А вот этот случай как раз из числа тех примеров исторической малограмотной публицистики по политическим мотивам, которым я объявил личную вендетту. Речь идет о небольшом трехминутном видеоролике под названием «Разница между украинцами и русскими, часть 2» (Різниця між українцями та росіянами, частина 2).

Двуликий Янус

Видео предваряется кратким спичем: «Многие путают, считая россиян и русифицированных украинцев, перешедших на российский язык и культуру, одним народом с настоящими украинцами. Суть видео не в том, что один народ лучше или хуже, а суть в том, что мы разные, потому что задолбала имперская сказка о «адин народ», которая придумана для русификации и последующей оккупации …» (стилистика оригинала сохранена). Но этот высокогуманный текст сопровождается картинкой: с одной стороны — кучка сребреников Владимира с подписью «Киевские монеты 10 века с Тризубом», а с другой — кучка еловых шишек: «до основания Москвы еще 150 лет».

Вообще-то денежные отношения на Руси 10 века основывались не на монетах Великих Князей Владимира, Святополка и Ярослава (их находят крайне редко), а на арабских серебряных дирхемах (их находят килограммами, что в Поднепровье, что на Волго-Окском междуречье). Но авторов ролика это мало волнует, поскольку цель совершенно другая — показать качественное различие национальных характеров украинцев и русских и доказать преимущество первых.

Сделано это совершенно очаровательным, но дурацким способом: взято четыре картины гениального российского художника Ильи Ефимовича Репина (потомка украинских казаков Чугуевского полка), из которых две посвящены российской истории («Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и «Бурлаки на Волге»), одна — украинской («Казаки пишут письмо турецкому султану») и одна, несколько неожиданно, украинскому танцу («Гопак»). Авторы ролика считают, что в них была показана разница, «ментальная и психологическая, между российским и украинским народами в контексте власть — общество».

Ну, «Гопак» предлагаю отбросить сразу. Потому что если судить о характере по картине танца, то самыми вольнолюбивыми и отчаянными будут, вероятно, танцующие на картине Анри Матисса.

Илья Репин. Гопак. 1927

Очень малое отношение к национальному характеру имеет и смерть царевича Ивана в 1581 году. Во-первых, потому что убийство правителем сына (отца, племянника, друга) — это трансисторический сюжет, и каждый убийца реагировал на него по-разному. Например, Александр Македонский, убив в пылу попойки своего друга Клита, сына Дропида, сразу «упер копье в стену и хотел броситься на него, считая, что недостоин жить после того, как в пьяном виде убил своего друга» (Арриан, «Поход Александра», 4,9). А на картине Репина при очень сильном желании, можно увидеть

«суть власти России, что готова убить своих детей, то есть свое будущее, ради своего теперешнего безраздельного господствования».

Но это при очень сильном, даже параноидальном желании. Но если знать обстоятельства и версии смерти царевича и последующую историю или хотя бы взглянуть на картину непредвзятым взглядом, то трудно не понять, что основная эмоция царя — не желание безраздельного господства (оно у Грозного уже было), а ужас перед будущим. И в контексте Божьего воздаяния, и в осознании бессмысленности собственного бытия: ведь после смерти Ивана-младшего в наследниках-то остался слабовольный и какой-то несмышленый Федор.

Илья Репин. Иван Грозный убивает своего сына. 1883 – 1885

Так что в эмоциональном строе этой картины можно найти всё, кроме одного — именно отражения национальной ментальности.

Остаются «Бурлаки» и «Запорожцы». Бурлаки — это «российский народ, который смиренно и обреченно тянет свою лямку. На картине изображена суть холопской покорности власти». С другой стороны — «Запорожцы», где показаны «свободные, демократичные люди, которые строят свое будущее».

Да уж, как просто сравнивать толстое с холодным! В «Бурлаках» показан тяжкий и повседневный физический труд, который редко связан с весельем. Ибо сказано в писании: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие, 3:19). А «Запорожцы» — это азарт и какое-то бесшабашное веселье кануна войны, когда «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Чувствуете разницу?

А труда «в поте лица своего» хватало и на Украине:

А сестри! сестри! Горе вам,

Мої голубки молодії,

Для кого в світі живете?

Ви в наймах виросличужії,

У наймах коси побіліють,

У наймах, сестри, й умрете!

(Т. Г. Шевченко «Як би ви знали, паничі»)

А теперь немного истории. «Бурлаки» — это песнь уходящего века. Когда картину Репина в 1873 году отправили на Всемирную выставку в Вене, бурлачество на Волге уже уходило в прошлое и его заменяли пароходным транспортом. И министр путей сообщения (либо Алексей Павлович Бобринский, либо Константин Николаевич Посьет) был, скорее всего абсолютно прав, выговаривая Репину: «Hy, cкaжитe, paди бoгa, кaкaя нeлeгкaя вac дepнyлa пиcaть этy нeлeпyю кapтинy? Вы, дoлжнo быть, пoляк?.. Hy кaк нe cтыднo — pyccкий?.. Дa вeдь этoт дoпoтoпный cпocoб тpaнcпopтoв мнoгo yжe cвeдeн к нyлю, и cкopo o нeм нe бyдeт и пoминy».

Репин. Бурлаки на Волге. 1870 – 1873

Но бурлачество было необходимым явлением своего времени. Во-первых, многим давало работу (тот самый «хлеб в поте лица своего»). И, во-вторых, позволило создать на Волге встречный товаропоток, и куда более эффективный, чем движение под парусом. Хотя и порезвиться на Волге тоже умели от души: вспомним «пугачевщину» 1773 — 1775 годов.

А вот будущее события, изображенного в «Запорожцах», трагично. Традиционно считается, что письмо султану Мехмету IV было написано в 1676 году, в разгар русско-турецкой войны 1672 — 1681 годов. Этот год был удачен: казацкие и российские войска заставили сложить булаву правобережного гетмана Петра Дорошенко, который в 1669 году перешел в подданство турецкого султана.

Но со следующего года запахло трагедией. Мехмет попытался не упустить своего шанса. Украинцы и россияне сопротивлялись отчаянно, защищая Чигирин в 1677 и 1678 годах. Запорожские казаки блестяще разбили турецко-татарский карательный корпус в битве на Сечи зимой 1679 года (если это не легенда, то это действительно блестяще — впустить врага на территорию крепости, заставить его потерять управление войсками и расстрелять из окон домов-куреней). Хотя в турецких архивах следов этой экспедиции не сохранилось.

Но все это не помогло: по Бахчисарайскому мирному договору 1681 года территория Украины была разделена по Днепру между Россией и Оттоманской Портой. Украинское Правобережье (кроме Киева и округи) стало турецким.

А теперь ответьте с одного раза: где могла в то время сохраниться культура и тот самый православный «украинский менталитет»: на русско-казацком Левобережье или на османской Правобережной Украине?

Илья Репин. Запорожцы. 1880 – 1891

Ну, а в конце ролика — просто ложь. О судьбе великого украиноведа Дмитрия Яворницкого, которого Репин на картине изобразил в роли писаря. «Яворницкого репрессировали за «буржуазный национализм», то есть за любовь к Украине» — это версия авторов ролика. Да, действительно, Дмитрий Иванович постоянно находился под наблюдением НКВД. Но без репрессий: «В 1937 г., став доктором общественных наук, он закончил свой труд «История города Екатеринослава» и приступил к систематизации богатейшего фольклорного и этнографического материала. Эту работу 5 августа 1940 г. прервала неожиданно наступившая смерть». Вроде бы мелочь на фоне тотальной малограмотности ролика, но дьявол таится именно в мелочах.

В списке когнитивных искажений присутствует «генерализация частных случаев», когда характеристики частных или даже единичных случаев безосновательно переносятся на обширные их совокупности. В данном случае мы имеем дело именно с ним: на основании сюжета двух картин делается генеральный вывод о критических различиях в менталитете наций. Но следует понимать, что когнитивное искажение — это систематический шаблон отклонения от нормы или рациональности в суждениях. То есть — это болезнь.

У авторов ролика эта болезнь неизлечима, поскольку они не знают (или делают вид, что не знают) даже содержания пользуемых ими «частных случаев». А значит, с маху попадают под другое когнитивное искажение — эффект Даннинга-Крюгера, согласно которому люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.

Человек может благополучно прожить с этими эффектами всю жизнь, но вот «систематические отклонения от нормы», навязываемые обществу (государству), вызывают смутные сомнения в его разумном (нормальном) будущем.