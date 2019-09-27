В Калининграде с 16 по 18 августа состоялся VII российский фестиваль короткометражного кино «Короче». Кинообозреватель ИА REGNUM Алена Сычева побеседовала с продюсером, президентом фестиваля Сергеем Сельяновым о молодом кино, о работе с дебютантами и призерах «Короче» разных лет.

Пресс-служба фестиваля «Короче» Сергей Сельянов

Пресс-служба фестиваля «Короче» Кинообозреватель ИА REGNUM Алена Сычева беседует с Сергеем Сельяновым

Начинающим кинематографистам доступны современные технологии, при помощи которых можно снимать дешево и быстро: у них в руках — мобильные телефоны с хорошими видеокамерами, недорогие дроны, мобильные камеры, доступные монтажные программы, мощные компьютеры, но Сергей Сельянов отметил, что техника, по сути, мало влияет на главные составляющие фильма.

Сергей Сельянов: «Технологии всегда влияли на развитие киноязыка. Конечно, происходят изменения в методах съемки. С одной стороны, они имеют большое значение, но с другой — какая бы ни была техника, важно не это, а само высказывание. Как его сформулировать — дело второе, важно, что именно режиссер может сказать. Не обязательно серьезно. Умеет ли он, например, рассмешить».

Смешное традиционно высоко ценится на фестивале «Короче». За все семь лет только однажды главный приз смотра не был присужден комедийному фильму — в 2014 году награду получила Гала Суханова за социальную драму «Проверка». На самом первом фестивале, в 2013 году, победил Роман Артемьев с комедией про конец света «Спаситель», а в 2016 — Кирилл Васильев с гомерически смешной историей «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». На основе этих короткометражек в итоге дебютанты сняли полнометражные одноименные фильмы. В 2015 главный приз «Короче» получил Никита Тамаров за Portfolio, в 2017 — Руслан Братов за алкокомедию «Лалай-балалай», в прошлом году — Виктория Рунцова за «Твою мать!». При этом программа фестиваля не страдает однообразием и включает ленты разных жанров на различные темы. Программный директор «Короче» Артем Рыжков старается показать границы творчества, исследуемые начинающими авторами, и богатство волнующих их методов и сюжетов. При всей полифонии звучащих голосов тем не менее проявляются наиболее актуальные для дебютантов мотивы, так, в этом году часто на экране возникала тема супружеской измены.

Одно остается неизменным — признание членами жюри творческих побед режиссеров, взявшихся за сложный жанр комедии. Так, в этом году все четыре статуэтки фестиваля «Короче» получили авторы веселых историй. Главным призом была отмечена работа Александра Назарова «Подводник». Фильм повествует о возвращении пропавшего без вести героя-подводника: дома он застает не только детей и жену, но и ее нового избранника. Награду «За лучшую режиссуру» получил Никита Власов. Его «Болванка» — сатирическая лента о знакомстве будущих невестки и свекрови в весьма неожиданной ситуации. Обладатели приза «За лучший сценарий» Андрей Булатов, Екатерина Михайлова придумали гэговую приключенческую историю неудачливых преступников «Ограбление по тарифу». Специальный приз был присужден Антону Мамыкину за глубокую трагикомедию о цене честности «Белым по чёрному».

Пресс-служба фестиваля «Короче» Победители фестиваля «Короче». Слева направо: Александр Назаров, Никита Власов, Андрей Булатов, Антон Мамыкин

В разговоре о закономерности победы комедий на фестивале «Короче» Сергей Сельянов отметил ценность всех жанров.

Сергей Сельянов: «Все жанры ценны, но комедия со времен еще древних греков является любимым жанром публики. Остроумие и юмор ценятся. И часто молодым людям именно так проще высказываться. Ведь чтобы сделать такую честную, просто замечательную, настоящую чистую драму, как «Проверка», режиссеру нужно иметь что-то внутри, какой-то объем. Такие истории требуют определённой зрелости автора, которую молодые люди не всегда накапливают к моменту создания своих первых короткометражек. Хочется, чтобы развивались все жанры, но комедии мы любим. Поэтому, собственно, никакого внутреннего протеста, когда на фестиваля выигрывают комедии, у нас не возникает».

Как продюсер Сергей Сельянов практически на каждом фестивале находит молодого режиссера, которого приглашает в свою компанию СТВ для создания дебютного полнометражного фильма. Он признался, что у него нет четких критериев при поиске новых талантов.

Сергей Сельянов: «Собственно, критерий у меня один, только его трудно определить: режиссер ли он (или она) или нет. То, что они сняли, это — кино или не кино. Критерий этот немного субъективный у каждого кинематографиста, продюсера, но тем не менее я им пользуюсь. Наш вид деятельности вообще довольно интуитивный. Иногда интуиция подводит, но другого настоящего инструмента нет. Но обычно, с другой стороны, режиссера по фильму видно, что, впрочем, не гарантирует дальнейших успехов. Вообще, предыдущие успехи никогда ничего не гарантируют. Хорошее кино очень трудно сделать. Во всём мире это трудная задача: сделать такое кино, чтобы оно еще жило долго — вспыхнуло лет на десять, а лучше — на пятьдесят».

Пресс-служба фестиваля «Короче» Генеральный продюсер фестиваля «Короче» Светлана Дрыга и президент фестиваля Сергей Сельянов

Компания Сергей Сельянова «СТВ» постоянно выпускает дебютные фильмы. Так, 3 октября в кинопрокат выходит драма «Люби их всех» Марии Агранович, а 21 ноября — комедия «Давай разведемся» Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли. Сейчас в разработке на студии два дебютных проекта.

Сергей Сельянов: «Кинокомпания СТВ всю свою жизнь занимается дебютами. Недавно сам себя поймал на мысли, что мы, видимо, мировые чемпионы по количеству дебютов в процентном отношении ко всему нашему репертуару. Из всех наших лент около 35% занимают первые режиссерские ленты. Ни у кого в мире такого показателя, думаю, нет. И мы планируем продолжать. Первый фильм бывает один раз, что-то в этом есть особенное… Просто это волнует. Работать с дебютантом интереснее, чем просто с хорошим режиссером. С хорошим опытным режиссером, в общем, понятно, что получишь (с выдающимся — другое дело), а с начинающим автором — особо волнительно: вдруг появится что-то, чего еще не было. Что-то совсем новое, неожиданное… И мы, по крайней мере, поможем ему появиться».