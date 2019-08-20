Протест несистемной оппозиции, каждую субботу устраивающей несанкционированные шествия в Москве, резко пошёл на спад. Настолько, что состоявшуюся 17 августа акцию даже сами участники протеста окрестили неудачной «имитацией» таковой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Одиночные пикеты на Страстном бульваре

У памятника Высоцкому на Страстном бульваре, как и в других точках оппозиционной активности прошлых недель, присутствовала полиция, общественные наблюдатели, СМИ. В общем, все сопровождение несанкционированной акции, за исключением самих протестующих. Но были скромные одиночные пикеты. Всего несколько человек, попеременно встающих с политическим плакатом у памятника советскому музыканту и актёру — таким стал всплеск очередной «протестной волны», которую наиболее одиозные либералы уже успели назвать в социальных сетях «Русским майданом».

Полиция и Росгвардия, следившие за порядком, такому проявлению гражданских свобод никак не препятствовали, наблюдая за происходящим со стороны. Стражи порядка чётко дали понять «митингующим»: читайте Конституцию и стойте с плакатами сколько угодно, не мешаете прохожим гулять по скверу, а проявлять своё несогласие можете сколько и как душе угодно. Поначалу протестующие явно были рады такому положению дел и раздавали возмущённые комментарии представителям прессы. Когда же интерес СМИ ослаб, по всей видимости, встали в ступор и не знали, чем себя занять.

Дарья Антонова ИА REGNUM Одиночные пикеты на Арбате

«Молодой человек, вы не постоите в пикете?» — обратилась к корреспонденту ИА REGNUM женщина лет семидесяти, разворачивая картонный лист с политическим лозунгом. Сотрудник СМИ в ответ пояснил, что находится на работе и не может участвовать в акции.

«И вот что-то никто не хочет вставать с плакатом», — пожаловалась старушка, после чего обратилась с аналогичным предложением к двум молодым девушкам, но вновь услышала отказ.

Не видя никакого вмешательства со стороны правоохранителей, протестующие стали искать врагов внутри участников акции и сторонних наблюдателей. Самую острую атаку устроил колоритный мужчина лет пятидесяти в зелёном светоотражающем жилете, который украшал нагрудный брелок в форме уличного указателя с надписью «Немцов мост». Быстро выступив перед телекамерами, гражданин отошёл от постамента и в этот момент один из участников многочисленной группы СМИ, предположительно, блогер, спросил его имя.

«А ты — коммуняка перекрашенная», — заорал в ответ обладатель «Немцова моста».

Выждав несколько секунд, оппозиционер вновь пошёл в наступление на оторопевшего блогера и рявкнул: «Колорад».

Услышав подобные эпитеты в свой адрес, мужчина сперва не нашёлся с ответом, но потом поинтересовался, кому адресованы такие характеристики.

«Вы это мне?» — уточнил он.

«Конечно, тебе», — заявил представитель оппозиции.

Блогер корректно возразил агрессивному оппоненту, и тот, не видя соразмерного сопротивления, сменил гнев на милость. Через несколько минут оба мужчины уже обсуждали последствия боевых действий татаро-монгол в Средней Азии, а спустя ещё какое-то время перешли к теме происхождения славян. Из увиденного некоторые журналисты сделали вывод, что колоритный оппозиционер просто искал повод найти собеседника и на саму акцию приехал, скорее всего, ради общения.

Тем временем на Арбате группа молодых людей не ограничилась одиночными пикетами. Около сотни человек, в некоторых из которых можно было узнать подростков, ходили от одного края улицы до другого, выкрикивая политические лозунги. Прохожие, в том числе иностранные туристы, с улыбками наблюдали за происходящим, снимая шествие на смартфоны. Полиция также наблюдала со стороны, но долго не вмешивалась. Ближе к 17:00 стражам порядка «гуляния» на Арбате надоели, и они задержали одного юношу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оставшиеся участники акции у ОВД по Басманному району

Протестующие выяснили, что их товарища отвезли в ОВД по Басманному району столицы, и отправились туда его «вызволять». На месте «борцы с режимом» узнали, что задержанного уже увезли в ОВД по Арбатскому району. Однако вновь отправляться в дорогу группе подростков, по всей видимости, было уже лень. Поэтому акцию с требованием отпустить задержанного они решили провести у здания полиции, в котором его не было.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сидячая забастовка

«Я знаю, что это бессмысленно, но… Но в нашей стране много бессмысленного», — с энтузиазмом заметила наиболее активная из числа митингующих девушка.

После этих слов она села на асфальт у въезда в ОВД, заявив, что объявляет забастовку. Её примеру последовали и другие ребята. Делали они это с видимой неохотой — мало кому хотелось пачкать штаны и юбки о землю. Сидячий протест продлился недолго и завершился победой — задержанный юноша сообщил друзьям через мессенджер, что его уже выпустили из ОВД. Активисты обрадовались и объявили, что «идут пить пиво». И только инициатор «забастовки» почему-то решила остаться сидеть на асфальте у входа в отдел полиции, даже когда её соратники уже разошлись. Возможно, дала отдохнуть уставшим от долгой прогулки ногам.