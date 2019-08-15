Официальный Токио уведомил о намерении премьер-министра Японии Абэ Синдзо, несмотря на состоявшийся в последнее время между Токио и Москвой нелицеприятный обмен дипломатическими демаршами, все же посетить по личному приглашению президента РФ Владимира Путина «Восточный экономический форум». Этому пытаются воспрепятствовать правые силы Страны восходящего солнца. Их главный пропагандистский рупор, газета «Санкэй симбун», продолжает требовать отмены этой поездки, а значит, и отказа от продолжения переговоров лидеров двух стран.

Япония

Более того, в редакционной статье этой газеты настойчиво рекомендуется в целом «пересмотреть дипломатию в отношении России». При этом нашу страну обвиняют ни много ни мало в том, что она, «будучи виноватой, ведет себя нагло». То есть развязавшая вместе со своим ближайшим союзником — нацистской Германией кровопролитную Вторую мировую войну милитаристская Япония явилась чуть ли не жертвой этой войны, у которой якобы «незаконно были отторгнуты исконные территории». И «виновата» в этом Москва. А посему, по логике «Санкэй симбун», Токио вправе не признавать принадлежность нашей стране ранее входивших в состав России и возвращенных в соответствии с международными соглашениями Курильских островов. Да еще «гневаться», когда ему указывают на недопустимость граничащих с вмешательством во внутренние дела РФ заявлений и действий японского правительства.

Хотя дипломатический демарш Москвы был вполне сдержанным и политически корректным. В заявлении протеста МИД РФ было подчеркнуто, что все комментарии Токио по поводу посещения Курил представителями российских властей «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России». Японскому дипломату вручили также ноту «с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами».

Остается лишь удивляться недопустимому лексикону редакторов, заметим особо, аккредитованной в России газеты, позволяющих себе обвинять правительство России в «наглости». Полагаю, такие оскорбительные и голословные «обвинения» также должны привлечь внимание российских властей.

Достается от японских правых и их собственному правительству, позиция которого в отношении России характеризуется как «малодушная» и «неадекватная». И именно, вместо того, чтобы, по мнению «Санкэй симбун», занять твердую позицию, Токио продолжает контакты на правительственном уровне, а официальный представитель кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ делает сдержанные, примирительные заявления: «Наша точка зрения состоит в том, чтобы проводить переговоры по мирному договору в тихой обстановке, поэтому мы ведем себя сдержанно». При этом газета возмущается тем, что «он никак не оспорил заявления России, которая обвинила Японию во вмешательстве во внутреннюю политику».

Kantei.go.jp Суга Ёсихидэ

«Если Япония будет вести себя подобным образом, Россия будет презирать ее», — стращает «Санкэй симбун» своих читателей. «Каверзы русских» газета видит буквально во всем. Тот факт, что 8 августа посетивший перед этим курильский остров Итуруп председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал указание всем министерствам и ведомствам к 2 сентября разработать программу экономического развития южных Курил и других регионов, представляется как умышленное приурочивание к дате, отмечаемой в России как «День Победы над Японией». Но тут японские редакторы ошибаются. К сожалению, эта введенная указом президента РФ Д. Медведева в 2010 году дата подменяет никем не отмененный праздник Победы над Японией — 3 сентября, который российские власти упорно не желают отмечать, видимо, дабы «не обижать» японцев. Тогда всенародный праздник — второй День Победы был заменен безликим «Днем окончания Второй мировой войны». А День Победы над Японией с ельцинских времён по наущению тогдашнего МИД РФ сознательно вычеркнут из реестра «Дней воинской славы России». К тому же и изобретенный властями новый «День окончания Второй мировой войны» отнесен лишь к памятным датам без возложения на органы власти обязательства его официально отмечать.

Медаль «За победу над Японией»

В заключение газета «Санкэй симбун» выдвигает свои «требования» к правительству: «Премьер Абэ и генсек Суга должны лично раскритиковать агрессивную позицию России. Более того, им необходимо вернуться к изначальному курсу Японии: четыре северных острова — это исконно японская территория, которую Россия обязана вернуть полностью. Дипломатию в отношении России также следует пересмотреть».

Трудно назвать иначе как примирительной и позицию Москвы, которая, несмотря на очевидный тупик в переговорах по поводу территориальных притязаний официального Токио, решительный протест абсолютного большинства нашего народа против любых уступок Японии, тем не менее продолжает уповать на подписание давно ставшего анахронизмом «мирного договора». Договора, заключение которого, как всем хорошо известно, японское правительство категорически обусловливает «возвращением» южных Курил.

Вот и сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров справедливо заявил, что подписание соглашения замедляется тем, что власти Японии не признают принадлежность Курильских островов России по итогам Второй мировой войны. Но тут же оптимистично заметил, что, несмотря на это, ситуация с подписанием не является тупиковой. «Мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом, для этого нам нужно понять, готова ли Япония признать итоги Второй мировой войны…», — сказал Лавров. При этом министром было заявлено, что его ведомство руководствуется поручениями президента России Владимира Путина. Какими конкретно поручениями, сообщено не было. Видимо, о продолжении бесконечных и, прямо скажем, бесплодных переговоров с Токио о наших островах.