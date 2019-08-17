



Андрей Михайлов (сост.). Молодой Пруст в письмах (1885–1907). СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2019

Андрей Михайлов (сост.). Молодой Пруст в письмах (1885−1907). СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2019

Во Франции его эпистолярное наследие выпускалось знаменитым «Плоном» с 1970 по 1993 г. и составило 21 том. Востребованность подобного собрания понятна. Существует стабильный интерес к жизни и творчеству Марселя Пруста (1871−1922), он лидирует среди франкоязычных писателей по числу посвященных ему статей и монографий.

В настоящий том вошли письма, дающие представление о том, как формировалась личность писателя, также они повествуют о появлении его ранних произведений (в 1896 г. была опубликована его дебютная книга «Утехи и дни») и возникновении замысла легендарной эпопеи «В поисках утраченного времени».

В своих письмах Пруст, о котором давно сложилось представление как об одном из наиболее значительных представителей литературы модернизма, неожиданно предстает последователем классицизма. Автор предисловия и переводчик Елена Гречаная отмечает, что уже с первых известных нам посланий видно, что будущий писатель прекрасно владел «стилистикой галантности».

Отто Вегенер Марсель Пруст. 1895

Перечтем, например, его письмо Люсьену Доде (сыну знаменитого писателя, также ставшему литератором) от 25 октября 1895 г. В нем речь идет о неудаче, постигшей Пруста с публикацией в журнале «Нувель ревю», который возглавляла Жюльетта Адан.

«Приехав в Париж, я узнал от госпожи Адан (которая не приняла моих стихов и отослала их мне обратно), что ваш брат (Леон Доде — А. М.) любезно принимал в них участие. Не могу вам выразить, как я тронут тем, что он взял на себя этот труд, и сожалею, что он оказался напрасным».

А в письме Мари-Луизе де Ренье (22 января 1897 г.), размышляя о ее стихах, Пруст признавался:

Paul Nadar Мари-Луизе де Ренье

«Не могу выразить, как они мне понравились. Ваши стихи напоминают тончайшие урны, хрупкие и надтреснутые, источающие чистейшую поэзию, коей они наполнены до краев. В них есть очарование вашего юного, надтреснутого голоса, который (когда вы их читаете) беспрерывно меняется в зависимости от интонации».

Одновременно письма позволяют лучше увидеть и понять внутренний мир писателя. Обращаясь к своему преподавателю философии Альфонсу Дарлю (2 октября 1888 г.), Пруст признавался, что больше не наслаждается

«безоговорочно тем, что раньше доставляло мне наивысшую радость: литературными произведениями. Когда я читаю, к примеру, стихотворение Леконта де Лиля, я испытываю прежнее бесконечное наслаждение, но при этом другое «я» наблюдает за мной, и ему забавно находить причины моего удовольствия. Другое «я» видит их в той связи, которая существует между мной и произведением, уничтожает, таким образом, собственную красоту этого произведения».

Вот такие письма. Нельзя еще раз не восхититься модернистскими изысками автора «Утраченного времени», но еще больше не может не привлекать теплота и благожелательность его «галантных» писем.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».