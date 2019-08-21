



Евгений Бахревский, Ирина Свистунова. Образ России в Турции. Историческое развитие и современное состояние. М.: Институт Наследия, 2019

Евгений Бахревский, Ирина Свистунова. Образ России в Турции. Историческое развитие и современное состояние. М.: Институт Наследия, 2019.

Дели Петро (Дикий или сумасшедший Петр), бабушка, медведь, дача, колпак (шапка-ушанка), аккордеон (гармошка), свекольно-капустный суп (борщ), русские манты (пельмени)… Эти и ряд других стереотипов, составляют представление о России в современной Турции.

Историки Евгений Бахревский (Российский институт культурного и природного наследия) и Ирина Свистунова (Институт мировой экономики и международных отношений РАН) рассматривают в значительной степени амбивалентное восприятие России, возникшее на берегах Босфора. С одной стороны, в национальной картине мира турка присутствуют такие пословицы, как «не выйдет шкуры из медведя, а из москова — друга» и идиома «Москов пришел» (идентичная русской «Мамай прошел»). Вместе с тем в Турции чрезвычайно высоко ценится русская литература, особенно Лев Толстой, Федор Достоевский и Максим Горький. Исследователи в качестве анекдота приводят «причисление» к ней Оноре де Бальзака и Франца Кафки, «что, безусловно, свидетельствует о высочайшем авторитете русской литературы в Турции (по принципу «знаменитый писатель, скорее всего, русский»)».

Одновременно Бахревский и Свистунова анализируют, как менялась оценка России на протяжении всей многовековой истории непростых русско-турецких отношений. Во многом они были вызваны объективными причинами: соперничество двух соседних империй не могло не противопоставить их национальные интересы. В принципе, уже первые контакты, относящиеся ко времени царствования Иоанна III и Баязида II, были вызваны конфликтами, связанными с нарушением прав русских купцов.

Несмотря на частые войны (первый российско-османский союз был заключен лишь в 1805 г. а незадолго до него имели место совместные действия флотов двух держав под единым русским командованием), отношения между простыми гражданами были вполне теплыми. Авторы монографии приводят мнение экспертов по истории русской военной эмиграции Олега Кузнецова и Михаила Блинова, касающееся пребывания врангелевской армии в Турции:

«Приятельские сношения с самой высадки установились между офицерами и солдатами, с одной стороны, и турками — с другой. Сами турки, обедневшие от войны, нравственно угнетенные недавним подчинением грекам, встретили русских чисто по-братски (…) несмотря на бесчисленные ожесточенные войны между ними (…) Ни дружба и единоверие с греками, ни несомненные связи Кемаля-паши с большевиками не могли поколебать доверия турок».

Вероятно, потому, что во всех случаях необходимо видеть во враге в первую очередь человека.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».