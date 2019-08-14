Какова «разница между украинцами и русскими»?
А вот этот случай как раз из числа тех примеров исторической малограмотной публицистики по политическим мотивам, которым я объявил личную вендетту. Речь идет о небольшом трехминутном видеоролике под названием «Разница между украинцами и русскими, часть 2» (Різниця між українцями та росіянами, частина 2).
Видео предваряется кратким спичем: «Многие путают, считая россиян и русифицированных украинцев, перешедших на российский язык и культуру, одним народом с настоящими украинцами. Суть видео не в том, что один народ лучше или хуже, а суть в том, что мы разные, потому что задолбала имперская сказка о «адин народ», которая придумана для русификации и последующей оккупации …» (стилистика оригинала сохранена). Но этот высокогуманный текст сопровождается картинкой: с одной стороны — кучка сребреников Владимира с подписью «Киевские монеты 10 века с Тризубом», а с другой — кучка еловых шишек: «до основания Москвы еще 150 лет».
Вообще-то денежные отношения на Руси 10 века основывались не на монетах Великих Князей Владимира, Святополка и Ярослава (их находят крайне редко), а на арабских серебряных дирхемах (их находят килограммами, что в Поднепровье, что на Волго-Окском междуречье). Но авторов ролика это мало волнует, поскольку цель совершенно другая — показать качественное различие национальных характеров украинцев и русских и доказать преимущество первых.
Сделано это совершенно очаровательным, но дурацким способом: взято четыре картины гениального российского художника Ильи Ефимовича Репина (потомка украинских казаков Чугуевского полка), из которых две посвящены российской истории («Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и «Бурлаки на Волге»), одна — украинской («Казаки пишут письмо турецкому султану») и одна, несколько неожиданно, украинскому танцу («Гопак»). Авторы ролика считают, что в них была показана разница, «ментальная и психологическая, между российским и украинским народами в контексте власть — общество».
Ну, «Гопак» предлагаю отбросить сразу. Потому что если судить о характере по картине танца, то самыми вольнолюбивыми и отчаянными будут, вероятно, танцующие на картине Анри Матисса.
Очень малое отношение к национальному характеру имеет и смерть царевича Ивана в 1581 году. Во-первых, потому что убийство правителем сына (отца, племянника, друга) — это трансисторический сюжет, и каждый убийца реагировал на него по-разному. Например, Александр Македонский, убив в пылу попойки своего друга Клита, сына Дропида, сразу «упер копье в стену и хотел броситься на него, считая, что недостоин жить после того, как в пьяном виде убил своего друга» (Арриан, «Поход Александра», 4,9). А на картине Репина при очень сильном желании, можно увидеть
Но это при очень сильном, даже параноидальном желании. Но если знать обстоятельства и версии смерти царевича и последующую историю или хотя бы взглянуть на картину непредвзятым взглядом, то трудно не понять, что основная эмоция царя — не желание безраздельного господства (оно у Грозного уже было), а ужас перед будущим. И в контексте Божьего воздаяния, и в осознании бессмысленности собственного бытия: ведь после смерти Ивана-младшего в наследниках-то остался слабовольный и какой-то несмышленый Федор.
Так что в эмоциональном строе этой картины можно найти всё, кроме одного — именно отражения национальной ментальности.
Остаются «Бурлаки» и «Запорожцы». Бурлаки — это «российский народ, который смиренно и обреченно тянет свою лямку. На картине изображена суть холопской покорности власти». С другой стороны — «Запорожцы», где показаны «свободные, демократичные люди, которые строят свое будущее».
Да уж, как просто сравнивать толстое с холодным! В «Бурлаках» показан тяжкий и повседневный физический труд, который редко связан с весельем. Ибо сказано в писании: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие, 3:19). А «Запорожцы» — это азарт и какое-то бесшабашное веселье кануна войны, когда «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Чувствуете разницу?
А труда «в поте лица своего» хватало и на Украине:
А теперь немного истории. «Бурлаки» — это песнь уходящего века. Когда картину Репина в 1873 году отправили на Всемирную выставку в Вене, бурлачество на Волге уже уходило в прошлое и его заменяли пароходным транспортом. И министр путей сообщения (либо Алексей Павлович Бобринский, либо Константин Николаевич Посьет) был, скорее всего абсолютно прав, выговаривая Репину: «Hy, cкaжитe, paди бoгa, кaкaя нeлeгкaя вac дepнyлa пиcaть этy нeлeпyю кapтинy? Вы, дoлжнo быть, пoляк?.. Hy кaк нe cтыднo — pyccкий?.. Дa вeдь этoт дoпoтoпный cпocoб тpaнcпopтoв мнoгo yжe cвeдeн к нyлю, и cкopo o нeм нe бyдeт и пoминy».
Но бурлачество было необходимым явлением своего времени. Во-первых, многим давало работу (тот самый «хлеб в поте лица своего»). И, во-вторых, позволило создать на Волге встречный товаропоток, и куда более эффективный, чем движение под парусом. Хотя и порезвиться на Волге тоже умели от души: вспомним «пугачевщину» 1773 — 1775 годов.
А вот будущее события, изображенного в «Запорожцах», трагично. Традиционно считается, что письмо султану Мехмету IV было написано в 1676 году, в разгар русско-турецкой войны 1672 — 1681 годов. Этот год был удачен: казацкие и российские войска заставили сложить булаву правобережного гетмана Петра Дорошенко, который в 1669 году перешел в подданство турецкого султана.
Но со следующего года запахло трагедией. Мехмет попытался не упустить своего шанса. Украинцы и россияне сопротивлялись отчаянно, защищая Чигирин в 1677 и 1678 годах. Запорожские казаки блестяще разбили турецко-татарский карательный корпус в битве на Сечи зимой 1679 года (если это не легенда, то это действительно блестяще — впустить врага на территорию крепости, заставить его потерять управление войсками и расстрелять из окон домов-куреней). Хотя в турецких архивах следов этой экспедиции не сохранилось.
Но все это не помогло: по Бахчисарайскому мирному договору 1681 года территория Украины была разделена по Днепру между Россией и Оттоманской Портой. Украинское Правобережье (кроме Киева и округи) стало турецким.
А теперь ответьте с одного раза: где могла в то время сохраниться культура и тот самый православный «украинский менталитет»: на русско-казацком Левобережье или на османской Правобережной Украине?
Ну, а в конце ролика — просто ложь. О судьбе великого украиноведа Дмитрия Яворницкого, которого Репин на картине изобразил в роли писаря. «Яворницкого репрессировали за «буржуазный национализм», то есть за любовь к Украине» — это версия авторов ролика. Да, действительно, Дмитрий Иванович постоянно находился под наблюдением НКВД. Но без репрессий: «В 1937 г., став доктором общественных наук, он закончил свой труд «История города Екатеринослава» и приступил к систематизации богатейшего фольклорного и этнографического материала. Эту работу 5 августа 1940 г. прервала неожиданно наступившая смерть». Вроде бы мелочь на фоне тотальной малограмотности ролика, но дьявол таится именно в мелочах.
В списке когнитивных искажений присутствует «генерализация частных случаев», когда характеристики частных или даже единичных случаев безосновательно переносятся на обширные их совокупности. В данном случае мы имеем дело именно с ним: на основании сюжета двух картин делается генеральный вывод о критических различиях в менталитете наций. Но следует понимать, что когнитивное искажение — это систематический шаблон отклонения от нормы или рациональности в суждениях. То есть — это болезнь.
У авторов ролика эта болезнь неизлечима, поскольку они не знают (или делают вид, что не знают) даже содержания пользуемых ими «частных случаев». А значит, с маху попадают под другое когнитивное искажение — эффект Даннинга-Крюгера, согласно которому люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
Человек может благополучно прожить с этими эффектами всю жизнь, но вот «систематические отклонения от нормы», навязываемые обществу (государству), вызывают смутные сомнения в его разумном (нормальном) будущем.