C началом года жители Подмосковья стали получать неприятные сюрпризы. Преподносят их не какие-то мошенники, а что ни на есть крупная известная компания — Мосэнергосбыт (МЭС). В свои квитанции об оплате за электроэнергию Мосэнергосбыт стал включать счет за вывоз мусора, а именно — обращение с ТКО. О чем может говорить данный выпад? Мосэнергосбыт стал исполнять роль единого расчетного центра? Но кто наделил его подобными полномочиями? Не имеются ли признаки сговора или недобросовестной конкуренции, ведь получается, что таким образом Мосэнергосбыт навязывает нам услугу, которую мы, возможно, с удовольствием бы и получали, но ее не предоставляют. Зато после получения квитанции о потребленной электроэнергии вы точно уже в курсе того, что мусор вывозится и за данную услугу нужно платить. Очевидно, таким образом, были учтены ошибки прошлого — когда отдельные квитанции за капремонт жильцы многоквартирных домов просто игнорировали. В квитанции указываются два варианта оплаты — одним платежом за две услуги через счет энергосбытовой компании, проведя который вы даете, таким образом, согласие Мосэнергосбыту на распределение средств, второй способ предусматривает прямой расчет с поставщиками услуг — с каждым по отдельности.

Коричневое знамя мусорного бизнеса

Ни на сайте МЭС, ни на сайте, например ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» вы не найдете информации о сотрудничестве этих компаний в части взимания платежей с населения — на первый взгляд. Но, потратив время и приложив усилия, пролить свет на ситуацию вам все-таки удастся. В разделе «новости» официального портала МЭС от 28 февраля 2019 года размещен релиз, поясняющий, что МЭС и регоператоры заключили договоры на организацию МЭСом ежемесячных начислений за «Обращение с ТКО» и их включение в единый платежный документ, доставку квитанций владельцам индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Московской области, а также на организацию приёма платежей. При этом подчеркивается, что в данном случае МЭС лишь выполняет, скажем так, бухгалтерские функции, а все остальные вопросы — в зоне ответственности регоператоров.

В ссылке на министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, прикрепленной к этому релизу — подробно описанные ситуации, дающие ответы на все наши вопросы. Все мы знаем о своей обязанности заключить договор на вывоз мусора с регоператором, отказаться, как гласит Жилищный кодекс, мы не можем. Если мы не заключили договор добровольно и самостоятельно, то за нас это может сделать сам оператор, но вступает в силу такой договор в соответствии с Правилами обращения с ТКО на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регоператора. Далее следует самое интересное, о чем много раз повествовали СМИ — вам уже начисляется оплата, у вас уже накоплен долг, но куда выносить мусор вы не знаете — не организован не то чтобы раздельный сбор мусора, в принципе не существует контейнерной площадки.

Напомним, на дворе август — большая часть года позади, тогда как Правила обустройства мест накопления ТКО закрепили за органами местного самоуправления обязанность по созданию с 1 января 2019 года площадок для сбора мусора. Если таковых площадок вы не находите, то, как гласит документ, это является грубым нарушением муниципалитета, но что лично вам делать, с этим самым грубым нарушением и с вашим долгом документ не разъяснений не дает. И вот здесь и кроется один из провальных моментов мусорной реформы — несогласованность действий между организациями, с принуждением при этом население платить за несуществующие услуги. Очевидно, всем, кто столкнулся с подобной ситуацией нужно отложить свои дела, снизить производительность труда, о которой так печется государство, собрать необходимые доказательства об отсутствии услуги и, с одной стороны, представить их регоператору для списания долга или перерасчета, а, с другой — направить документы в муниципалитет.

Jes Мусорный контейнер

Куда более странным выглядит тот факт, что регоператор знает о своих объектах сбора мусора, так же как и в курсе, что не вывозит его с несуществующих площадок, но счет выставляет всем подряд. В этом случае было бы правильным со стороны регоператоров взаимодействовать не с МЭС по сбору средств, а с муниципалитетами для организации цивилизованных контейнерных площадок для улучшения экологии. Ведь ради этой благой цели и затевалась мусорная реформа, не так ли?

Такая ситуация — еще и яркий пример того, как и кому удобно создавать единые базы данных на россиян и их имущество, как можно умело использовать эти данные для формирования и выставления счетов, но в то же время делать вид, что эти же данные не позволяют определить необходимость в нужде того или иного муниципалитета в контейнерной площадке.

Заметьте, здесь речь шла о Подмосковье — регионе с наиболее развитой инфраструктурой, в том числе транспортной. А что происходит за дальними пределами Москвы, там, где деревеньки и города разделяют сотни километров…