



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Румыноязычных верующих Украинской православной церкви Московского патриархата обвинили в разжигании межнациональной розни в Черновицкой области. По сообщению портала Союза православных журналистов Украины и активистов группы «Правблог», это делают «конкуренты» УПЦ МП из Православной церкви Украины, недовольные тем, что румыноязычные верующие мешают захватам храмов.

Заявление сделал клирик ПЦУ Виталий Данелюк. Он заявил, что его религиозная организация получила все документы на церковь в селе Михальча Сторожинецкого района, кроме права на владение земельным участком. Однако нормально пользоваться ею не может, поскольку «российская Церковь привозит румыноязычных людей и таким образом это очень серьезная проблема для Украины, потому что создается конфликт межрелигиозный и межнациональный. Это серьезный звоночек, поскольку люди не понимают, чем они играются». По его словам, «милиция в этом вопросе действует очень пассивно». Источник СПЖ в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, в свою очередь, сообщил, что в Михальче «компактно проживают украинцы и румыны. Михальча — украинское село, но когда угрожают захватить храм, то на молитву приезжают румыноязычные православные христиане из соседних сел: Годилов, Волока, Кучуров, Сторожинец». И эти «румыны, которые говорят на румынском языке, очень сильно раздражают «патриотов» из ПЦУ».

Ситуация для Православной церкви Украины складывается неблагоприятная. Как ранее сообщало ИА REGNUM, синод ПЦУ решением от 27 июля сего года создал «православный румынский викариат» для «религиозных организаций (религиозных общин и монастырей) на Украине с преобладающим числом этнических румын». Ему предоставлялись «права самоуправления в составе религиозного объединения Православная церковь Украины». И говорилось, что «гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции». Поясняя причины принятия решения о создании викариата, глава ПЦУ митрополит Епифаний заявлял, что Румынский патриархат приостановил признание автокефалии Православной церкви Украины из-за внутренних споров ее церковных деятелей. По словам Епифания, «сейчас мы продолжим диалог и верим, что Румынская церковь обязательно продолжит диалог и присоединится к признанию нашего автокефального статуса».

Однако уже тогда многие эксперты подчеркивали, что в составе ПЦУ практически нет румыноязычных приходов на Буковине, где в основном и проживают румыноязычные православные. Эти приходы находятся в ведении УПЦ МП. Портал BucPress, который финансируется румынским министерством по делам румын за рубежом, подчеркивал, что представители румынской общины на Украине не просили митрополита Епифания учредить викариат, поскольку они отвергают ПЦУ, особенно после того, как вручение томоса об автокефалии стало элементом предвыборной кампании бывшего президента Петра Порошенко. В свою очередь, портал ActiveNews.ro сомневался в том, что румыноязычным приходам оставят румынский язык, указывая на насильственную ассимиляцию меньшинств на Украине, «кульминацией которой стал закон об образовании 2018 года и закон о государственном языке 2019 года». Происходящее в селе Михальча и особенно интерпретация этого конфликта со стороны клирика ПЦУ может лишь добавить аргументов тем, кто озабочен церковной политикой на Украине.

В том числе не только румыноязычным православным на Буковине. На днях в Румынии прошла встреча представителей общин из Сербии и Болгарии, а также с Украины. Они попросили поддержки Бухареста в деле сохранения своей национальной идентичности, заявив, что подвергаются «непрерывному процессу ассимиляции и денационализации». По словам главы Бессарабской румынской общины (Одесская область) Анатолия Попеску, количество школ с преподаванием на румынском языке на Украине постоянно сокращается, а исчезновение школ приведет к исчезновению румынской общины. Под предлогом «борьбы с русификацией» и «российской агрессии» Киев одновременно наступает на «другие национальные элементы». Как подчеркнул Попеску, ассимиляция румын проводится различными методами — навязыванием украинских имен и фамилий, заменой румынских топонимов в этом районе, но и «вмешательством Украинского государства в дела румынской православной Церкви». Глава общины потребовал активизации румынской дипломатии.

Однако пока что Бухарест по политическим мотивам и на фоне холодных отношений с Белградом больше озабочен положением румын в Сербии. Что касается Киева, то МИД Румынии предпочитает отмалчиваться. Даже вступление на Украине в силу закона, который предусматривает обязательное использование украинского языка во всех сферах деятельности, не сподобило Бухарест на самостоятельные громкие заявления. МИД отреагировал лишь на запрос издания B1.ro по этому вопросу и отреагировал очень обтекаемо, сообщив, что закон «вызывает обеспокоенность». А церковные проблемы и конфликты так и вообще задвинуты на задний план. Но как долго будет закрывать глаза на происходящие у соседей события Бухарест? Не исключено, что рано или поздно нервы не выдержат и у него.