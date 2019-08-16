В огромной Преображенской церкви, стены которой уходят куда-то вверх, в темноту, два человека: один — читающий молитвы, другой — слушающий. Невысокий человек в рясе и старушка с палкой, прислонившаяся к стене. Алексей Сютин не священник, что он подчеркивает, когда называю его «отче» и «батюшка», он пономарь. Зимой живет в Бергене, служит в православном храме, женат на русской. Весной и летом — на родине, в Турчасово.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Преображенской церкви

Мы попросились на колокольню. «Наверх ровно 100 ступеней», — предупреждает Алексей. Открывается панорама Турчасова — Острожная горка, изгиб Онеги, ее старое и новое русла. Пономарь, как мне кажется, с гордостью осматривает вверенное ему село. Поводов для гордости, кроме событий прошлого, сейчас в Турчасове нет — 50 жителей зимой и 200 летом, работает одна метеостанция. Только прошлое, от которого остались сорокаметровая церковь и колокольня, да все помнящая земля напитывают Алексея силой и гордостью.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Преображенская церковь села Турчасова (1786 г.)

Он — редкое явление среди современных служителей церкви: он историк места, где служит. В храме Алексей вручил брошюру своего авторства «История Преображенского прихода села Турчасово Онежского благочиния, Архангельской епархии». Это его аттестационная работа в Свято-Тихоновском Гуманитарном университете — очень добротная. В примечаниях 38 опубликованных работ и около 20 ссылок на архивные фонды, в которых Сютин провел немало времени. К сожалению, традиции северных священников Аркадия Грандилевского, историка родины Михаила Ломоносова, и Василия Верюжского — биографа архиепископа Афанасия Холмогорского, в XX веке утрачены, и летописи приходов, сел и деревень не пишут ни в церквях, ни в школах.

Земля и прошлое Турчасова ведет сюда сотни путешественников. Николай, наш перевозчик через реку, припомнил, что в прошлом году он переправил за Онегу человек 100. Многие из них из Москвы и Петербурга. И возит за реку не он один.

Сайт «Онега онлайн»: «Село Турчасово Онежского района Архангельской области находится в 140 км от города Онега по автодороге Онега — Ярнема — Плесецк, на левом берегу реки Онеги. В состав села вошли следующие деревни:

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село Турчасово. Некоторые дома с нерасшитыми окнами второго этажа — берегли этаж для молодых, да не вернулись они с войны

Посад — нижний конец Турчасова, первая деревня по пути от переправы через Онегу со стороны Целягино. В настоящее время в официальных документах и на картах название «Посад» относят ко всему Турчасову, что не совсем верно.

— нижний конец Турчасова, первая деревня по пути от переправы через Онегу со стороны Целягино. В настоящее время в официальных документах и на картах название «Посад» относят ко всему Турчасову, что не совсем верно. Лебаковщина (Осначевская или Означевская) , между Посадом и приходскими храмами.

, между Посадом и приходскими храмами. Заполье (Меглиевская) , лежащая к западу от храмов и Означевской, за Спасским полем.

, лежащая к западу от храмов и Означевской, за Спасским полем. Васильев Двор (Евдокимовская) и

и Носков Конец (Гневашевская, Голвановская), расположенные к югу от храмов и составляющие таким образом верхний конец села» (1).

Алексей Сютин, пономарь Турчасовского прихода, приходской историк: «…первым документом, который упоминает Заволочье и, предположительно, указывает на погост у Турчасова, является Устав новгородского князя Святослава Ольговича 1137 года о податях в пользу церкви и Новгородского епископа…: «Урядил есмь аз святеи Софии и написал Никола князь Новогородский Святослав: в Онеге на Волдутове погосте два сорочка, на Тудорове погосте два сорочка»…

Достоверное упоминание села Турчасова в документах встречается в грамоте 1436 г. <…>: «В той же волостке у Турчасовского погосту за озером дер. Никольская и с двемя полянками Ортемовскими Пономарева, что Никола чудотворец на Турчасове на посаде, а пашет ее поп с погоста <…> У погоста ж у Турчасовского дер. Спасская что Спас на Турчасове у Николы на полатех в приделе: в. поп Никифор спасской» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Пономарь Алексей Сютин — историк Турчасовского прихода

Юрий Ушаков, исследователь архитектуры Русского Севера: «Основой для образования Турчасовского стана послужил укрепленный городок, заложенный новгородцами в XII в. для защиты Онежского торгового пути, выводившего в Белое море. Он отмечен и в «Книге Большого чертежу»: «А от устья реки Онеги вверх по Онеге 70 верст на левой стороне город Турчасов, а от Турчасова вверх 175 верст город Каргополь». Позднее невдалеке от укрепленного городка на пологом холме, огибаемом с запада Онегой, сложился посад (отсюда второе название села — Посадное). Городок еще долгое время оставался центром Турчасовского стана.

Со временем Онега изменила свое русло, перейдя с западной стороны холма на восточную и отрезав городок от посада, так что центральная группа деревень — Посад, Васильев Двор и Заполье — оказалась на левом берегу, а холм, на котором стоял городок, — к западу от деревни Селягино (Острожная) — на правом берегу, к тому же наполовину срезанный новым руслом Онеги. Обследование показало, что изменение русла произошло давно, так как наиболее старые деревни гнезда (Васильев Двор, Заполье и Селягино) имеют прибрежно-рядовую планировку с домами, обращенными уже к новому руслу Онеги. Остальные деревни имеют смешанные формы планировки: прибрежно-рядовую, «на лето» и уличную. К ним относится и центральная деревня Посад, получившая уличную планировку после одного из пожаров.

Посередине холма между тремя центральными деревнями было выбрано место для общественного центра; здесь сложился храмовый ансамбль из трех традиционных построек: летней пятиглавой Преображенской церкви (1786), зимней шатровой Благовещенской церкви с двумя крытыми кубом приделами (1795) и колокольни (1793). Возможно, на месте этих сооружений стояли более ранние, пришедшие в ветхость» (3).

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Преображенской церкви

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии: «Описываемый приход, как видно из десятинной книги митрополичьего дьяка Григория Малыгина, вместе с нынешними соседними приходами — Прилуцким, Биричевским, Владыченским, Городецким и Шелековским и монастырями — Кожеозерским и (бывшим) Ямецким входил в состав так называемой Турчасовской десятины, или стан. Каргопольского уезда <…> Вместе с новгородцами проникла сюда и христианская вера, распространителями которой были <…> иноки <…> Это подтверждается древним синодиком Турчасовской церкви, в котором первыми священниками названы иеромонахи: Дионисий, Пимен, Арсений, Фирс, Прокл и Иннокентий» (4).

Алексей Сютин: «Существует предание, что «преподобный Антоний Сийский, проходя из Кенской Пахомиевой пустыни, находящейся в Пудожском уезде, посетил сие место и написал в новоустроенный храм местную икону Благовещения Пресвятые Богородицы, которая сохраняется до сего дня, и помещена в иконостасе нынешнего Благовещенского храма на месте храмовой иконы».

В Турчасово существует устное предание о том, что прп. Антоний просил в районе Турчасово место под монастырь на Уросском озере, но «заозеряне» — жители Заозерской деревни, к которой относились земли вокруг озера, «места не дали». На это преподобный предсказал, что «озеро будет рыбным, но рыбы дано не будет, а полдеревни будет ходить с корзиной"(5).

…в «1590 г. «свеи» вторглись в пределы Турчасовского стана и в Турчасово, разорили и сожгли мирные поселения». В 1613 г. через Турчасово прошли войска неких Сидорки и Барышпольца. «Воры» сожгли церкви и острог, разорили деревни. В одной только Турчасовской волости погибло 2500 человек. «Была выжжена земля вокруг погоста и острога — людей же посекли и пожгли, кого не пожгли, то и ему идти некуда». После этого здесь прошло еще две волны литовско-польского нашествия, в 1617 и 1619 гг.

…в истории Турчасовского прихода: «По удалении врагов и прекращении набегов жители сего места не замедлили вновь выстроить святые храмы. Из надписи на запрестольном кресте видно, что храм Преображения Господня освящен в 1647 году по благословению Новгородского митрополита Афанасия при державе великого государя Алексея Михайловича <…> Храм сей существовал до 1776 года, в который и сгорел от неизвестной причины».

«…Посвящение главного Турчасовского храма празднику Преображения связано с влиянием Соловецкого монастыря, к которому в XVII веке Турчасовский приход был приписным <…> только в Турчасовском стане монастырь располагал многочисленными соляными варницами <…> Места соляных варниц до сих пор сохраняются в названиях многочисленных деревень «Усолий» по берегам реки Онеги (5).

Виктор Кисилев, краевед: «На территории Турчасовского стана возникает три солеварни (по два црена в каждой) — во Владычинском приходе (Усолье), в Нермуше и в Клещеве. Основателями их были богатые купцы и Кожеозерский монастырь. В Усолье выход соли достигал до 150 кг с одного црена за 3−4 дня выварки. Торговлю солью турчасовцы вели не всегда честно, подмешивали «кардеху» (камни) пуда по два и более в «рогозницу». На справедливые жалобы Иван Грозный в 1546 году дал указание каргопольскому наместнику Петру Шенятьеву: «Которые каргополы и турчасовцы, и порожане и устьмошане учнут соль продавать с кардехою и тех людей выдавать на поруки, да и заповедь на них на меня и на себя велел доплатить по два рубля». Штраф в два рубля в те времена равнялся 65 пудам соли» (6).

Юрий Ушаков: «Храмовый комплекс выполнял основную организующую роль, оказавшись в зрительном центре селений, расположенных по коренному берегу вдоль нового русла Онеги (деревни Селягино, Тураевка, Олидово, Фирсовка, Крещевка, Черепово, Мелеховка, Важеновка, Гора, Нермужи и др.), и вдоль старого русла (Заозерье, Колосово). Таким образом, центральный храмовый комплекс, хорошо видимый из каждого селения, зрительно организовывал все гнездо в радиусе от 3 до 5 км. Помимо этого, ансамбль, хорошо обозреваемый с нижнего и верхнего плеса реки, служил ориентиром с реки и дороги вдоль нее с расстояния 10−12 км.

Кроме церквей основного прихода, каждая из деревень крупного гнезда селений имела право строить свою часовню. Их строили на особо памятных местах, и село получало дополнительный ориентир. При обследовании села Турчасово прежде всего бросалось в глаза отсутствие какого-либо сооружения на холме (самом высоком по отметкам во всей окрестности), где стоял когда-то новгородский укрепленный городок и деревня вблизи которого носила название Острожной (Селягино). Это место не могло быть не отмечено памятным сооружением. Поиски в архивах подтвердили догадку: <…> была найдена фотография шатровой часовни Св. Духа (1775), венчавшей Острожный холм <…> Эта часовня была очень важным элементом композиции: она зрительно связывала селения правого берега с левым, отмечала историческое место первоначального заселения и, находясь на вершине холма, служила дополнительным ориентиром с дальних расстояний.

Опрос местных старожилов и архивные поиски помогли установить местонахождение еще нескольких часовен, развивавших и дополнявших систему ориентации в гнезде селений <…> Все перечисленные сооружения, являясь своеобразными зрительными «подголосками», сопровождавшими основную, ведущую, «партию» основного ансамбля, связывали, объединяли широко разбросанные селения в единый слаженный «хор». Находясь в любой точке гнезда селений, можно было по вертикали культовых построек зрительно охватить все замкнутое берегами реки пространство и быстро сориентироваться в нем. При движении внутри жилой среды эти вертикали как бы «ретранслировали» непрерывную зрительную связь. Одновременно с этим окружающее пространство было подчинено главенствующему над всем центральному храмовому ансамблю» (7).

Алексей Сютин: «В 1639 году в Кожеозерском монастыре появляется Никон, будущий патриарх, который в 1643 году назначается игуменом монастыря <…> в 1652 году Никон, тогда еще новгородский митрополит, был послан царем для переноса из Соловецкой обители в Москву мощей святителя Филиппа, то, возвратясь через Кий-остров и далее по реке Онеге, весть о кончине патриарха Иосифа получил в середине июня в Турчасово. Таким образом, через Турчасово наверняка были провезены мощи свт. Филиппа, что необходимо должно было сопровождаться соответствующими молебствиями и поклонением народа.

Другая святыня, связанная с патриархом Никоном <…> это пребывание Кийского креста, который был изготовлен по заказу патриарха для Кийского Крестного монастыря, был точной копией Креста Христова, и содержал 300 мощей святых <…> Из Москвы крест сопровождался крестным ходом, а далее по реке Онеге <…> а там, где крест останавливался на ночлег, делалась копия креста. Память о пребывании креста в Турчасово в 1657 г. которое было, видимо, более продолжительным, чем простой ночлег, была запечатлена строительством на месте, а возможно, для пребывания креста часовни во имя происхождения Честного и Животворящего Креста Господня. Молебствия в ней <…> совершались 1 августа.

В 1776 г. Турчасовские храмы с колокольней и всеми постройками сгорели от неизвестной причины <…> Строительство главного Преображенского храма было начато по указу, данному 15 января 1781 г., и завершено в 1786 году. Освящение храма состоялось по благословению преосвященного Амвросия, епископа Олонецкого 2 июля <…> «доныне в этот день совершается праздник обновления с крестным ходом вокруг храма». В наше время жители сохраняют память об этом дне под названием «мольба».

«Преображенский храм трехпрестольный, главный в честь Преображения Господня <…> вышина его 22 сажен, длина 11 сажен, ширина тоже 11 сажен <…> в 1793 году <…> была выстроена шестиярусная колокольня высотою в 22 сажени <…> в 1894 году на ней было 8 колоколов, вылитых в разные годы: «1й весу 87 п.10 ф. лит в 1803 г., 2й 54 п.3 ф. лит в 1777 г., 3й 19.п. 18.ф. лит в 1821 г., 4й 7 п. лит в 1853 г., 5й 4 пуд, 6й 3 пуд, 7й 1 п.10 ф., 8й 34 ф.».

…События в 1918 году развивались столь бурно, что очень сложно отследить, что происходило в приходах. Онежский район оказался в противоборстве партизанских отрядов — как белых, так и красных. Определенную роль сыграли союзнические воска, среди которых в этом районе были американские, английские и французские, а также польские части <…> осенью 1918 г. в Турчасово находился крупный хорошо укрепленный гарнизон большевиков…

Последним священником, служившим в Турчасово, был отец Николай Зуев <…> сведения о <…> Зуеве Николае Васильевиче довольно кратки: «Зуев Николай Васильевич, священник 1873 г. р <…> 1921 — арестован за «антисоветскую агитацию», осужден за связь с белыми на один год лишения свободы <…> 1936 год — арестован, осужден за недостачу церковного имущества на два года лишения свободы <…>1937 г. — арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации», убеждал не работать в воскресные и церковные праздники. 1937 г. по постановлению тройки НКВД заключен в ИТЛ на 10 лет. Дальнейшая судьба неизвестна» (8).

Сайт:

«По данным переписи 1917 г. в селе Турчасово дворов — 53, жителей обоего пола — 240.

С 1925 г. Турчасово — центр Посадного сельсовета.

В 1929 г. была организована с/х артель. Выращивали рожь, ячмень, овес, картофель, турнепс.

1931 г. в сельсовете 5 колхозов, объединяющих 243 хозяйства и 193 единоличных дворов

1950 г. колхозы объединились в один. В нём — 28 населенных пунктов, 294 двора, 198 трудоспособных.

1967 г. в совхозе «Прилукский» 2691 голов крупного рогатого скота (коров 1219), 42 трактора, 12 автомашин, около 200 сельскохозяйственных машин разных марок. В совхозе работает 500 человек» (8).

Алексей Сютин: «После удаления священника храмы вплоть до послевоенного времени оставались под присмотром местных жителей до 1953 года, когда ключи были сданы в сельсовет, и после этого храмы стали использоваться в нуждах колхоза в качестве зернохранилища и хранилища удобрений…

Трагическая судьба постигла Благовещенский храм на Петров день 12 июля 1964 года, когда в главный купол ударила молния. По воспоминаниям жителей, весь день была сильная гроза. Шаровая молния ударила в основание главного купола и очень долго тлела, прежде чем огонь перешел на шатер, а также на весь храм. Мужики пытались пробраться в купол и с использованием бензопил остановить распространение огня. Но, по рассказам сына одного из участников тушения пожара, Михаила Махнова, бензопилы на улице заводились, а в храме нет. Тем временем огонь распространился из верхней части на весь шатер и далее по храму <…> только через метеостанцию с трудом удалось сообщить о пожаре <…> выслали вертолет, прилетевший с мотопомпой к 1-му часу ночи. Первая помощь пришла из военной части в Шомокше в 8 километрах, и солдаты помогли отстоять от огня Преображенский храм.

…Об Ольге Дядькиной остались воспоминания, что она ходила вокруг Преображенского храма с иконой, чему приписывается удивительное его спасение, так как расстояние до пожара было ничтожным, притом что горящие головешки летели до реки на расстояние до километра…

К середине 80-х годов XX века в бывшем Турчасовском приходе сохранялся в аварийном состоянии Преображенский храм, колокольня и часовня св. мчн. Георгия в Нермуши, все остальные часовни были разобраны или сгорели от пожаров…

В перестроечную эпоху директор местного совхоза Верещагин Альберт Александрович, отважился взяться за ремонт храма, употребив весь культурный бюджет совхоза на этот ремонт <…> Для ремонта храма была нанята бригада двух братьев армян, которые успели отработать в 1985 и 1986 годах. За этот период они успели перекрыть кровлю над папертью и на северной и западной бочке, а также отремонтировать полы и потолки в паперти <…> К сожалению, их работа была оборвана в связи с тем, что в Армении в Спитаке, откуда они были родом, произошло землетрясение, в результате которого один из братьев погиб, а второй вынужден был остаться дома и отстраивать разрушенный город…

Впервые после долгих лет жители собрались в храм для молитвы на память прп. Никодима Кожеозерского 16 июля 2005 года, когда был прочитан акафист святому. С того времени храм начал расчищаться от завалов и мусора, которого только с пола было вывезено 10 тракторных телег <…> В 2008 году воздвигнут крест на месте Благовещенского храма, а в 2009 году на месте Свято-Духовской часовни на Острожной горе <…> Летом 2012 года была отслужена первая божественная литургия священником московского Сретенского монастыря, иеромонахом Иринеем, в сопровождении. семинаристов Сретенской Духовной семинарии — участников проекта «Общее дело» (9).

«Программа» Алексея Сютина обширна — в церкви штабеля досок, рядом с ней — бревна для нового храма. Вместо сгоревшей в 1964 году Благовещенской церкви он решил поставить новую Благовещенскую — поменьше, по силам. На вопрос «кто ходит в храм?» отвечает, что два-три человека. В большие церковные праздники побольше — человек десять, а когда приезжает священники «Общего Дела» то приезжают даже из дальних деревень. Местных метеорологов, самых зажиточных людей Турчасово, в церкви он не видел. На вопрос «зачем же тогда еще одна церковь?» Алексей отвечает: «Даже один человек будет ходить в храм — буду делать, что делаю».

Примечания: