симпатиях к России или русскоязычным белорусам с общерусским самосознанием: «На мове общается 3% населения, на трасянке — 49%. Всё больше белорусов считают русский язык родным».

Портал в таких констатациях опирается на данные самой что ни на есть политически благонадёжной структуры — президентского ИАЦ, а точнее — сборника этого президентского центра «Республика Беларусь в зеркале социологии». Место независимой социологии в Белоруссии широко известно, поэтому можно доверять или не доверять таким данным, однако они являются официальными.

Из этого же сборника следует, что в повседневной жизни на белорусском языке разговаривает всего 3% населения Белоруссии, однако родным его считают 48% белорусов. При этом 43% граждан в качестве родного указали русский язык. Лишь 3,5% граждан в семье разговаривают на белорусском.

«В повседневной жизни белорусы чаще всего выбирают русский язык — от 49 до 78% граждан», — сообщило издание со ссылкой на президентский информационно-аналитический центр.

Выходит, что активным и последовательным «белорусизаторам» никак не обойтись без тоталитаризма, массовых репрессий и тому подобного, опробованного на Украине, в раздробленной Югославии, в Кампучии и много где ещё. Кровь польётся в интересах торжества «белорусской нации» и «патриотизма» в понимании тех, кто абсолютно уверен, что лучше белорусов знает, что для них правильно и хорошо.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: с кем Россия собирается строить Союзное государство — с Лукашенко или с белорусами? Если с белорусами, то пора определяться, с какими — с теми, которые ездят в оршанских автобусах, или с теми, которые хотят их насильственно облагодетельствовать из Варшавы, Кливленда, Брюсселя.