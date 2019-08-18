Андрей Банников. Быть легионером. СПб.: «Евразия», 2019

Андрей Банников. Быть легионером. СПб.: «Евразия», 2019

Падение Римской республики и установление на ее месте империи потребовало не только существенных изменений в сфере политического и экономического устройства, серьезно подорванного внутренней нестабильностью государства, продолжавшейся от гражданской войны до недавно завершенной борьбы за наследство Цезаря, но реформы в армии. Не в последнюю очередь она проводилась, чтобы в дальнейшем избежать появления вождей, способных захватить власть, как это сделал тот же Цезарь.

Как следствие, возникла армия, принесшая славу самой могущественной империи Древнего мира.

Историк Андрей Банников (СПбГУ) воссоздает культуру повседневности легионеров. Он пишет о критериях отбора новобранцев и их последующих изменениях, обучении, сроке службы (который тоже менялся), рационе питания и денежном довольствии, возможности карьерного роста, системе наград и поощрений, наконец, об отставке и льготах для ветеранов.

Первоначально легионеры служили 17 лет, но вскоре минимальный срок увеличили до 20 лет, с возможностью дополнительной службы в качестве ветерана еще 5 лет («факультативные года»). Ее рост был обусловлен нехваткой воинского состава. Ветераны освобождались от повседневных трудов и могли использоваться только в ходе военных операций.

Менялись и размеры жалованья. В целом, несмотря на его увеличение при Домициане до 1 200сестерциев в год (при Августе, как ранее при Цезаре, рядовой легионер получал 900), это была довольно скромная плата, которая частично возмещалась за счет трофеев в случае удачной кампании, например, посредством продажи военнопленных. Существенный рост платы осуществил Септимий Север (до 2 400 сестерциев), но он обесценивался снижением покупательной способности денег (из-за уменьшения содержания серебра в монетах). Это компенсировалось (также частично) донативами — «экстраординарными выплатами, производившимися по поводу торжественных событий или в качестве поощрения войск», которые первоначально касались только преторианцев (гвардии), а при том же Севере распространились на все вооруженные силы.

Довольно скромным был и продуктовый рацион во время компаний. Его основу составлял хлеб, а в случае невозможности его испечь, сухари и акет — кислое вино, винный уксус. Обычное питье составляла поска, приготовлявшаяся из воды, акета и яиц. В мирное время продуктовая корзина была разнообразнее, хотя ее основу составлял все тот же хлеб (60−75%). Легионеры потребляли мясо, рыбу, овощи, фрукты и сыры.

Реформированная армия существенно расширила рубежи страны. Но, по мнению Банникова, войско несло в себе неразрешенные проблемы, которые вылились вкризис III в., отличавшийся «ярко выраженным военным характером». Он потребовал новых эффективных радикальных военных реформ, которые, впрочем, не смогли предотвратить, а лишь отдалили окончательный крах империи.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»