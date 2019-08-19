Луи Альтюссер. Об искусстве. М.: V-A-C press; Artguide Editions, 2019

Луи Альтюссер. Об искусстве. М.: V-A-C press; Artguide Editions, 2019

Классический марксизм не уделял много внимания культуре. Последнее особенно удивительно и парадоксально, если учесть что Карл Маркс тонко чувствовал прекрасное. В сочинениях автора «Святого семейства» это в числе прочего проявилось в склонности к стилизации (особенно в знаменитом «Капитале»). Работы по искусству и месту последнего в материалистической картине мира, которые были написаны в конце жизни Фридрихом Энгельсом, ситуации не изменили. Частично это компенсировалось в дальнейшем в трудах таких мыслителей, как Михаил Лифшиц и в некоторой степени Дьердь Лукач.

Подобная тенденция отчасти проявилась и в неортодоксальном марксизме. Так, например, работы по эстетике Луи Альтюссера (1918−1990) составляют небольшую книгу, в которую, наряду с несколькими статьями (о живописи Леонардо Кремонини и Вифредо Лама, философии театра Бертольда Брехта), вошли еще и письма. Мыслитель предпочитал культуре исследования философии Маркса или Монтескье.

Альтюссер подчеркивал:

«…я не причисляю подлинное искусство к разряду идеологий, хотя искусство и сохраняет с идеологией совершенно особую и специфическую связь». Тем не менее лишь «фундаментальные принципы марксизма» дают возможность «уяснения механизмов, порождающих «эстетический эффект».

Именно тогда будет происходить познание собственно искусства, а не «идеологии искусства».

Но, пожалуй, более, чем изложение его собственных эстетических воззрений, интересен взгляд автора «Позиций» на марксистскую философию в целом. Парадоксально: несмотря на «теоретический антигуманизм» (критика стремления превратить марксизм в гуманистическую идеологию, в ущерб его научности) и борьбу против институциализации компартии как парламентской структуры, Альтюссер был довольно толерантен к альтернативным философским системам, регулярно опираясь в своем творчестве на структурализм и психоанализ. Этим он счастливо отличался от многих других марксистов, считавших необходимым радикально порвать со всем, что выходило за рамки диалектического материализма и формационного подхода. Мыслитель прямо заявлял, что

«Маркс и марксисты не создают абсолютно новую философию — антифилософию или философию, порывающую со всей прежней философской традицией <…> Речь идет не о создании новой философии <…> Речь идет о введении новой практики в саму философию, чтобы она перестала быть объяснением мира, то есть мистификацией, и помогала изменить мир».

Последнее утверждение, впрочем, не выходит за рамки 11-го тезиса о Фейербахе Маркса. Даже привлечение структурализма и психоанализа не позволило Альтюссеру развить марксизм.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»