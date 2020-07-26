Геннадий Аляев, Константин Антонов, Татьяна Резвых (ред.). Семен Франк. Полное собрание сочинений. Том 1: 1896−1902. М.: Издательство ПСТГУ, 2018

Геннадий Аляев, Константин Антонов, Татьяна Резвых (ред.). Семен Франк. Полное собрание сочинений. Том 1: 1896–1902. М.: Издательство ПСТГУ, 2018

Философы могут запоминаться по-разному. Кто-то, как Иммануил Кант, обращал на себя внимание своей педантичностью. Кто-то, как Владимир Соловьев, —внешним видом и смехом. Для супруги мыслителя Семена Франка (1877−1950) Татьяны Сергеевны главным были его глаза:

«Глаза, которые я встретила, отвечали мне на все мои смутно-тревожные вопросы о жизни, о смысле ее, божественности ее, потусторонности ее. Я узнала, угадала этот ответ в этих пытливых, ясных, спокойных глазах, и судьба решилась, жизнь моя переплелась с ним, с человеком, который заслужил себе такие глаза тем, что от рождения, а может быть, и до рождения был кем-то отдан на служение Богу, на постоянное всматривание в лик Господен, и только это и знал, и был погружен в тайны бытия и Бога, и прослужил Ему всю жизнь, заслужив себе имя ученика Его».

Но вопросы о Боге, мире и человеке не сразу стали предметом штудий автора «Непостижимого». В настоящем томе собраны ранние сочинения философа, когда он еще увлекался марксизмом, который, по его собственному признанию, «увлек меня наукообразной формой». Увлек надолго. Даже позднее, в 1905 г., в письме другу, философу и общественному деятелю Петру Струве Франк сравнивал восстание на броненосце «Потемкин» с «античной эпопеей», которая его «очень взбудоражила». Постепенно происходившая эволюция, «от марксизма к идеализму», в итоге привела мыслителя к религиозному миропониманию в традиции соловьевского всеединства, то есть единства (взаимосвязи) всех элементов бытия, при сохранении их индивидуальности. За это время появились его работы в самых разнообразных философских дисциплинах: гносеологии («Предмет знания», «С нами Бог»), социальной философии («Ересь утопизма», «Духовные основы общества»), эстетике («Русское мировоззрение», «Этюды о Пушкине») и, собственно, по христианской философии («Смысл жизни», «Свет во тьме»).

Настоящее собрание сочинений второе по времени издания и первое на русском языке (в 2000—2013 гг. в Германии вышел восьмитомник Франка на немецком). Планируется выпуск примерно двадцати пяти томов в трех сериях. Первая будет знакомить читателя с ранее опубликованными завершенными сочинениями мыслителя («Душа человека», «Крушение кумиров», «Реальность и человек»). Вторая включает в себя архивные рукописи, в частности, дневники, записные книжки, конспекты лекций. Наконец, третью серию составит эпистолярное наследие философа, его переписка с Николаем Бердяевым, Федором Степуном, Альбертом Эйнштейном, уже упоминавшимся Струве…

Что же, время публикаций отдельных произведений философов прошло. Теперь дело за составлением их собраний. Уже завершены или находятся в процессе издания собрания Николая Фёдорова, Ивана Ильина, Константина Леонтьева, Владимира Соловьева… Надо издавать сочинения и мыслителя с «пытливыми, ясными, спокойными глазами».