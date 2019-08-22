Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху бросила украинский хлеб на землю, сообщает «Сіверщина» (Чернигов). Это произошло во время официального визита на Украину премьера с супругой. В аэропорту израильских гостей приветствовали три девушки в национальных костюмах и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел. Затем он отломил еще один кусок и преподнес жене. Сара Нетаньяху взяла хлеб в руку, но не съела, а покрошила на землю. Улыбаясь, она пошла дальше и приняла букет цветов от украинской стороны. Встречал гостей мэр Киева Виталий Кличко. Каравай хлеба и соль по обычаю славянских народов преподносят в знак большого уважения к тому, кого встречают во время торжественных церемоний.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Харьков будет развивать сотрудничество с Израилем в сфере IT-технологий, передает «Редпост» (Харьков). Харьковский мэр Геннадий Кернес провел встречу с министром экологии Израиля и министром по делам Иерусалима Зеэвом Элькиным и заместителем мэра города Ришон-ле-Цион Максимом Бабицким. «Я уверен, что Харьков должен играть одну из ведущих ролей в сотрудничестве наших стран, ведь он остается одним из главных экономических флагманов Украины. Кроме того, Харьков является IT-лидером на Украине, и расширение договора о зоне свободной торговли на IT-сферу позволит создать много новых проектов и у вас», — отметил Элькин. Также желание сотрудничать в области цифровых технологий с городом-побратимом выразил Бабицкий. В свою очередь Кернес сообщил гостям о создании в Харькове городского ситуационного центра и возможности применить интересные программные решения израильских специалистов в этом проекте.

City.kharkov.ua Геннадий Кернес на встрече с министром экологии Израиля и министром по делам Иерусалима Зеэвом Элькиным и вице-мэром города Ришон-ле-Цион Максимом Бабицким

В редакцию Mukachevo.net (Мукачево) обратились неравнодушные люди, водители, с просьбой осветить ситуацию, которая длится уже два месяца на границе с Венгрией. Как рассказали изданию, Будапешт ввел новые правила пересечения, при которых каждое авто на пункте пропуска проходит два этапа: проверку полиции и проверку таможенников. Водителям приходится ждать по несколько часов в очереди, как на выезд, так и на въезд. Так, одному из водителей, который пересекал границу в воскресенье, 18 августа, пришлось ждать в очереди 8,5 часа, чтобы пересечь венгерскую сторону КПП. Люди добавляют, что претензий к работе украинской стороны нет. От отчаяния и безысходности водители обещают собраться перед венгерским консульством и требовать от МИД Венгрии, чтобы оно хоть как-то повлияло на ситуацию на границе. Люди призывают обратить на их слова внимание, в противном случае они перейдут к более радикальным действий.

Польский Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения собирается подать заявление в прокуратуру из-за скандального объявления, размещенного в интернете одним из польских ресторанов, информирует Zaxid.net (Львов). В объявлении было написано, что заведение ищет поваров, но просит не обращаться «украинцев или тому подобных». Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеет ничего общего с этим неуместным сообщением. Он добавил, что объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников заведения, так и семьи, которой принадлежит ресторан, включая угрозы сжечь заведение.

Ряд религиозных организаций выступил с обращением к мэру Одессы Геннадию Труханову, попросив его не допустить проведения в городе ЛГБТ-акции «Прайд-2019», анонсированной на вторую половину августа, рассказывает «Думская» (Одесса). Первую подпись под обращением поставил митрополит Одесский и Измаильский УПЦ Московского патриархата Агафангел. Также там есть автографы одесских представителей одной из иудейских общин (не самой большой); Армянской апостольской церкви; Католической и Украинской греко-католической церквей; нескольких протестантских организаций. Мусульмане и Православная церковь Украины проигнорировали. По информации источников издания в Киеве, апостольская нунциатура на Украине настоятельно рекомендовала католическим общинам не принимать активного участия в подобных инициативах, особенно если они исходят от Московского патриархата.

Гей-парад

На базе Черновицкой области возродят Северную Бессарабию, пишут BukNews (Черновцы). После проведения нового районного деления Черновицкая область будет состоять из трех районов — с центрами в Хотине, Черновцах и Сторожинце. Это следует из проекта административно-территориального устройства субрегионального уровня Черновицкой области, который на своей странице в социальных сетях опубликовал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Черновицкая область была образована 7 августа 1940 из северной, преимущественно заселенной украинцами, части Буковины и соседней части Бессарабии. В этом году Черновицкая область отпраздновала 79 лет со дня образования.

В Галицком районе освятили могилы бойцов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает «Галичина» (Ивано-Франковск). Это случилось в селе Темировцы Галицкого района на местном кладбище. Сельский священник отслужил панихиду по «погибшим героям», а также «расстрелянным красными оккупантами жителям села». На службе присутствовали представители Ивано-Франковской краевой управы воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Василий Телепчук и Василий Хованець, председатель союза воинов Афганистана Михаил Витовский, председатель областного союза воинов «АТО» Мирослав Криль.

Верховный суд Украины отказался признавать противоправным и недействительным решение Львовского областного совета «О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области» и отклонил жалобу общественного движения «Украинский выбор — право народа», созданного Виктором Медведчуком, сообщает «Збруч» (Галичина). Суд решил, что «истцы не претерпели никакого вмешательства в свои права в результате принятия спорного решения, поскольку оно не повлекло существенного негативного воздействия именно на истцов и они не понесли ни одного реального вреда».

Жители Николаева выломали дверь в секонд-хенд, пытаясь попасть на завоз товара, информируют «НикВести» (Николаев). Инцидент произошел в одном из секонд-хендов Николаева по проспекту Мира, 40, который находится рядом с супермаркетом Novus. На видеозаписи видно, как несколько десятков людей силой выломали входную дверь, чтобы прорваться в помещение магазина. Судя по комментариям к видео, такие ситуации являются привычными для Николаева и происходят часто. В частности, в марте 2019 года в этом же секонд-хенде произошла подобная ситуация. А в феврале 2019 года на проспекте Центральном возле магазина «Мир секонд-хенда» из-за нового завоза товара выстроилась большая очередь.

Цитата из кф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР Дележ

В Одессе открылся «Пропагандариум» — новый проект, призванный научить граждан Украины распознавать пропаганду, рассказывает «Таймер» (Одесса). Процитируем СМИ, написавшие о проекте: «Целью мероприятия является повышение медиаграмотности и уровня устойчивости к политическим манипуляциям среди горожан. Инсталляция включает в себя два этапа — сначала гостям показывают фрагменты нашумевших российских политических ток-шоу и проверяют уровень инфицирования «киселевым». После чего «доктор-фейколог» отправляет всех «пораженных» на «лечение» VR-технологиями. Второй этап включает в себя ознакомление с признаками манипуляций и фейков в интернет-пространстве. В завершение мероприятия нужно снова пройти тест, чтобы проверить уровень «киселевых» в крови. Всем, кто справился с заданиями, вручили сувениры и сладкие «медиаминки». Звучит как какой-то бред, не так ли? Какой еще «уровень инфицирования киселевым»? Какой «доктор фейколог»? Можно ли вообще представить себе, чтобы человек, пусть даже самых патриотичных взглядов, в здравом уме и твердой памяти пошел куда-то, чтобы смотреть фрагменты «нашумевших российских политических ток-шоу» и кушать «медиаминки»? Организатором «Пропагандариума» является общественная организация «Интерньюз-Украина». Мероприятие проводится при поддержке Медийной программы на Украине. Что же это за программа такая? В октябре 2018 года Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 35 миллионов долларов на создание «Медийной программы». Реализатором программы стала американская некоммерческая организация Internews. Для непосредственной реализации средства передадут в украинское отделение этой организации, а у украинского отделения есть уже партнеры, которые эти деньги будут конкретно осваивать. То есть организуют столь важные и ценные мероприятия, как «Пропагандариум». Правда, остается вопрос: зачем сами грантодатели тратят столь внушительные средства на откровенно бессмысленную деятельность вроде создания выставок, на которые никто не ходит, съемки видео, которые никто не смотрит, и ведения сайтов, которые никто не читает?

Есть на Днепропетровщине жемчужина природы — Днепровско-Орельский заповедник, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Какое-либо строительство здесь под строгим запретом. Однако местные дачники-старожилы с тревогой стали замечать, что в Орельской затоке спилили деревья и даже стали намывать остров. У них появились данные, что здесь планируют создать новый дачный кооператив, земельным участкам уже присвоены кадастровые номера. На данный момент работы приостановлены, видимо, это вызвано проходившими выборами и сменой власти на Украине. А также тем, что у директора заповедника Петра Ялового в сентябре заканчивается контракт. Однако он подготовил документы для его продления. Местные дачники считают, что после продления контракта этим директором работы возобновятся и часть территории заповедника будет продана. Будем надеяться, что компетентные должностные лица проверят поступившую информацию и успокоят общественность и ученых.

Выход Украины из «колониальной зависимости» от Москвы и ее присоединение к объединенной Европе не нужно в мире почти никому, кроме самих украинцев, констатирует «Волинь» (Луцк). И то только тех украинцев, кто сознательно сделал именно такой европейский выбор. Единственным безусловным исключением являются Польша и страны Прибалтики, но открыто против сильнейших стран Европы они не пойдут. Поэтому сколько бы уступок Зеленский ни сделал Путину, он гарантированно получит одобрение абсолютного большинства европейских и мировых лидеров. По крайней мере за Макрона и Трампа, кажется, можно поручиться, как и за лидера Германии (неважно, Меркель или Крамп-Карренбауэр). Мировые лидеры даже принимают Зеленского в качестве почетного гостя, лишь бы он снизил температуру в этой «горячей точке» на карте Европы. Уж если страна так охотно лишает себя субъектности посредством «быстрого мира любой ценой», то пусть лучше не путается под ногами в серьезных геополитических раскладах. Поэтому украинская община является единственной силой, способной провести «красные линии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и грошики

По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в августе 2019 года, патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины (почти столько же, как и в 2018 году), пишет «За Збручем» (Тернополь). Только 11% придерживаются противоположного мнения, еще 6% затруднились ответить. В этом году по сравнению с предыдущими зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос — 60%. Во всех макрорегионах Украины общее число патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 86%, в Центре — 85%, на Востоке — 79%, на Юге — 78%. Зафиксировано наибольшее число тех, кто поддержал бы провозглашения независимости Украины, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор — 82% (в 2012 году таких было 62%). Больше всего тех, кто поддержал провозглашение независимости Украины, на Западе — 92%. В Центре таких респондентов — 85%, на Юге — 75%, на Востоке — 69%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше всего в юго-восточных областях — от 20 до 23%.