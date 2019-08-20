



Иван Шилов ИА REGNUM

Противоречивая сенсация

Когда российские и зарубежные издания сообщили о том, что «археологи в районе Пасинлер города Эрзурум обнаружили саркофаги, предположительно принадлежащие второму султану Сельджукидов конийскому султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду и его матери, царевне, легендарной Гурджи-Хатун, внучке царицы Тамар», выписанная в такой редакции информация вызвала немало недоумения. Некоторые грузинские СМИ заявили, что это «в Грузии обнаружили могилу внучки царицы Тамары», обозначив находку как сенсацию. Их армянские коллеги поспешили «уточнить», что работали археологи не в Грузии, а в «Западной (Турецкой) Армении в городе Эрзрум» (Карин в армянском наименовании — С.Т.).

Однако в исходной новости не уточнялось, археологи какой страны ведут работы. Только после тщательного исследования выяснилось, что многие издания ссылались на сайт посольства Грузии в Турции, который в свою очередь отсылал к сообщениям турецкого правительственного агентства Anadolu Ajansı. Из чего стало ясно, что археологические раскопки в районе Эрзерума (округ Овакёй) ведет управление культуры и туризма Турции совместно с управлением музейного дела провинции. Интерес турецких археологов к Конийскому (Иконийский), Румскому или Сельджукскому султанату, который возник в Малой Азии в 1077 году на отторгнутых у Византийской империи владениях, вполне объясним. Султанат сыграл важную роль в истории региона. Наибольшего расцвета он достиг при султане Ала ад-Дине Кей-Кубаде I (1219—1236 годы), но в результате феодальных распрей и вторжения монголов к 1307 году султанат распался на ряд бейликов, один из которых со временем превратился в Османскую империю.

Турецким археологам повезло. Они наткнулись за несколько захоронений государственных мужей Сельджукской империи. На одной надгробной плите начертано «Султан Ала ад-Дин», что в Турции воспринято как историческая сенсация. При этом еще до момента передачи этих сведений в СМИ турецкие ученые успели провести тест ДНК. Что касается второго саркофага, то на нем обнаружена надпись то ли грузинскими, то ли армянскими буквами, что позволило посольству Грузии в Турции приписать его принадлежность Гурджи-Хатун. В 1236 году ее выдали замуж за султана Киас Эд-дина Хусрвэ II. Правда, при этом указывается, что найденный артефакт еще только собираются отправят на экспертизу, посольство Грузии в Турции «займется доскональным изучением вопроса». Тем не менее в грузинском информационном поле «сенсация» состоялась.

Facebook@GeorgianEmbassyTurkey Сообщение об археологических находках

Что стоит за грузинским археологическим бумом?

Если даже бегло пролистывать многие грузинские издания, то число сообщений об обнаружении грузинскими археологами артефактов, относящихся к самым разным эпохам, просто зашкаливает. Приведем небольшой перечень открытий. Во время раскопок на горе Граклиани, около поселка Игоети, в 40 километрах от Тбилиси, обнаружена «самая древняя на территории страны надпись на алтаре, которая датируется VII—VIII веком до нашей эры». Как заявил в это связи руководитель археологической экспедиции Тбилисского государственного университета профессор Вахтанг Личели, «реально письменность на территории Грузии появилась три тысячи лет назад, на 200 лет раньше финикийцев». В Национальном музее Грузии выставлялся череп из Дманиси, которому «около 1,8 миллиона лет». Грузинский археолог Бесарион Векуа заявил, что «раньше считалось, что первые развитые гоминиды были обнаружены в Африке, а в Евразии они появились через полтора миллиона лет». По его словам, «теперь ясно, что человек переселился в Евразию и обосновался на Южном Кавказе, где создал потомство».

В самом сердце старого Тбилиси рядом с древним районом бань Абанотубани (недалеко от Ботанического сада) найдены римские термы I—II веков нашей эры, и указывается, что на римской карте Касториуса IV века территория будущего Тбилиси обозначена как Филадо. Археолог Мераб Дзнеладзе рассказывает, что так удалось «прочитать целую книгу истории города Тбилиси 2000-летней давности» По его словам, «через Тбилиси проходил Шелковый путь, кто владел Тбилиси, тот владел Кавказом, а кто владел Кавказом, тот владел вратами Запада и Востока». Или обнаруженное археологами захоронение в грузинском монастырском комплексе VII—IX веков Тао-Кларджети, древней исторической территории Картлийского царства на территории современной Турции. Утверждается, что оно может принадлежать представителю династии Багратионов, царю Гургену, отцу легендарного царя Баграта III (960 — 7 мая 1014 года), объединившего Грузинское царство.

Armen Manukov Храм Ишхани

Перечень археологических находок можно продолжать долго. Директор Исторического музея в Лагодехи Давид Кваквадзе, отвечая на вопросы Sputnik Грузия, отмечает активность, с которой в Грузии стремятся «заполнять пустоты в истории», и фиксирует факт «археологического бума», когда известия о находках в Грузии и за ее пределами быстро распространяются. Прежде всего, в Европе. А после того как президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили, стал особо почитаться культ великой грузинской царицы Тамары. Не случайно и то, что инаугурация Зурабишвили прошла в здании дворца царя Ираклия II в Телави в крепости «Батонис-цихе», которая служила с 1762 по 1782 год резиденцией кахетинских царей. Там жил и работал последний грузинский царь Ираклий II. При этом современные грузинские историки предпринимают немалые усилия для того, чтобы подчеркнуть именно влияние Европы на становление государственности в Грузии.

Как говорит Зурабишвили, «мы должны показать, что мы нужны Европе с нашими ценностями, нашим прошлым». Она пытается перебросить один «исторический мостик» к эпохе Ираклия II, смещая смысловой центр в период до подписания трактата о вхождении Грузии в состав Российской империи, придавая особое значение тому, что сама является прямым потомком основателей Первой республики 1918 года. Ее предки были вынуждены эмигрировать во Францию, теперь она собирается вернуть Грузию в лоно Европы. Так появляется второй «мостик», переброшенный в период существования первой Грузинской Демократической Республики 1918−1920-х годов. Приведем высказывание Зурабишвили конца мая нынешнего года: «Я считаю, что это одна из наших главных обязанностей — дать этой стране (Грузии — С.Т.) ее извечные границы, без чего у нас не будет до конца установленной территории и не будет до конца утверждена независимость».

Andrzej Wójtowicz Крепость Батонис-цихе. Телави

А где проходят в представлениях Тбилиси его «извечные границы»? В марте 1918 года делегация Грузии на Парижской мирной конференции представила доклад, в котором они описывались следующим образом: «Еще в античные времена Грузия имела тесные контакты с великими цивилизациями Греции и Передней Азии. Определяя свои границы, правительство Грузии требует только те территории, которые всегда принадлежали грузинскому народу и которые имеют для него жизненно важное значение. Когда будет проводиться граница Армении в старой турецкой территории, Грузия будет настаивать на возвращении ей принадлежащего ныне Турции Лазистана; равным образом она требует урегулировать границы в районе Верхн. Чороха, т.к. никто не может иметь права на эти исконно грузинские земли. Исходя из этих общих соображений и определенных административных возможностей, делегация Грузии утверждает, что территория Грузии должна включать в себя: Тифлисскую и Кутаисскую губернии, районы Сухума и Закаталы, район Батума, две области западнее Карса (Олти и Ардаган) и несколько частей причерноморской области, а также вилайет Трапезунд (Требизонд)».

Но тогда проблема была в том, что часть обозначенных Тифлисом территорий в Восточной Анатолии, на которые он претендовал, отписывалась Севрским договором августа 1920 года Армении. Сегодня фактом является то, что современный Тбилиси стал уделять повышенное внимание состоянию христианских храмов в Восточной Анатолии, которые он считает исторически своими, живя в предчувствии грядущих глобальных изменений на Ближнем Востоке.

Почетный академик Сталин и Грузия

Для многих, наверное, будет выглядеть удивительным или странным утверждение, согласно которому Иосиф Сталин после Великой Отечественной войны, предъявляя территориальные претензии Турции, стал стимулировать грузинских историков к созданию сценария нового видения Грузии на региональной карте. В него вписывались базовые основы доклада грузинской делегации на Версальской конференции в марте 1918 года. 19 марта 1945 года СССР денонсировал советско-турецкий договор от 25 декабря 1925 года, предложив переговоры о заключении нового договора, но с некоторыми изменениями. Кремль настаивал на возвращении переданных Турции по «несправедливому» договору 1921 года территорий. От турок планировалось добиться признания границ 1878 года, вернуть 26 тысяч квадратных километров, из которых 20,5 тысячи предназначались для передачи Армении, а остальное Грузии.

Иосиф Сталин. 1945

Политбюро приняло решение подготовить «историческое обоснование» претензий, чем активно занимались партийные власти Грузии и Армении. И практически сразу же между ними возникли трения — кому что должно принадлежать. Так, нарком иностранных дел Армянской ССР готовил историческую справку с обоснованием присоединения к Армении принадлежавших Османской империи после 1878 года Элешкирта, Эрзерума, Вана, Битлиса. Тбилиси выступал против. Как пишет российский исследователь Борис Илизаров, изучавший некоторые книги из личной библиотеки Иосифа Сталина, на страницах которых тот оставлял свои пометки, «вождь народов» активно вклинился в историческую дискуссию. На страницах изданной в начале 1950 года в столичном издательстве «Искусство труда» Ш. Я. Амиранашвили «Истории грузинского искусства» он вначале синим, а затем красным карандашом подчеркнул строчки автора о том, что «Кавказ — один из мировых центров, где впервые началась выплавка металлов, в том числе железа», а «железо является произведением картвельского племени халибов».

Сталину также понравилась позиция автора, который сближал грузинский пантеон языческих богов с пантеонами других народов. Древнего Востока и связывал историю и культуру Грузии с древнейшими культурами мира — Шумера, Ассирии и Вавилона, Древнего Рима, Греции и Финикии. И не соглашался с мнением историка-востоковеда и археолога Б. Б. Пиотровского, который намекал на то, что проблема этнонациональной принадлежности государства Урарту фальсифицируется националистически настроенными грузинскими историками. Сталин поддержал тезис, обозначенный в учебнике «История СССР», изданном под редакцией А. В. Шестакова еще в 1937 году: «Урарту — государство родоначальник нынешней Грузии». В поздних редакциях этого учебника вождь собственноручно правил и вставлял отдельные куски текста, привязывая государство Урарту к Грузии. А в учебнике «История Грузии» под редакцией Джанашии на географической карте иберам отводилась урартская территория с озером Ван, арменов оттесняли на ассирийскую территорию в среднем течении Тигра и Евфрата.

Christian Koehn Цитадель урартских царей на Ванской скале в Тушпе, столице Урарту

Кстати, среди сохранившихся книг библиотеки Сталина обнаружена только одна, имевшая отношение к древней истории или культуре Армении — армянский народный эпос «Давид Сасунский» с дарственной надписью переводчиков. Вообще, о народах, живших на Кавказе в эпоху Античности и раннего Средневековья, мы знаем большей частью из археологии. Есть античные авторы, греческие и римские. Но это крохи, получить что-то новое из них сложно без археологии. Сталин работал над геополитическим проектом «Большая Грузия». Вопрос о том, каким он видел в этой конфигурации будущее СССР, остается открытым. Но он готовился к крупным решениям. А к чему готовится сегодня Грузия «эпохи Зурабишвили», пишущая для себя новую древнюю историю?