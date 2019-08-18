На Дальнем Востоке началась череда празднований, связанных с освобождением региона от японской оккупации. 15 августа отмечались государственные праздники Республики Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики. Они связаны с объявлением императором Японии 15 августа 1945 года о капитуляции перед союзными державами (СССР, США, Великобритания, Китай). В Южной Корее праздник называется День освобождения, в КНДР — День освобождения Родины.

Медаль СССР «За победу над Японией»

В Сахалинской области проживает 25 тысяч корейцев. Их община — самая многочисленная после русской. Естественно, что она отмечает как корейские, так и общероссийские праздники. В Южно-Сахалинске 17 августа прошел праздник дружбы в честь 74-й годовщины освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курил.

Мероприятие прошло на базе корейского культурного центра. В поздравлениях участвовало всё руководство Сахалинской области и Южно-Сахалинска — и. о. губернатора Сахалинской области В. Лимаренко, председатель областной думы А. Хапочкин, мэр г. Южно-Сахалинска С. Надсадин.

Yuzhno-sakh.ru Праздник дружбы в честь 74-ой годовщины освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курил

Кроме концерта, для гостей праздника провели мастер-классы по приготовлению блюд корейской кухни, а также научили всех желающих основам каллиграфии. Мэр Сергей Надсадин принял участие в уроке по искусству корейского письма, — он написал слова «счастье» и «любовь». После освобождения Сахалина и Курил корейцы внесли огромный вклад в восстановление разрушенного войной островного хозяйства. Сегодня большинство сахалинских корейцев проживает в Южно-Сахалинске,

По сообщению агентства Сахком, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, в частности, отметил, что сахалинские корейцы успешно сохраняют традиции — и, благодаря этому, социокультурная среда города и области становится разнообразной.

«Корейская культура, кухня плотно вошла в жизнь Сахалина, у нас в городе есть телевидение на корейском языке — единственное в России, существует корейская газета, а в муниципальной детской школе «Этнос» успешно работает корейское отделение, воспитанники которого добились больших успехов и в городе, и в области, и в стране. Мы гордимся вами и будем поддерживать, чтобы у вас была возможность сохранять свою национальную идентичность», — подчеркнул мэр, обратившись к собравшимся.

Yuzhno-sakh.ru Основы каллиграфии

В честь праздника организаторы подготовили насыщенную культурно-спортивную программу — на сцене выступили творческие коллективы с национальными танцами, музыкальными номерами.

Дальше празднование переместилось на Камчатку. 18 августа — День Курильского десанта — официальная памятная дата Камчатского края, установленная законом Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и памятных датах Камчатского края» (принят постановлением Законодательного собрания Камчатского края 10 декабря 2009 года № 67).

17 августа в 1945 г. под звуки песни «Прощай, любимый город» около 60 судов с десантниками ушли из порта Петропавловск-Камчатский к островам Парамушир и Шумшу. Целью операции было освобождение островов Большой Курильской гряды от японских военных баз. 18 августа 1945 года началась высадка войск на остров Шумшу, где прошли ожесточенные бои. 23 августа остров был полностью освобожден от японских милитаристов. К концу августа войска и силы Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы заняли всю северную гряду Курильских островов, включая остров Уруп, а силы Северной Тихоокеанской флотилии с пехотными десантами к 3 сентября освободили остальные острова, расположенные к югу от острова Уруп.

В начале сентября центр празднования на российском Дальнем Востоке переместится в Сахалинскую область, где на 2 сентября запланированы масштабные мероприятия, посвященные памятному дню общероссийского календаря — Дню окончания Второй мировой войны. К сожалению, со времени его установления в 2010 году (в президентство Д. Медведева) руководство страны ни разу не удосужилось отметить этот день.

На следующий день — 3 сентября — по закону Сахалинской области 2008 года отмечается День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Но разве с Японией воевали только сахалинцы? Воевала вся страна! Этот день совпадает с установленным Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году днём всенародного торжества — Днем Победы над Японией.

Высадка десанта на Шумшу

На днях (15 августа 2019-го) мы услышали от министра иностранных дел России С. Лаврова, выступавшего перед молодёжью, что Россия не только правопреемник, но и продолжатель Советского Союза. Но вместо того, чтобы заявить, что теперь мы, как законопослушные и истинные правопреемники и продолжатели, всенародно будем отмечать День Победы над Японией и поздравим весь народ с этим днём воинской славы (который ничем не хуже таких дней воинской славы как День прорыва блокады Ленинграда или День Чесменского боя с турками), г-н Лавров свел свой историко-правовой экскурс по правопреемству к необходимости ревизовать итоги Второй мировой войны и передать Малую Курильскую гряду Японии. Горькие у нас получаются в этом году на Дальнем Востоке праздники…

Может быть, пора российскому руководству перестать кланяться то на Запад, то на Восток и повернуться лицом к своему народу, к его чаяниям, к его победной истории и, наконец, перевести празднование Дня Победы над Японией с регионального на российский уровень?!

Больше двадцати лет этого добивается общественность страны. Пора бы нас услышать.