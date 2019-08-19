Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на молодежном форуме «Территория смыслов» по поводу официальной позиции его ведомства в отношении претензий Японии на законно и конституционно принадлежащие России Курильские острова вызвало оживленную полемику в СМИ и российском обществе. В некоторых сообщениях и комментариях министр, по сути, был обвинен чуть ли не в государственной измене из-за допущения «передачи» Японии островов Малой Курильской гряды (МКГ) — Шикотан и группа островов Плоские, именуемые в Японии как Хабомаи. Дабы не быть обвиненными в «нечистоплотной интерпретации» (весьма сомнительная, на мой взгляд, если не сказать больше, формулировка официального представителя МИД РФ Марии Захаровой), будем приводить только факты.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Итак, Лавровым было заявлено следующее:

Сергей Лавров «Все те международные обязательства, которые брал на себя Советский Союз, мы подтвердили и готовы выполнять, в том числе декларацию правительств Японии и Советского Союза 1956 года <…> — и в этой декларации сказано, что, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли. <…> В последний раз пару лет назад президент Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, каковая гласит: сначала подписание договора, затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли этих двух островов. <…> И пока всё упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя заключению мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая».

Цитата из видео «Ministry of Foreign Affairs of Russia» Выступление Сергея Лаврова на «Территории смыслов». 2019

На первый взгляд, во всяком случае, для автора этих строк, ничего нового по сравнению с тем, что говорил министр раньше, в этих высказываниях нет. Ибо вариант фактического обмена МКГ на согласие японского правительства подписать по большому счету ненужный, но почему-то до сих пор столь желанный Москвой российско-японский мирный договор Лавров озвучил еще в первые годы своего нахождения на министерском посту. Напомним, как это было.

В октябре 2004 г. было обнародовано российско-китайское соглашение, по которому Россия уступала КНР остров Большой на реке Аргунь, остров Тарабарова на реке Амур и часть Большого Уссурийского острова. Площадь переданных Китаю земель составила 337 квадратных километров. Хотя принятое без согласования с местными властями и населением Хабаровского края решение вызвало удивление и недовольство как на Дальнем Востоке, так и в Москве, каких-либо серьезных массовых акций протеста не последовало. Это вселило у российских руководителей надежду на то, что нечто подобное можно осуществить и на японском направлении.

14 ноября 2004 г., участвуя в напоминающей «ток-шоу» телепрограмме «Апельсиновый сок», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров без какого-либо очевидного повода вдруг заявил на всю страну и мир:

«нужно воспользоваться опытом в решении аналогичных проблем с Китаем». Сергей Лавров «Мы хотим урегулировать отношения с Японией в полной мере. Для этого важно подписать мирный договор, в рамках которого должна быть урегулирована территориальная проблема… Среди обязательств СССР есть и декларация 1956 года… Как государство-продолжатель мы эту декларацию признаем, но ее реализация требует, чтобы разговаривали две стороны». При этом он сказал, что

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Конечно же, это был не экспромт Лаврова, а согласованная с высшим руководством страны акция. Не случайно уже на следующий день на заседании правительства президент РФ Владимир Путин, опять-таки без специального повода, похвалил Лаврова за сделанное им накануне телевизионное заявление. В развитие обнародованной министром позиции он сказал:

Владимир Путин «Мы всегда выполняли и будем выполнять взятые на себя обязательства, тем более ратифицированные документы, но, разумеется, в том объеме, в каком наши партнеры готовы выполнять те же самые договоренности. Пока же, как мы знаем, нам не удалось выйти на понимание этих объемов, так, как мы это видим и как это видели в 1956 году».

Как в России, так и в Японии эти заявления министра и президента были восприняты не иначе как предложение заключить мирный договор на условиях передачи Японии островов Шикотан и Плоские (Хабомаи).

Каковы же были цели столь неожиданных заявлений? Думается, их было несколько. Во-первых, это был зондаж российского общественного мнения, попытка выяснения реакции народа на возможное изъятие части Курильских островов в пользу Японии. Во-вторых, важно было понять, насколько непримирима позиция японского правительства к идее компромисса. Наконец, для Москвы была выгодна ситуация, когда мяч перебрасывался на японскую сторону и в отсутствии прогресса на переговорах по мирному договору можно было винить Токио. Не случайно представители кремлевской администрации сразу заговорили о том, что, дескать, Россия прошла свою часть пути и теперь дело за Японией.

Фото пресс-службы «Партии Дела» «Курилы наши!». Митинг на Сахалине

Реакция в России была весьма бурной. Незамедлительно активизировались противники любых территориальных уступок Японии. С резкими заявлениями выступили видные политики из числа депутатов Государственной думы, волна демонстраций и митингов протеста прокатилась по Дальнему Востоку, особенно на Сахалине и Курилах. Депутаты Сахалинской думы направили в Москву обращение, в котором указывалось:

«Мы полагаем, что без предварительного заявления по вопросу о Курильских островах визит президента РФ в Японию (намеченный на начало 2005 года) является потенциально опасным для России, и просим воздержаться во время этого визита от подписания двусторонних документов, касающихся передачи Курильских островов».

Одновременно было опубликовано «Заявление Сахалинского совета общественных организаций» о намерении всеми средствами защитить российские земли. В нем, в частности, говорилось:

«Мы заявляем, что в случае проведения переговоров с Японией по вопросу передачи ей южных Курильских островов, а тем более в случае подписания договора об их передаче без согласования с населением Сахалинской области мы оставляем за собой право призвать население к гражданскому неповиновению. Мы заявляем, что в случае передачи Курильских островов Японии мы оставляем за собой право обратиться к Федеральному собранию РФ с требованием об отрешении от должности президента Путина В. В. по обвинению в государственной измене. Мы призываем политические партии, общественные организации, всех, кто неравнодушен к судьбе России, кто согласен с нами, поддержать нас и проявить свою волю».

Заметим, что в акциях по отстаиванию Курил принимали тогда участие и местные отделения пропрезидентской «Единой России».

Так что реакция народа на согласие «отдать Кемску волость» властям хорошо известна. Тем не менее эти власти и ныне, похоже, не отказываются от своих намерений всё в том же в виде «жеста доброй воли» всё же провести «территориальное размежевание» между двумя соседними странами.

Но, как и 15 лет назад, в нынешнем разъяснении министром ситуации, на мой взгляд, сознательно, дабы не осложнять «обмен», замалчивается тот неоспоримый факт, что инициированная лично «волюнтаристом Хрущевым» 9-я статья Совместной декларации 1956 г. им же самим была в январе 1960 г. фактически дезавуирована. Или, по крайней мере, «заморожена» до тех пор, пока вооруженные силы США продолжают находиться на японской земле, угрожая сопредельным странам. Во всяком случае, министр Лавров в своем выступлении на форуме не упомянул важнейшую Памятную записку советского правительства японскому правительству от 27 января 1960 г., где с предельной ясностью было заявлено, что правительство СССР

«не может содействовать тому, чтобы передачей указанных островов была бы расширена территория, используемая иностранными войсками».

Хотя и упомянул о существовании с 1960 г. обновленного японо-американского военного союза и его влиянии на российско-японские отношения.

Премьер-министр Японии Нобусукэ Киси после подписания договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией в Белом доме, 19 января 1960 года

Как хорошо министру Лаврову известно, за прошедшие с тех пор десятилетия американские войска, военная авиация и военно-морской флот не только не выведены с Японских островов, но неизмеримо нарастили здесь свою мощь. При этом Вашингтон и Пентагон не скрывают, что, несмотря на произошедшие в мире важные геополитические изменения, они по-прежнему рассматривают своими главными военными противниками Россию и Китай. А значит, мощная американская группировка в Японии нацелена в первую очередь на эти государства.

В заключение хотелось бы ответить на поступающие ко мне в последние дни вопросы по поводу заявленной министром Лавровым возможности, следуя «хрущевскому компромиссу», передать Малую Курильскую гряду в случае признания официальным Токио итогов Второй мировой войны и подписания мирного договора. Спрашивают: а что будет, если японцы возьмут и согласятся формально признать итоги войны? Вопрос логичен и закономерен.

Во-первых, мне не известно ни одно заявление премьера Синдзо Абэ или министра иностранных дел Японии Коно Таро о том, что Токио якобы ограничивает свои территориальные претензии к России островами Малой Курильской гряды и окончательно отказывается от прежних претензий на острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Напротив, отвечая на вопросы на эту тему японских журналистов на брифингах, генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ неизменно заявляет о сохранении «базовой позиции по северным территориям» японского правительства, которая состоит в требованиях «вернуть» все южнокурильские острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи).

Во-вторых, даже если допустить маловероятное — согласие Абэ подписать мирный договор при получении Японией только МКГ и торжественном отказе «на веки вечные» от любых других претензий к России, у меня нет никакой уверенности, что такой мирный договор будет ратифицирован японским парламентом. Ибо против такого подчас именуемого в Японии «капитулянтским» договора выступит не только оппозиция, но и значительная часть депутатов правящей партии. Тем более что, если вынесение на ратификацию произойдет, к примеру, в следующем году, то в лояльности к Абэ у депутатов будет гораздо меньше стимулов, ибо к тому времени он уже станет как политик уходящей «хромой уткой».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

В-третьих, даже если представить невообразимое и допустить, что договор будет подписан в предлагаемой министром Лавровым редакции, нет никаких гарантий, что преемники Абэ на премьерском посту не дезавуируют такой документ и не вернутся к «базовой позиции по северным территориям». Не приходится говорить, что такая ситуация вместо ожидаемого «урегулирования» приведет к обратному — резкому ухудшению японо-российских отношений.

Уверен, что г-н Лавров всё это прекрасно понимает. А потому не случайно делает оговорку о том, что «руководствуется поручениями, которые дает нам президент России В. В. Путин». Отсюда логически следует, что изложенную на форуме позицию разделяет и поддерживает и президент. Надеюсь, такой вывод Мария Владимировна не сочтёт «нечистоплотной интерпретацией». А то она всех так запугала своими обвинениями и инвективами, что приходится оглядываться и «соломку стелить»…