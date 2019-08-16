И напрасно представляющая МИД РФ г-жа Захарова тратит свой темперамент и красноречие для того, чтобы как-то ослабить впечатление от вчерашнего признания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о позиции РФ по поводу «территориального размежевания» России и Японии. Ибо не только специалистам, но теперь и нашему народу известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с первых лет своей государственной деятельности допускает вариант передачи Японии Малой Курильской гряды (МКГ), то есть острова Шикотан и группы островов Плоские, именуемые в Японии Хабомаи. И пусть Мария Владимировна попытается оспорить это мое утверждение, называя его «нечистоплотной интерпретацией», «спекуляцией и дезинформацией», как она явно с недипломатическим перебором делала вчера, защищая честь мундира своего шефа. Ибо готов с фактами и документами в руках вступить с ней или с любым другим представителем МИД РФ в публичную дискуссию по данному вопросу.

Белый флаг капитуляции

Автор этих строк, безусловно, поддерживает артикулированное Лавровым требование Москвы к Токио официально признать российскими полностью все, подчеркиваю, все Курильские острова, включая МКГ. Вместе с тем, являясь противником выгодного только Японии «мирного договора», продолжаю утверждать, что такой договор нужен японскому правительству с единственной целью — вписать в него отказ правительства России от принадлежащих нашей стране как исторически, так и по итогам Второй мировой войны Курильских островов. О том, что без «северных территорий» через почти 75 лет после окончания войны мирный договор японцам не нужен, свидетельствует факт решительного отказа премьер-министра Японии Абэ Синдзо от предложения президента Путина подписать такой договор без предварительных условий.

Курильская десантная операция. 1945

Лично для меня предложенная Лавровым аргументация «российской официальной позиции по выработке мирного договора с Японией» отнюдь не в полной мере убедительна. Ибо министр делает акцент на обязанности России как продолжателя Советского Союза выполнять Совместную декларацию 1956 года, заявляя:

Сергей Лавров «Все те обязательства Советского Союза мы подтвердили и готовы выполнять. В том числе, декларацию 1956 года, в которой чётко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом… Исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора».

При этом, вопреки еще недавним заявлениям президента Путина, министр недопустимо умалчивает о том, что советское правительство в 1960 году внесло весьма существенные разъяснения в вопрос о том, как и когда может быть исполнено положение Совместной декларации о Малой Курильской гряде. Обычно Памятная записка советского правительства от 27 января 1960 года цитируется выдержками. Думаю, сегодня есть необходимость опубликовать ее полностью:

«Памятная записка советского правительства от 27 января 1960 г.

19 января с. г. подписан так называемый «Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности» между Японией и США. Содержание этого договора серьезно затрагивает положение на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана и тем самым интересы многих государств, расположенных в этом обширном районе, в первую очередь, конечно, таких непосредственных соседей Японии, как Советский Союз и Китайская Народная Республика.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. 1960

По этому договору пребывание иностранных баз, вооруженных сил и наличие военных на японской территории вновь закрепляется на длительный период с добровольного согласия правительства Японии. В соответствии со статьей шестой указанного договора Соединенным Штатам Америки «разрешается, чтобы их сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы пользовались обслуживанием и объектами в Японии». Имеющиеся в договоре оговорки относительно консультаций о его выполнении не могут скрыть того факта, что Япония может быть вовлечена в военный конфликт помимо воли японского народа.

Увековечение договором фактической оккупации Японии, предоставление ее территории в распоряжение иностранной державы, отрыв от Японии островов Окинава и Бонин, неизбежно вытекающая из положений договора военная, экономическая и политическая зависимость Японии — все это вызывает законный вопрос, что же в действительности останется от суверенитета Японии после вступления в силу договора? Уже тот факт, что в Японии будут и впредь стоять иностранные войска, означает, что страна ограничена в своих действиях.

Советское правительство всегда готово оказать полную поддержку таким шагам Японии, которые будут направлены на обеспечение условий для ее мирного независимого развития. Советский Союз по-прежнему готов предоставить совместно с другими державами необходимые гарантии нейтралитета Японии. Правительство СССР, как известно, высказалось за заключение договора мира и дружбы между СССР, КНР и Японией, согласившись с участием в нем США и других тихоокеанских государств. Советское правительство неоднократно подчеркивало, что Советский Союз стремится к налаживанию действительно добрососедских отношений с Японией, расширению взаимовыгодных торговых, культурных и других связей, которые способствовали бы сближению между Японией и СССР в интересах японского и советского народов.

Но Советский Союз не может, разумеется, проходить мимо такого шага, как заключение Японией нового военного договора, подтачивающего устои на Дальнем Востоке, создающего препятствия развитию советско-японских отношений. В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана (Шикотана — А.К.).

Соглашаясь на передачу Японии указанных островов после заключения мирного договора, Советское правительство шло навстречу пожеланиям Японии, учитывало национальные интересы японского государства и миролюбивые намерения, выражавшиеся в то время японским правительством в ходе советско-японских переговоров. Но Советское правительство, учитывая, что новый военный договор, подписанный правительством Японии, направлен против Советского Союза, как и против Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками. Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 г». («Известия» от 29 января 1960 г.)

Неупоминание этого важнейшего документа при изложении «российской официальной позиции по выработке мирного договора с Японией» недопустимо, ибо, желают того в МИД РФ или нет, подобное умолчание вводит общественность нашей страны в заблуждение, не позволяет получить полную и достоверную картину перипетий вокруг заключения российско-японского мирного договора в прошлом и настоящем.