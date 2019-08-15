С 1 апреля этого года власти Китая приняли решение снизить НДС в ряде отраслей с 16% до 13% для обрабатывающей промышленности, с 10% до 9% — для сферы транспорта, перевозок, строительства и других секторов. Таким образом планировалось снизить налоговую нагрузку в пользу развития роста экономики, причем решение было принято в пору, когда экономика страны, по данным издания «Ведомости», подросла на 6,6% по итогам 2018 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Раскачка

Что сделал Минфин РФ с начала этого года, не имея даже видов на 6% роста ВВП России — повысил НДС на 2% с 18%. Таким образом, Антон Силуанов планирует получить по итогам этого года рост бюджетных доходов. Но доходов, по всей очевидности, вряд ли стоит ожидать, потому как население просто сократило спрос, а промышленность отреагирует на это снижением производства. Ни для кого не секрет, что упаковки, продаваемых в магазинах продуктовой линейки товаров, стали меньше — так пытаются сохранить спрос, не демонстрируя особого подорожания. Рост спроса на товары даже первой необходимости сдерживается ростом цен на услуги ЖКХ, которое повлек, в том числе, НДС. Прогнозы Силуанова на ожидание во втором квартале года эффекта от повышения налоговой нагрузки в бюджете более чем оптимистичные.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал увеличение НДС ошибкой. Как писало ИА REGNUM, в условиях профицита бюджета, который достиг для российской экономики небывалого, даже в лучшие посткризисные для страны годы, размера в 3,1% ВВП, решение Правительства о повышении НДС называет одной из главных причин низкого экономического роста. Подобный профицит, по словам Задорнова, указывает на то, что государство не распоряжается этими деньгами.

Gov39.ru Михаил Задорнов

Безусловно, вновь и вновь возникает вопрос — для чего или для кого Правительство собирает деньги, не вкладывая их в экономику, сокращая не только потребление, но и теперь, как задумал Дмитрий Медведев, сокращая еще рабочий график, который неизменно повлечет сокращение социальных расходов и обязательств бюджета страны перед населением, в том числе — выполнение пенсионных обязательств?

Пропорционально росту накоплений профицита копится недовольство граждан.

Так, если рассматривать ВВП страны, то по итогам первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года его объем вырос в действующих ценах с 22 438,09 млрд рублей до 24 487,10 млрд рублей, но если обратить внимание на индекс потребительских цен, который складывается из суммы продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, то данные Росстата свидетельствуют о его росте, в 2018 году по сравнению с 2017 годом — на 2,9%. В июле 2019 года по сравнению с июнем их индекс составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,7%. Так что говорить о росте промышленного производства, не упоминая роста цен, было бы неверно, так как статистические данные отражают ВВП именно в действующих ценах.

Ну, а если инициатива Дмитрия Медведева по сокращению числа рабочих дней будет поддержана, то ВВП страны вряд ли сможет продемонстрировать даже тот рост, который отражен в отчетах по 2018 году. Ведь, опять же, если обратить внимание на структуру источников доходов ВВП, то первое место по его формированию уверенно занимает на сегодняшний день именно оплата труда наемных работников (включая оплату труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами), а второе место принадлежит уже валовой прибыли экономики и валовым смешанным доходам, и лишь в 2011-м и 2012-м годах наблюдалась отчасти обратная тенденция, когда валовая прибыль экономики превалировала над оплатой труда. Давайте вспомним, что произошло у нас в стране в 2012 году? Кризис! Так для чего тогда Минфин РФ копит деньги? На случай кризиса? А зачем тогда Дмитрий Медведев, по сути, закладывает новый камешек в почву под кризис?

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов РФ

Опыт Китая, судя по последним данным, опубликованным Reuters, говорит о том, что снижение НДС не помогло Пекину ускорить потребительский рост, не работают и кредитные вливания, обслуживать долг, достигший 300 процентов ВВП, становится все дороже. То есть эти меры не сработали, но не сработали они в условиях санкционного давления США. Национальное бюро статистики КНР, как пишет издание, удивило экспертов слабыми данными за июль. Ниже ожидаемых оказались все основные показатели, а рост промышленного производства стал рекордно низким за 17 лет. Опрошенные Reuters аналитики ожидали рост 5,8 процента, что все равно было бы меньше, чем в июне (6,3 процента), но тот оказался 4,8 процента.

Сравнивать экономики наших стран в принципе невозможно, но и не видеть того, что Китай вкладывается в свое внутреннее развитие и создает условия для развития бизнеса снижением налогового давления, невозможно ещё более, потому и рост экономики для Китая хоть и оказался ниже запланированного, но не настолько низким, как возможно мог бы быть в случае отсутствия принятых мер.

Правда, ранее США заподозрили Китай в завышении темпов роста экономики в угоду местных властей, которые, как исследовал вашингтонский институт Брукингса, получают вознаграждение за достижение высоких темпов экономического роста, поэтому у них есть стимул искажать статистику. Кроме того, тогда американские эксперты также обратили внимание, что экономические показатели Китая являются для Пекина политически чувствительным фактором. Здесь, конечно, эксперты не открывают ни для кого Америки. Для любой страны экономика является одной из самых чувствительных сфер. Ранее эксперты отмечали, что рейтинг Владимира Путина также зависит от экономического роста страны. Здесь стоит обратить внимание еще и на то, что если статистические органы Китая в «нечистоплотности» их работы обвиняют или, скажем так, уличают лишь американские эксперты, то России МВФ уже напрямую выдал рекомендации уйти от такого государственного органа, как Росстат и перевести его работу как бы в независимый институт.

Интересно также, что американские эксперты говорят о прямом влиянии именно американских санкций на снижение темпов роста китайской экономики, а на Россию, как утверждают в МВФ, давит больше наша нефть. Мы и сами знаем о своей зависимости от наших любимых природных богатств, но не готовы с ними распрощаться. А диверсифицироваться и превратить доходы от нефти в технологии и новые производства нам не позволяет бюджетная политика Минфина РФ и денежно-кредитная политика ЦБ. По чьей указке действуют данные ведомства? МВФ не хочет нам открыть секрет? И да, еще раз подчеркнем, в случае поддержки свежеиспеченной инициативы Дмитрия Медведева, у нас еще и снизится производительность.