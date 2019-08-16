Блогер Илья Варламов 16 августа опубликовал видео с опросом на улицах Москвы, кого поддерживают горожане, оппозицию или власть, во время протестов перед выборами в Мосгордуму. Ролик снимался «наживую», без склеек. Муниципальный депутат Анастасия Брюханова подходила к прохожим и задавала вопрос:

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

«В Москве проходят акции протеста из-за выборов в Мосгордуму и недопуска кандидатов. И власть часть акций жёстко разгоняет. Вот вы в этой ситуации кого больше поддерживаете?» 78 — «за оппозицию», 24 — «за власть», 53 — «не знают».

«Подавляющее большинство поддерживает тех, кто выходит на акцию и против полицейского произвола», — резюмирует Брюханова, лукаво улыбаясь.

«Вот, что думают москвичи», — подтвердил её вывод Варламов и попросил отправить результаты тем, кто скептически относится к акциям протеста.

Okras Илья Варламов

Надеюсь, что Варламов никогда не сменит на посту председателя ЦИК Эллу Памфилову и мы не увидим такого «волшебства» передёргивания общественного мнения в официальных процедурах.

Даже отбросим в сторону факт, что опрос проводился в дневное время, предположительно (судя по дате выхода и по тому, что в выходные либералам не до опросов — митинги), буднего дня, в самом центре столицы, в Замоскворечье, у станции метро «Новокузнецкая», в излюбленном месте разных хипстеров и необременённых трудовыми обязанностями людей. Говорить, что выборка репрезентативна даже для Москвы, я бы не стал.

Facebook.com Анастасия Брюханова

Но ладно, главное — формулировка вопроса. Интервьюер ставит на чашу весов акции протеста против реальной, с её слов, проблемы — недопуска кандидатов в Мосгордуму, умалчивая причины недопуска и факт, что разгоняемые акции умышленно незаконные, от санкционированных способов либеральная оппозиция регулярно сама отказывается, как бы её ни уговаривали власти. Другая чаша — власть, которая «часть акций жёстко разгоняет». Очевидна не только демонизация в самой постановке, но и искажение реальности, поскольку полиция в основном действует предельно корректно, предупреждает, разъясняет, а к задержаниям переходит на уже запущенной стадии. Да и то, большинство задержанных быстро выпускают.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Если знать недостаточно об этих митингах и слышать только формулировку вопроса, я бы тоже поддержал протестующих. И многие из тех, кто был занесён в вариант «не знаю», пытались доступно и интеллигентно указать на некорректность «социолога». Но, конечно, небольшое таинство Брюхановой и Варламова, и всё смешалось — москвичи за либеральную оппозицию против власти.

Интересно, как бы ответили москвичи на вопрос:

«В Москве либералы устраивают незаконные провокации и массовые беспорядки, втягивая в них несовершеннолетних, подвергая опасности здоровье людей, а полиция пресекает нарушения закона, обеспечивая порядок. Вы в этой ситуации кого больше поддерживаете?»

Хипстеры

Примечательно, что выборы в Мосгордуму заставили раскрыть политическую ориентацию и пропагандистскую суть медиадеятельности многих популярных лиц в YouTube, ранее претендовавших на объективность. Но хочется их предупредить: несмотря на все перекручивания, поддерживающих либеральное мировоззрение людей в России не так много. И хватает тех, кому не нравятся провокации, агрессия, ложь, методы подстав и подстрекательства. Какой бы качественный контент вы ни делали по путешествиям, благоустройству городов и другим темам, вы, либералы, протестуете не потому что вас любят и поддерживают, а потому что вас терпят.