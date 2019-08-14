



Мариэтта Чудакова. О «закатном романе» Михаила Булгакова. История создания и первой публикации романа «Мастер и Маргарита». М.: Эксмо, 2019

Мариэтта Чудакова. О «закатном романе» Михаила Булгакова. История создания и первой публикации романа «Мастер и Маргарита». М.: Эксмо, 2019

Замысел знаменитой книги возник у Михаила Булгакова (1891−1940) в 1928 году. Тогда же началась и работа над ней. Хронологически «Мастер» стал вторым по времени романом писателя. До него была написана «Белая гвардия», а позднее (параллельно с ним) создавались «Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман». Тем не менее в сознании автора именно «Мастер и Маргарита» мыслился его последним произведением.

Историк литературы Мариэтта Чудакова (Москва) обращает внимание, как непросто шел Булгаков к осуществлению своего замысла. В ходе творческих поисков происходили изменения названия, самого сюжета, исчезали старые и появлялись новые персонажи. Первоначально в центре романа (тогда он еще назывался «Копыто инженера») должен был стать сатана. Само же действие происходило в современной писателю Москве, где главный герой легко справлялся

«с теми силами нового быта, с которыми не могли справиться их жертвы. Воланд, гиперболизировавший линию Персикова — Преображенского, персонифицировал уже предельное всемогущество, потребное автору для выражения победительного (органичного для Булгакова) взгляда на враждебную ему современность».

Лишь в третьей редакции романа (1932 — 1936 гг.) возникает Мастер (первоначально Поэт). Одновременно автор «Багрового острова» отказался от другого персонажа, эрудита Феса. Как замечает по этому поводу Чудакова, «автор как бы вынул из ячейки одного героя и вставил на его место другого».

Касаясь первоначальной публикации романа в журнале «Москва» (1966 — 1967 гг.), которая сопровождалась многочисленными, не всегда понятными сокращениями, исследователь объясняет их причину. Часть купюр действительно была вызвана политической цензурой, в результате чего, например, из рукописи вырезали сон Никанора Ивановича, в котором советских граждан заставляли сдавать валюту (в итоге пришлось изменить название главы), а также вымарать из текста знаменитую фразу, ставшую в последствии «визитной карточкой» Булгакова: «квартирный вопрос только испортил их».

Но наряду с ними имели место и не связанные с идеологией мотивы. Чудакова отмечает, что член редколлегии «Москвы» Борис Евгеньев написал рассказ «В Лондоне листопад», про коварные козни эмиграции, под который требовалось не маленькое место (около 50 страниц).

Так что печально знаменитый «квартирный вопрос» затронул не только жилплощадь писателей, но и «жилплощадь» их сочинений. Действительно, ничего не меняется.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».