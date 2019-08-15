Передо мной два экспертных материала, посвященных итогам регистрации на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 8 сентября 2019 года. Один подготовлен Фондом исследования проблем демократии, второй — группой экспертов движения «Голос».

Civilcontrol.ru Александр Брод

Как говорят в Одессе, мы имеем две большие разницы. В первом материале, основываясь на статистике и мониторинге ситуации, авторы приходят к выводам о том, что на данном этапе выборов мы видим рост политической активности и конкуренции партий (в частности, непарламентских) и кандидатов, высокую активность и увеличение числа зарегистрированных кандидатов. Так, на прошлых выборах в 16 субъектах выдвинулось 109 человек, в этом году — 163. Соответственно, тогда было зарегистрировано 72 кандидата, ныне — 77 от 16 партий, из них 12 — непарламентские. Позитивная динамика налицо.

В докладе «Голоса» традиционно преобладают мрачные тона с вкраплением истеричных арий. Никаких новых мыслей нет. Все было сказано ранее. Ежегодно меняются только заголовки докладов и даты их написания. Разве что добавляются страшилки. Такой, прости господи, интеллектуальный фаст-фуд, когда заранее написанную заготовку с общими оценками и выводами вынимают из импортного холодильника, разогревают, приправляют на скорую руку кое-как подобранной фактурой и подают к столу невзыскательному клиенту.

Традиционно в докладе критике подвергается так называемый «муниципальный фильтр», говорится о применении административного ресурса и страшных препонах, которые устраивают кандидатам. При этом в документе прослеживается явная нестыковка: упрек в том, что «фильтр» не реформируется и одновременно превозносится принцип стабильности избирательного законодательства. Сетования по поводу незначительного участия в выборах кандидатов от малых партий и упреки в засилии кандидатов-спойлеров от них же.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Бортко

Другая нестыковка: утверждение о деградации политических партий, которые не могут обеспечить своим кандидатам прохождение «муниципального фильтра». Цифры и факты говорят обратное. Есть среди зарегистрированных кандидатов представители «Яблока», «Партии Роста», «Зеленых», «Патриотов России», «Гражданской платформы». Кто готовился к выборам, тщательно собирал подписи, не скупился на опытных юристов, грамотных и добросовестных сборщиков подписей, тот и стал кандидатом.

Авторы доклада берут читателя на испуг. Так, утверждают они, в некоторых регионах, в том же Санкт-Петербурге, «были заблокированы кандидаты, способные составить заметную конкуренцию». Не о Борисе Вишневском ли речь, который не смог предоставить в горизбирком ни одной подписи?! Или еще нелепица. Якобы врио губернатора северной столицы устранил своего конкурента. Читатель в своем сознании начинает представлять нечто криминально-кровавое и заказное на мокром питерском асфальте. Не волнуйтесь. Всем известно, что кандидату от ЛДПР была предложена должность в исполнительной власти. Его право было отказаться. Он свой выбор сделал, должность занял, а свою кампанию свернул. Или безосновательная паника относительно снятия с выборов кандидата Владимира Бортко. Перефразируя классика: они пугают, а нам не страшно.

Дарья Драй ИА REGNUM Борис Вишневский

При том, что на прошлогодних губернаторских выборах в ряде регионов прошли вторые туры, победу на которых одержали представители оппозиционных партий, совершенно абсурдным и бездоказательным выглядит тезис «Голоса» о потере выборов глав регионов своего «изначального публично-политического смысла». Скорее смысл потеряли подобные унылые доклады, ежегодно подвергающие еще не завершенные выборы ритуальному погребению.

Доклад грешит неправовыми, сомнительными и бездоказательными понятиями и утверждениями — «амбициозные кандидаты» и «сильные альтернативные кандидаты», «администраторы выборов», «не были допущены» до выборов, «смогли договориться о получении подписей». Туго и болезненно идет у них мысль, прям как камень по мочеточнику.

Очень стремились авторы доклада подогнать содержание для обоснования тезиса о том, что «логика действий власти на выборах стала определяться своего рода «страхом поражения». Мне как правозащитнику о безудержной любви к власти говорить не приходится, но про «страх поражения» не убедили, господа.

Хитрая Ложь на себя одеяло стянула, В Правду впилась — и осталась довольна вполне.

Это Высоцкий. Ему — веришь.

Александр Брод, член СПЧ, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль»