В конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп должен посетить ЕС для участия в саммите G7, однако европейские лидеры уже исчерпали все возможности сотрудничества с американским президентом. Они пытались очаровать Трампа, убеждали его, игнорировали его действия или просто не соглашались с ними. И всё же озлобленность Трампа осталась безграничной. Поэтому единственной оставшейся альтернативой является только противостояние ему, пишет Джеффри Сакс в статье для издания Project Syndicate.

ЕС и США

Самой насущной проблемой является европейская торговля с Ираном. Это очень важный вопрос. Это битва, которую ЕС не может позволить себе проиграть.

Трамп способен причинить большой вред без каких-либо угрызений совести, и теперь делает это, прибегая к экономическим средствам или военным угрозам. Он задействовал чрезвычайные экономические и финансовые средства, чтобы подтолкнуть Иран и Венесуэлу к экономическому краху. Он также пытается замедлить или остановить экономический рост Китая, закрыв американские рынки для китайского экспорта, ограничив продажу американских технологий китайским компаниям и назвав Китай валютным манипулятором.

Важно назвать вещи своими именами: всё это единоличные решения несдержанного лица, а не результат законодательных действий или какого-либо подобия публичного обсуждения. Очень примечательно, что через 230 лет после принятия конституции Соединённые Штаты страдают от диктатуры одного человека. Трамп вывел из своей администрации всех тех, кто обладал независимой точкой зрения, например, бывшего министра обороны США Джеймса Мэттиса, при этом лишь немногие республиканцы в Конгрессе готовы оспорить позицию своего лидера.

Трамп активно пытается сломить любую страну, которая отказывается подчиниться его требованиям. Нельзя сказать, что американский народ высокомерен и несдержан, но некоторые советники Трампа являются таковыми. Например, советник по национальной обороне Джон Болтон и государственный секретарь Майк Помпео олицетворяют собой исключительно высокомерный подход к миру. В случае с Помпео этот подход дополнительно усилен религиозным фундаментализмом.

Gage Skidmore Майк Помпео

Болтон недавно посетил Лондон, чтобы поддержать нового премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона, который полон решимости вывести Великобританию из ЕС независимо от того, будет ли достигнуто окончательное соглашение или нет. Трамп и Болтон не жалуют Великобританию, но они горячо надеются, что ЕС потерпит неудачу. Поэтому любой враг ЕС, будь то Джонсон, вице-премьер Италии Маттео Сальвини или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — все они являются друзьями Трампа, Болтона и Помпео.

Трамп жаждет свергнуть иранский режим. Его враждебность подогревают безответственные израильские и саудовские лидеры, которые ненавидят Тегеран по своим собственным причинам. Тем не менее политика в отношении Ирана также имеет личное значение для Трампа, для которого отказ иранских лидеров согласиться с его требованиями является достаточной причиной для того, чтобы устранить их.

В ЕС знают, к чему может привести американская наивность на Ближнем Востоке. ЕС столкнулся с миграционным кризисом в первую очередь из-за военных действий в регионе под руководством США. Сюда можно отнести войны бывшего президента США Джорджа Буша — младшего против Афганистана и Ирака, а также войны его преемника в Белом доме Барака Обамы против Ливии и Сирии. В каждом из этих случаев США действовали опрометчиво, а ЕС пришлось заплатить за это цену (хотя, конечно, люди на Ближнем Востоке заплатили гораздо более высокую цену).

Теперь экономическая война Трампа с Ираном может привести к ещё более серьёзному конфликту. На глазах у всего мира он пытается задушить иранскую экономику, блокируя её валютные доходы с помощью санкций против любой компании, американской или иной, которая ведёт бизнес с Ираном. Подобные санкции равносильны войне и нарушению Устава ООН. Учитывая то, что санкции направлены против иранского гражданского населения, они представляют собой или, по крайней мере, должны представлять собой преступление против человечности (по существу, Трамп использует ту же стратегию против правительства и народа Венесуэлы).

Gage Skidmore Дональд Трамп

Европейский союз неоднократно выступал против санкций США, которые не только являются односторонними, экстерриториальными и противоречат интересам безопасности европейского блока, но также противоречат условиям ядерного соглашения 2015 года с Ираном, которое было единодушно одобрено Совбезом ООН. И всё же европейские лидеры боятся бросить им вызов напрямую.

На самом деле экстерриториальные санкции США не представляют собой серьёзной долгосрочной угрозы. Если бы США применили их против большей части остального мира, то ущерб, причинённый экономике, доллару, фондовому рынку и лидерству США, оказался бы непоправимым. Поэтому санкционные угрозы, вероятно, так и останутся всего лишь угрозами. Даже если бы США предприняли шаги по введению санкций в отношении европейских предприятий, ЕС, Китай, Индия и Россия могли бы бросить им вызов в Совбезе ООН, а США могли бы столкнуться с широким протестом. Если бы США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, направленную против санкций, то вся Генеральная Ассамблея ООН могла бы заняться этим вопросом в рамках «Единства в пользу мира». Большинство из 193 членов ООН осудили бы экстерриториальное применение санкций.

Читайте также: The Hill: почему американские дети не хотят лететь в космос?

Лидеры ЕС поставят под угрозу европейскую и глобальную безопасность, присоединившись к буйству и угрозам Трампа в отношении Ирана, Венесуэлы, Китая и других стран. Они должны признать, что значительное большинство американцев также выступают против пагубного нарциссизма и психопатического поведения Трампа, которое спровоцировало распространение в США массовых расстрелов и других преступлений на почве ненависти. Противодействуя Трампу и отстаивая международный правопорядок, включая основанную на правилах международную торговлю, европейцы и американцы вместе могут укрепить мир во всём мире и трансатлантическую дружбу на благо будущих поколений.