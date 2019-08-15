



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский и его политсила, вдохновленные успехом на президентских и досрочных парламентских выборах, не прочь провести досрочные местные выборы, отмечает «Панорама» (Сумы). Однако это грозит срывом реформы децентрализации и другими проблемами. Аргументы нынешней властной команды за досрочные выборы до боли напоминают аргументы президента за досрочные парламентские выборы. Дескать, с октября 2015 года, когда последний раз проводились такие выборы, политическая ситуация коренным образом изменилась, а поэтому… На самом же деле нетрудно понять, что подобные аргументы — не более чем оправдание политической целесообразности. Очередные выборы в местные органы власти должны состояться в октябре 2020 года, а до тех пор рейтинг президентской партии «Слуга народа» может существенно снизиться. К тому же, благодаря децентрализации, местные власти теперь располагают существенным финансовым ресурсом, контроль над которым также нужен новым партийным функционерам на местах. Но дело в том, что никаких законных оснований для назначения досрочных местных выборов на данный момент нет.

Правительство утвердило новые правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу, передает «За Збручем» (Тернополь). Формально данное решение должно способствовать улучшению качества услуг, которые предоставляются коммунальными службами. Решение вызвало бурные обсуждения среди специалистов. Коммунальным предприятиям регулярно повышают тарифы на электроэнергию и газ. Зато повышать конечным потребителям тарифы запрещают. Таким образом, разницу между реальным тарифом и тем, который платят люди, пытаются покрывать за счет местного бюджета. Политики наверху активно «жонглируют цифрами», рассказывая об очередном «снижении цен». Местная же община вынуждена постоянно искать средства для покрытия разницы. Главная угроза — средств не хватит. Украина перейдет на почасовую подачу воды. Не будет хватать средств на тепло. Подобная политика правительства, по словам президента Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, уже стоила местным бюджетам 19 млрд грн. Если же учесть потенциальные убытки от июньского решения правительства об «установлении предельных цен на тепло и горячую воду», то добавится еще около 7 млрд грн. То есть местные общины уже потеряли около 26 млрд грн. К этому может добавиться около 100 млрд грн, которые нужно будет компенсировать водоканалам, если не изменить тарифы для населения.

Auc.org.ua Александр Слобожан

На Волыни отметят 75-летие депортации украинцев из Польши, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Об утверждении плана мероприятий говорится в распоряжении временно исполняющего обязанности председателя Волынской областной государственной администрации от 8 августа. В сентябре-октябре пройдут тематические уроки, лекции, научно-практические конференции, семинары, круглые столы, беседы и другие воспитательные и информационно-просветительские мероприятия с целью освещения хода и последствий депортации украинцев. Будет организован областной конкурс рисунков и компьютерной графики на патриотическую тематику, посвященный 75-й годовщине депортации украинцев. В библиотеках и музеях должны появиться тематические выставки. Обещано содействие паломническим поездкам на территорию Польши для посещения мест, откуда были принудительно высланы украинцы, а также кладбищ.

Выселение украинцев из Новосельцев. Март 1946 года

Национальные меньшинства Закарпатья и Буковины в этом году столкнулись с двумя ключевыми изменениями в образовательной сфере, информирует BukNews (Черновцы). Первое — украинский язык станет языком преподавания всех предметов в средней школе, вторая — владение английским языком будет необходимо для поступления в украинские вузы. Поэтому сейчас для школьников их венгерскоязычных и румыноязычных семей организовываются летние двуязычные лагеря. В течение двух недель украинские учителя и тренеры помогут «прокачать» украинский язык, а иностранные волонтеры будут мотивировать детей не бояться говорить с миром на английском.

Врач Каневской ЦРБ Ровдич отказался осмотреть 11-летнего мальчика, рассказывает «Провінція» (Черкассы). Объясняет свой отказ тем, что родители и ребенок — из России. Врач заявил, что его друзья на войне и русские их убивают. При этом он посоветовал родителям «написать Путину, какой он хороший, что Сенцова и наших ребят держит в тюрьме». Главный врач Каневской ЦРБ Вера Шапошник сообщила, что врачу объявлен выговор. Семья 11-летнего мальчика, которую Ровдич идентифицировал как русских, на самом деле переселенцы с востока Украины. Сам Ровдич — выходец из Западной Украины. Его характеризуют как человека со «сложным импульсивным характером». За сутки до того он увидел передачу об «украинских пленниках Путина», в частности, Олеге Сенцове. Можно много писать о врачебной этике, клятве Гиппократа. О том, что один гражданин Украины безосновательно отказал во врачебных услугах другим гражданам Украины. Но представьте ситуацию, что Сенцов на свободе, приехал в Канев и ему стало плохо. Если Сенцов, человек абсолютно русскоязычный, попадет на прием к врачу Ровдичу, то последний, услышав, что посетитель из Крыма и говорит на русском… Выгонит Сенцова прочь.

Antonymon Олег Сенцов

Украинские ультраправые организации перевели на украинский язык и издали 77-страничный «манифест» австралийского террориста Брентона Тарранта, который весной этого года совершил теракты в двух мечетях в Новой Зеландии, в результате чего погибли 50 человек, пишет Zaxid.net (Львов). Украинский перевод этого «манифеста» продают по цене 100 грн за экземпляр. Факт продаж обнаружила группа независимых расследователей Bellingcat. Переведенный «манифест» австралийского террориста рекламирует организация «Карпатская сечь» в своем Telegram. «Карпатская сечь» имеет тесные связи с организацией «Свобода».

Решение вернуть Романа Бессмертного на переговоры в Минск было хорошим симптомом президентства Зеленского, сообщает «Збруч» (Галичина). Оно означало, что Зеленский способен занять жесткую позицию в отношении России, и что он не пойдет на уступки Москве. Это означало, что начинающий политик готов слушать опытных деятелей и умеет делегировать полномочия. В конце концов, назначение Бессмертного характеризовало Зеленского как политика, который может забывать обиды (напомним, Бессмертный перед выборами говорил, что победа Зеленского будет позором для страны) и способен отойти от принципа персональной преданности при построении системы власти. Однако президента хватило ненадолго — он освободил Бессмертного от обязанностей представителя Украины в Трехсторонней контактной группе чуть более месяца после назначения. И это уже плохой симптом. Увольнение Бессмертного свидетельствует о том, что Зеленский пока не готов конфликтовать с Россией. Он пока не научился делегировать полномочия. А также очень сильно полагается на фактор персональной преданности.

President.gov.ua Роман Бессмертный

Бывший губернатор Закарпатья и бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что Виктор Медведчук, председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это единственный на сегодня на Украине человек, способный эффективно вести переговоры с Москвой, заниматься обменом пленными и достичь реальных результатов в вопросах мира, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Он отметил, что новой украинской власти не нужно было устранять Медведчука от переговорного процесса в Минской контактной группе по Донбассу. Москаль считает, что украинские политики занимаются языком, религией, чем угодно, только не вопросами войны и мира. А это ключевые для страны задачи сегодня. И в их решении важны прямые переговоры с Россией. Медведчук — единственный, кто может поставить новый формат переговоров и получить результат. Пока же новая власть только поменяла переговорщиков в Минской контактной группе, чтобы создать иллюзию, будто что-то делается. «Я скажу то, чего никто не хочет услышать ни в нашем обществе, ни во власти. Без Медведчука они ничего в Минске не сделают, потому что Медведчук — единственный, с кем готов говорить Путин», — заявил Москаль.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Никакого соглашения с Турцией, пока та не уберет ограничения на импорт украинских обоев в Турецкую Республику, заявляет Черниговская торгово-промышленная палата. Об этом информирует «Сіверщина» (Чернигов). Пошлина в 5 долларов за один кг украинских обоев, поставляемых на таможенную территорию Турции, введенная с 2015 года — это практически закрытие рынка для украинских производителей. Черниговская ТПП неоднократно говорила о необходимости жесткой позиции в переговорах о зоне свободной торговли с турецким соседом. Не меньше внимания должно быть и к условиям импорта на Украину продукции легкой промышленности.

Ни для кого не секрет, что Черное море является наиболее загрязненным в Европе в силу своей закрытости и удаленности от океана и неконтролируемых сбросов, пишет «Думская» (Одесса). Плотность морского мусора на поверхности составляет 90,5 единиц на квадратный километр. Больше только в Малакском проливе или в северной части Тихого океана! В Средиземном море, до этого считавшимся самым грязным морем в Европе, этот показатель составляет 52 единицы на квадратный километр. 83% найденного в Черном море мусора — это пластик. Реки выносят в море пластиковый мусор в таком соотношении: 20% пластиковых бутылок, 14% — кусочки пластика, еще 14% — контейнеры, 11% — пакеты, 9% — упаковка. Непосредственно в море: 68% — кусочки пластика, 9% — контейнеры, 8% — пластиковые пакеты, 3% — пенопласт. Ситуация с загрязнением на пляжах плачевная: 18% мусора — это сигаретные бычки, 14% — пластиковые стаканчики, 6% — упаковки от чипсов и конфет, 5% — пластиковые бутылки, 2% — соломинки и ватные палочки. Короче, все то, что «добрые люди» оставляют после себя, не донеся до мусорной урны. Самое грязное море — возле дельт рек. Например, прибрежная зона всей Одесской области — зона высокого загрязнения: сразу четыре огромные водные артерии несут сюда свои воды: Дунай, Днестр, Южный Буг и Днепр. Вместе с пресной водой в морскую попадает все «добро» от жизнедеятельности людей. Самая грязная зона — это дельта Дуная. Кроме того, для Одесского залива представляет экологическую угрозу загрязнение пестицидами ДДТ, которые запрещены в мире уже 25 лет, но на Украине они до сих пор попадают в Черное море.

Водоканал Аккермана сбросил в Днестровский лиман полтора миллиона кубов грязной воды, рассказывает «Таймер» (Одесса). Коммунальное предприятие «Белгород-Днестровскводоканал» вошло в топ-100 крупнейших предприятий-загрязнителей Украины за 2018 год. Этот перечень сформировало Государственное агентство водных ресурсов Украины на основании данных государственного учета водопользования по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об использовании воды в 2018 году. В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты сточные воды без очистки или после очистных сооружений, и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимых сбросов. Белгород-Днестровский водоканал занял 53-ю ступеньку среди таких предприятий и сбросил в Днестровский лиман 1 млн 567 тысяч кубов загрязненных сточных вод. Таким образом, окружающей среде нанесен значительный урон.