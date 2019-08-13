Беседа с лидером грузинской оппозиции, главой партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

gipajournos Нино Бурджанадзе

ИА REGNUM: Одиннадцать лет прошло с момента завершения трагических событий грузино-российского военного конфликта. Этим летом отношения между Москвой и Тбилиси достигли новых опасных негативных отметок. Есть ли опасность, что политический конфликт перерастет в военный?

События тех дней были на самом деле трагическими. Вследствие военного конфликта между Грузией и Россией, развязанного Михаилом Саакашвили, погибли сотни людей, включая мирных граждан. К сожалению, попытки мирного решения наших региональных конфликтов, требовавших решения, находятся в тупиковой ситуации. И не менее печально то, что за одиннадцать лет не было сделано ничего для наведения мостов между грузинами и абхазцами и между грузинами и осетинами. Однако можно с уверенностью сказать, что нет угрозы военных действий. Политическая напряженность существует, но обе стороны сделают все, чтобы события тех дней не повторились.

ИА REGNUM: За последние годы заметно наладились торговые отношения между двумя странами. Грузия стала излюбленным местом для многих российских туристов. Какие перспективы вы видите сейчас?

За последние годы начали налаживаться торгово-экономические отношения между нашими странами. Они особенно важны для Грузии. Я утверждаю, что российский фактор является чрезвычайно важным для нашей экономики. Мы видим это по сегодняшней ситуации. Решение об отмене авиасообщения между Россией и Грузией наносит урон грузинской экономике в размере 700 миллионов лари, что является очень значительной суммой для нас.

Если мы говорим о российских туристах, то они играли очень важную и позитивную роль последние годы. Молодое поколение грузин смогло убедиться воочию, что гости из России относятся к Грузии доброжелательно. И отношение к ним было у нас всегда прекрасным.

Особо хочется подчеркнуть, что даже в ходе последних демонстраций отношение к российским туристам оставалось стабильно доброжелательным. Не было зафиксировано ни одного инцидента. Грузинский народ показал еще раз на деле, что он гостеприимен. Мы убедились в том, что у наших людей нет никаких фобий по отношению к россиянам.

Что же касается отношений между нашими странами, то очень важен политический диалог на государственном уровне. Это чрезвычайно важно и для развития экономических отношений. И тогда никакие разногласия не смогут повлиять на ход дел в сфере экономики, торговли и туризма.

Перспективы сейчас полностью зависят от политического процесса. Последние события в Тбилиси откинули российско-грузинские отношения на несколько лет назад. Сейчас нужно приложить немало усилий, чтобы вернуться к тому взаимодействию, которое наблюдалось еще в июне. Но это требует политической инициативы, которая сейчас должна исходить от Грузии. Я уверена, что в Москве отнесутся с пониманием к любому нашему позитивному начинанию.

Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили. 2012

ИА REGNUM: Мы видели, как на улицы вышли сторонники Саакашвили и оказали немалое воздействие на власть. Есть ли шансы, что Саакашвили вернется к власти в Грузии?

«Национальное движение» инициировало уличные акции, которые включали в себя антироссийскую истерию. Для них это карта, которую они собираются разыгрывать на выборах. Ничего другого они сейчас предложить не могут. Люди помнят, что творил Саакашвили со своей командой в годы правления. Но сейчас люди все больше разочарованы в способах управления страной Бидзиной Иванишвили. По сути, это он дал ему второе дыхание своим бездействием и также своими неумелыми действиями.

Что касается самого Саакашвили, то многие воспринимают его как совершенно «токсичного» политика. Но если к власти придет не он сам, а некий «коллективный Саакашвили», то будет не лучше. Правящий клан Бидзины Иванишвили имел все возможности покончить с пагубным влиянием Саакашвили и выдвинуть здоровую альтернативу. Вместо этого они создали для него благодатную почву.

ИА REGNUM: При таком политическом кризисе требуется встреча первых лиц, не так ли? Так это было у нас на глазах, когда президенты США и Северной Кореи привели к разрядке напряженности самим фактом встреч. Возможна ли встреча на высшем уровне грузинских и российских руководителей?

Приходится констатировать, что Грузия — это единственное государство в мире, отказывающееся вести диалог с государством, с которым у нее существуют острые проблемы. Это глупость и неадекватность грузинских политиков и той власти, которая пришла на смену Саакашвили. После 2013 года были все предпосылки для встречи на высшем уровне. Президент Путин заявил о том, что он готов встретиться с президентом Грузии. В ответ президент Маргвелашкили сказал, что он должен сперва посоветоваться со своими западными партнерами, а потом решит. О какой суверенности мы говорим, если наши лидеры попросту демонстрируют отсутствие собственной политической воли? И не просто ведь ведут себя так, но и расписываются в таком подходе, заявляя о нем громогласно.

Нынешний президент Зурабишвили тоже поспешила после избрания сказать, что ей не о чем говорить с президентом Путиным и что она подождет сперва объяснений с российской стороны.

Нынешние грузинские власти панически боятся обвинений в «пророссийскости». Боятся, что в американском посольстве воспримут любой пророссийский шаг как обиду.

Saeima Саломе Зурабишвили

В Грузии не обратили внимания на позитивную реакцию Вашингтона на шаг украинского президента Зеленского по отношению к Москве, когда тот позвонил президенту Путину. Это был смелый шаг. И американцы приветствовали его, как известно. Но у нас этого не заметили.

Вам хорошо известна моя позиция: мы должны вести прямые переговоры и наладить отношения с Россией, учитывая наши законные права и интересы. В ответ я слышу обвинения в том, что я чуть ли не агент Кремля. Никаких аргументов, одни пустые междометия. Но ведь очень многие наши государственные и национальные проблемы связаны с Россией. И как можно не вести прямых переговоров с теми, от кого зависит наше благополучие?

Осенью следующего года у нас состоятся выборы в парламент. Наше движение «Единая Грузия — демократическое движение» имеет очень хорошие шансы стать определяющей силой во внешней политике. Мы сегодня единственная сила в Грузии, которая хочет и способна изменить ситуацию к лучшему.

ИА REGNUM: Ваше движение «Единая Грузия — демократическое движение» успешно провело съезд. Вы являетесь несомненным медийным лидером Грузии. Как вы собираетесь вести предвыборную кампанию и что будете считать успехом?

Да, мы провели съезд, на котором определили название партии, ее эмблему и программу. Мы имеем все шансы на победу, учитывая закат эры правления Иванишвили и недоверие Саакашвили. Мы предлагаем реальную программу.

Мы никогда не изменяли своим принципам.

Около тысячи человек приехало на съезд со всей страны. Это были наши лидеры и активисты, которые в силе принести победу. Отзывы о съезде позволяют надеяться на то, что наши сторонники будут работать активно, не покладая рук. Мы должны показать избирателю, что есть путь к решению проблем страны. Есть путь к укреплению экономики. Есть путь к добрососедским отношениям с Россией при решении всех наболевших проблем. Есть путь к демократическому существованию и к законности, когда суды и органы власти не будут подчиняться одному олигарху. Вместо бесхребетности нынешней власти — наш путь к возрождению экономики и государственного суверенитета.

Напомню, что в последние годы правления Саакашвили наша партия находилась в состоянии перманентной угрозы физической расправы. Немало наших активистов подверглись арестам и избиениям. После прихода Иванишвили противостояние перешло в поле использования против нас административного ресурса.

Но мы показали свою способность выживания. Мы продемонстрировали последовательность и убежденность в своей правоте.

Успехом на выборах в нашем случае будет обретение таких позиций в парламенте и в правительстве, которые нужны нам для осуществления реальных перемен в стране.

Мы обойдем все районы и населенные пункты. В отличие от наших оппонентов, которые не вступают в прямой диалог с избирателем, мы излагаем людям наши идеи, глядя им прямо в глаза. Все остальные методы ведения политики государства опробованы. И это был провал. На этот раз избиратель даст нам шанс. И мы не разочаруем наших граждан.

ИА REGNUM: Что мешает сегодня прямому диалогу российских и грузинских политиков и общественных фигур на нейтральной территории?

Когда мы говорим о встречах на высшем уровне, то присутствует страх, как я уже говорила. Большой прямой диалог должен произойти не на нейтральной территории, как то Швейцария или Австрия. Нашим лидерам следует приехать в Москву и начать конструктивный диалог.

Нынешняя грузинская власть не способна на это. А мы будем действовать именно таким образом.

Формат Карасин — Абашидзе не оказался эффективным, и вовсе не по вине этих людей. Для решения серьезных проблем нужны встречи на высшем уровне и последующее создание совместных комиссий для решения проблем.

ИА REGNUM: Как вы видите сценарий сближения России и Грузии сегодня? Какие шаги следует сделать сторонам?

Создалась очень сложная ситуация. Надо понимать, что нынешний статус-кво не устраивает Грузию, в первую очередь. Поэтому не стоит ждать шагов со стороны России, а следует самим делать шаги навстречу. Последний кризис, начавшийся с «кресла Гаврилова», был инициирован грузинской стороной. Тут была всецело наша вина. Поэтому нам надлежит сделать шаги навстречу.

Это ведь абсурдная ситуация, когда вместо извинений за инцидент в парламенте в рамках работы международной организации наш президент Зурабишвили не нашла ничего лучшего, как назвать Россию врагом и оккупантом, а демонстрантов — пятой колонной России.

Изначально люди шли на акции протеста, чтобы выразить свое разочарование нынешней властью. Но националы использовали это для антироссийской истерии. И так мы пришли к нынешнему положению дел.

Я не буду даже обсуждать выходку на телеканале «Рустави-2». Они опозорили наш народ. Хорошо, что хоть на этот раз наша власть осудила хулиганов.

Пришло время адекватно оценить то, что произошло в Грузии в июне. И нет ничего позорного в выражении сожаления о том, что случилось и также — в принятом в таких случаях извинении.

Мы видим, что прекращение прямых рейсов привело сразу к историческому падению нашей национальной валюты по отношению к доллару (до трех единиц за доллар). Если бы ввели полные санкции, то наша экономика была бы под угрозой полного обвала.

Такой ход событий мог бы устраивать националов во главе с Саакашвили, но никак не наш народ.

К сожалению, приходится сомневаться в способности нынешней власти предпринять должные шаги. Придется дождаться выборов в следующем году, и тогда мы претворим в жизнь то, что является сегодня единственной реалистичной программой оздоровления и укрепления Грузии.