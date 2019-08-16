На Украине продолжают рассуждать о «стратегиях возвращения» Крыма, а также ДНР и ЛНР под контроль Киева, о некоей их «реинтеграции». Доля популизма в этих планах, конечно, есть, но главное не в популизме, а в продолжающихся своего рода «фантомных болях» — как после ампутации. Такие боли — вещь нормальная, но усугубляющее их обстоятельство заключается в том, что внутренний украинский русофобский психоз и потакание ему со стороны США и ЕС не дают этим болям успокоиться, усиливают их.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Мы тоже в России испытывали подобные боли в 1991-ом и последующих годах. Кто-то испытывает их и сегодня: жаль ушедшие прибалтийские территории, жаль среднеазиатские республики, да и Украина тоже всё ещё «наша», её тоже хорошо было бы «реинтегрировать»…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Политика Украины

Звучит несуразно? Вовсе нет! Это было бы правильной задачей, но при другом внутреннем состоянии России, при других международных обстоятельствах. Поэтому и работать нам надо именно над этим: над внутренним общественно-политическим и экономическим развитием, над повышением роли, авторитета, возможностей нашей страны в международных делах.

Украине тоже стоило бы заняться внутренней реабилитацией, но позиция США и ЕС, рассматривающих эту страну не саму по себе, а сугубо в качестве инструмента осуществления их планов по сдерживанию и разрушению России, мешает Киеву встать на путь здравомыслия. В затмении находятся и мозги большинства рядового населения Украины — если бы это было не так, результаты недавних выборов были бы другими. Поэтому ещё длительное время Украина будет жить вздорными и несбыточными фантазиями типа «поборем» Россию, «вернём Крым», «реинтегрируем» Донбасс… Потом будут жалеть о потерянных десятилетиях — как минимум.

Можем ли мы, из России, как-то содействовать вразумлению украинцев? Можем, но только наращиванием собственной мощи, последовательностью и жесткостью в двусторонних делах и в общении по украинским проблемам с американцами и европейцами.

Карта СССР в 1946-1990 гг

Или в насмешку, но и в качестве сигнала Западу, создать «группу по реинтеграции Латвии, Литвы и Эстонии» — они уходили из общего государства точно с меньшими правовыми основаниями, чем Крым отделялся от Украины? А потом и о желании «реинтегрировать» Украину заявить? Вот шуму-то будет!