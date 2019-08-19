



Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

В Кабуле на свадьбе, на которую были приглашены более тысячи человек, прогремел взрыв. Диверсия была осуществлена боевиком-смертником. По последним данным, взрыв унес жизни по меньшей мере 63 человек и привел к ранениям еще более 180. В числе погибших и раненых — женщины и дети. Жертвами стали в основном шииты-хазарейцы. Ответственность за это преступление взяло за себя так называемое афганское отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

К сожалению, теракты в Афганистане — это повседневность. Эксперты давно отмечают, что они всегда имеют целенаправленный характер, «привязываются» к тому или иному событию, визиту в страну какого-либо высокопоставленного американского чиновника. Не случайно «Голос Америки» сразу связал нынешний теракт с моментом, когда США и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о завершении работы над соглашением, призванным положить конец 18-летней войне с участием Вашингтона. На данном этапе среди ключевых вопросов значатся только два: вывод американских войск из Афганистана и обещание «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что «страна больше не станет стартовой площадкой для глобальных терактов». Вот почему движение сразу отреклось от своей причастности к теракту.

Домой. Американские войска в Афганистане

Но это значит, что в Афганистане действует сила, заинтересованная в срыве соглашения, а взрыв в Кабуле был организован как нельзя вовремя. Раньше «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто совершали параллельные, вызывающие широкий резонанс теракты, обвиняя потом во всем друг друга. Сейчас движение или ведущая переговоры с американцами часть его вроде бы выведены из этой схемы, хотя президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани возложил вину за взрыв на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что те представляют собой «платформу для террористов». Однако на сцене стала активно обозначать себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на упреждение, пытается продемонстрировать, что может не только дестабилизировать ситуацию в стране, но и показать слабость как афганского правительства, так и США, неспособных обеспечить безопасность даже в Кабуле.

Еще один важный момент: почему террористической атаке поверглись именно хазарейцы? Этот народ проживает на территории Афганистана (2,5 млн), Ирана (1,7 млн) и Пакистана (1,0 млн). У него непростая история. В свое время хазарейцы верно служили персидским правителям, остановили даже продвижение туркменских рейдов вглубь иранской территории на севере страны. Их считали и считают проводниками иранского влияния. Как шииты они неоднократно подвергались религиозным преследованиям со стороны суннитов, особенно после появления в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако атаки против них участились после появления в 2014 году в стране ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сейчас джихадисты заявляют, что, нападая на хазарейцев, они мстят им за участие в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Известно, что в Иране из хазарейцев-беженцев была создана добровольческая бригада, а затем и дивизия «Фатимиюн» в составе КСИР. Ее бойцы, после прохождения специальной подготовки на военных базах в Иране, направляются в Сирию для борьбы в составе правительственных войск против джихадистов. В то же время необходимо признать, что обстановка в Афганистане настолько сложная, что сложно все сваливать на одни только деструктивные действия так называемой внесистемной оппозиции. На этом плацдарме играют и внешние силы, идентифицировать которые также непросто.

Sallat.gger.jp Террористы

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально отказывается вести переговоры с властями Афганистана. Германский эксперт Сандра Петерсман считает, что «администрация Трампа торопится, идя с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на подписание рамочного соглашения по форме для пазлов, где все пусто». Все силы пытаются выиграть для чего-то время. Но как бы то ни было, в Афганистане опять произошел новый и жестокий теракт, ставший одной из самых кровавых атак против мирных жителей за последние годы. С начала 2019 года это уже семнадцатый теракт в Кабуле. Наступит ли всему этому конец и когда?