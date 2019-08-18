Ведущие китайские СМИ в эти дни уделяют небезосновательно повышенное внимание клинчу, в который американский президент Дональд Трамп начинает входить с бизнес-кругами своей страны. Рупор олигархического капитала США, газета The Wall-Street Journal (WSJ), дважды за последнюю неделю размещала негативные комментарии на решения Белого дома расширить масштабы американского тарифного, как они говорят, «наступления», ведущего, по мнению редакции, к противоречивым и неоднозначным результатам.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Отметим, что совсем недавно WSJ уже публиковала фактический ультиматум Трампу, с которым выступила четверка экс-председателей Совета управляющих ФРС, возмутившихся президентским нажимом, который привел к снижению учетной ставки. Теперь издание выступило само — оба материала являются короткими и безапелляционными редакционными комментариями: здесь и здесь. По нарастающей активности его в критике Трампа можно судить и о позиции тех финансовых и банковских кругов, которые стоят за редакционной политикой. Ситуация действительно интересная, но китайцы, тонко ее подметив, ограничились констатацией роста внутренней напряженности в американских верхах и не попытались вывести из нее определенные тенденции. Более того, китайские издания опустили наиболее острые моменты даже самих публикаций. Впрочем, это можно понять. Обе стороны торговой войны настолько внимательно следят друг за другом, особенно после состоявшегося решения Белого дома о 10%-м подъеме таможенных тарифов на китайские товары, что официоз КНР предсказуемо не хочет подставляться и получать обвинения в косвенном вмешательстве в американские внутренние дела. Как сторона торгово-экономического конфликта, Пекин должен соблюдать политес, вот он его и соблюдает.

Но о чем же предупреждает Трампа олигархическое издание, которое, отражая интересы крупного бизнеса США, по сути, все активнее становится на сторону его внешних европейских и китайских оппонентов? Во-первых, президент проигнорировал мнение всех своих экономических советников, кроме директора Национального торгового совета Питера Наварро, кстати, члена Демократической партии. Во-вторых, неоднократно заявляя об исключительной важности индексов фондовых рынков и курсов акций локомотивов национальной экономики, Трамп индифферентно, можно сказать беспечно, отнесся к их падению, которое, по мнению редакции WSJ, «сигнализирует о беспокойстве», угрожая прежде всего замедлением темпов роста мировой экономики.

Whitehouse.gov Питер Наварро

В-третьих — и это очень важно — экономика США, как считают эксперты, держалась лучше остальных, оказавшихся поблизости от рецессии, именно благодаря мерам поддержки реального сектора, которые принял Трамп в первые годы своего президентства. «Возросло доверие бизнеса к объектам инвестиций, что привело к дальнейшему росту рынка труда, росту заработной платы и долгосрочным потребительским расходам», — констатирует передовица WSJ.

Но как только в 2018 году началась торговая война, рост резко затормозил. Называются конкретные цифры: рост ВВП с почти 3% снизился до 2%, а среднемесячное увеличение количества рабочих мест — с 223 тыс. до 165 тыс. При этом падение фондовых рынков США произошло на фоне негативных экономических новостей из Германии и того же Китая. В Поднебесной отмечен рекордно низкий годовой прирост за 17 лет, всего 4,8%. Причем эксперты WSJ уверены, что китайская рецессия повлечет за собой европейскую, а та бумерангом ударит и по самим США. «Последствия будут еще хуже, — констатируют они, — если замедление роста вызовет отток капитала из Китая и произойдет беспорядочное падение юаня». Здесь заметим, что, в отличие от Белого дома, экономические эксперты воздерживаются от обвинений Пекина в «манипуляциях курсом юаня» в его недавнем плавном снижении и возлагают за это ответственность на собственную исполнительную власть.

В-четвертых, резко поползла вниз доходность государственных облигаций США, как десятилетних, так и тридцатилетних. Авторы считают, что инвесторы выходят из рискованных активов. В-пятых, в сложном положении оказывается ФРС, которая, как считают эксперты, совершила ошибку, постоянно повышая учетную ставку. И сейчас требующий ее снижения Трамп становится заложником своих действий на торговых «фронтах». Теперь ставку действительно придется дальше снижать, но вынужденно. То есть надо понимать, что положительного эффекта для экономики от этого авторы редакционного комментария не ожидают, но иного выхода не видят.

Dan Smith Федеральная резервная система

Наконец, главное. Рекомендации, которые WSJ «выкатывает» Трампу и о которых не упоминают освещающие тему китайские СМИ, находятся отнюдь не в экономической плоскости, где, видимо, считается, что в нынешних условиях сделать уже ничего нельзя, а в политической. «Если господин Трамп не может заключить более широкую торговую сделку с Китаем до выборов, он должен, по крайней мере, прийти к торговому перемирию, чтобы уменьшить ущерб», — требует от Белого дома олигархический рупор. «Остановите торговые угрозы с помощью твита, — ерничают они, обращаясь к хозяину Белого дома. — Объявите тарифное перемирие с Китаем, Европой и остальным миром и дождитесь возобновления переговоров о соглашении на встрече тихоокеанских государств в ноябре». Здесь имеется в виду намеченный на 18 ноября саммит АТЭС, который пройдет в Чили. Завершающий аккорд WSJ для Трампа должен прозвучать набатом: «Кто-то должен сказать господину Трампу, что действующие президенты, которые доводят дело до рецессий в течение двух лет после выборов, редко получают второй срок».

Словом, хозяину Белого дома сказано много интересного. Прозвучал и, по сути, второй за неполные полмесяца ультиматум — уже не по политическому давлению на ФРС, а по внешним торговым войнам. Грубо говоря, или Трамп сдает назад и берет паузу в отношениях с Европой и Китаем, полагаясь на многосторонние переговоры, ближайшие из которых пройдут в формате АТЭС, где примут участие многие из основных игроков, либо у него, следует понимать, появятся дополнительные проблемы в избирательной кампании. Предупреждение недвусмысленно своей открытостью и прямотой. Но почему WSJ, разумеется, с подачи своих хозяев, засуетилась именно сейчас? И почему удары по Трампу исподтишка сменились неприкрытым на него давлением? Ответ на этот вопрос, как представляется, можно отыскать в самих материалах WSJ. Редакция считает, что своими действиями американский президент нанес удар по интересам как раз того реального сектора, который за него голосовал и получил после его прихода к власти существенную поддержку.

Намечающаяся рецессия съедает эффект от мер, принятых Трампом за два с половиной года в Белом доме. И его сторонники начинают роптать, что, по мнению авторов, неизбежно приведет к просадке электорального рейтинга. На этот клин между Трампом и его избирателями и делается расчет оппонентами президента. Насколько эти планы реальны — увидим. Пока же констатируем, что внутренняя политика в США поворачивается таким боком, с которого очень хорошо видна вся несостоятельность сказок про «невидимую руку рынка». Олигархи подписываются под тезисом, который еще в 1964 году в Москве заявил членам советского политбюро Дэвид Рокфеллер: «Знаю же я, что такое диктатура пролетариата. Должны и вы знать, что такое диктатура буржуазии». Политика в этой диктатуре стоит впереди экономики и ею управляет. Только так и никак иначе. А все остальное — чистой воды пропаганда.