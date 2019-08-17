Очарование юного, надтреснутого голоса Пруста
Андрей Михайлов (сост.). Молодой Пруст в письмах (1885−1907). СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2019
Во Франции его эпистолярное наследие выпускалось знаменитым «Плоном» с 1970 по 1993 г. и составило 21 том. Востребованность подобного собрания понятна. Существует стабильный интерес к жизни и творчеству Марселя Пруста (1871−1922), он лидирует среди франкоязычных писателей по числу посвященных ему статей и монографий.
В настоящий том вошли письма, дающие представление о том, как формировалась личность писателя, также они повествуют о появлении его ранних произведений (в 1896 г. была опубликована его дебютная книга «Утехи и дни») и возникновении замысла легендарной эпопеи «В поисках утраченного времени».
В своих письмах Пруст, о котором давно сложилось представление как об одном из наиболее значительных представителей литературы модернизма, неожиданно предстает последователем классицизма. Автор предисловия и переводчик Елена Гречаная отмечает, что уже с первых известных нам посланий видно, что будущий писатель прекрасно владел «стилистикой галантности».
Перечтем, например, его письмо Люсьену Доде (сыну знаменитого писателя, также ставшему литератором) от 25 октября 1895 г. В нем речь идет о неудаче, постигшей Пруста с публикацией в журнале «Нувель ревю», который возглавляла Жюльетта Адан.
А в письме Мари-Луизе де Ренье (22 января 1897 г.), размышляя о ее стихах, Пруст признавался:
Одновременно письма позволяют лучше увидеть и понять внутренний мир писателя. Обращаясь к своему преподавателю философии Альфонсу Дарлю (2 октября 1888 г.), Пруст признавался, что больше не наслаждается
Вот такие письма. Нельзя еще раз не восхититься модернистскими изысками автора «Утраченного времени», но еще больше не может не привлекать теплота и благожелательность его «галантных» писем.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».