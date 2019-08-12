Британский иллюстратор Стивен Коллинз создал достаточно поучительный, немного фантастический и очень печальный комикс для взрослых «Гигантская борода, которая была злом». Читать его рекомендуется прежде всего тем, кто предпочитают собственную зону комфорта новым впечатлениям и кардинальным переменам. То есть — большинству взрослого населения планеты.

Обложка комикса Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом»

Лысый человек по имени Дэйв живёт «Тут». Это тихое, приятное и очень «опрятное» место, являющееся одновременно и городом, и внешней границей зоны комфорта самого Дэйва. Вокруг «Тут» простирается огромное море, пугающее своей тёмной неизвестностью, а прямо за ним — ужасное, неправильное и хаотичное «Там».

Дэйв одновременно любит свой город и ненавидит собственный дом. Дело в том, что мужчина живёт прямо у моря с его чёрной ужасающей пучиной нестабильности. Отвлечься от лишних мыслей ему помогает медитативное рисование собственной улицы — изо дня в день одной и той же, прослушивание песен группы The Bangles — одних и тех же, и монотонная работа в компании A&C — успокаивающая своей неизменностью.

Размеренная и «опрятная» жизнь Дэйва меняется в один ужасающий день, когда на лице протагониста начинает расти чёрная густая борода. В «Тут» так не принято — уважающий себя человек должен быть гладко выбрит. Но ни услуги брадобрея, ни всевозможные хитрости не помогают от неё избавится. Так Дэйв быстро теряет работу, становится местной знаменитостью, а заодно и объектом для насмешек и порицания.

Борода тем временем продолжает расти, сначала доходя до колен Дэйва, потом до пола, а потом уже занимая собой всю комнату. Вдруг и главный герой, и окружающие его люди начинают испытывать по отношению к бороде не злость, а первобытный страх. Разрастаясь, она начинает принимать очертания мрачного тёмного моря и становится в упорядоченном «Тут» частичкой хаотичного «Там».

Люди, сами того не замечая, попадают под «пагубное» влияние бороды: перестают быть опрятными, вынуждают себя следовать за новыми впечатлениями и изменяют прежним привычкам. Такие перемены толкают их на жестокие меры — если не получается избавиться от бороды, нужно избавиться от Дэйва. Миллионы воздушных шаров привязывают к бороде и отпускают её вместе с хозяином в свободный полёт. Дэйв и частица хаоса, которую он принёс, отправляется в «Там».

Проходят дни, чуть позже и годы, а люди перестают помнить, что именно их так пугало в ужасной бороде. Более того, многие из них начинают без опаски приезжать к морю вместе с семьёй, другие продолжают быть неопрятными и всё ещё ищут новые впечатления, а борода становится настоящим феноменом: ей посвящают музеи, компьютерные игры и книги. Была ли она злом? Кто знает, но «Тут» теперь куда ближе к «Там».

Читая «Огромную бороду, которая была злом», очень сложно не проводить параллели с собственной жизнью. Дом-работа-дом, тяга к чему-то спокойному и привычному, а также боязнь неизведанного — чем не признаки типичных жителей «Тут»? Безусловно, неприятно от таких точных попаданий будет далеко не всем, но большинству.

«Борода» Стивена Коллинза — это современная притча, поднимающая одновременно несколько проблем. С одной стороны, это история о том, что не стыдно быть не таким, как все. С появлением бороды от Дэйва отвернулись абсолютно все, то и дело тыкая пальцем в его хаотичную непохожесть на остальных. Сам же герой переосмыслил собственную жизнь, принял свою уникальность и, глядя на простирающийся хаос бороды, произнёс: «Как же красиво». Последний полёт героя на миллионе воздушных шаров — эдакий символ освобождения от гнёта предрассудков и боязни новой «неопрятной» жизни.

С другой стороны, «Борода» рассказывает о том, что любые перемены оказывают позитивное влияние на развитие личности и меняют человека к лучшему. Люди «Тут» так сильно боялись выбраться из собственной скорлупы, что превратили себя в безликих двойников друг друга. Абсурд такого существования доходил до того, что сотрудники компании A&C понятия не имели, чем именно они занимаются на работе. Зато спокойно и с комфортом. И лишь после появления бороды они смогли понять, что их «Тут» начало медленно, но верно превращаться в «Там». И не испугались этого.

Этот простой и одновременно сложный экзистенциальный сюжет замечательно дополняется мрачными монохромными рисунками Коллинза, напоминающими детские карандашные зарисовки. Дэйв и другие жители «Тут» выглядит комично и мило. Правда, ровно до тех пор, пока в этих угловатых нескладных человечках не начинаешь узнавать себя и своих близких. И всё же графическая составляющая здесь главенствует над текстовой. Изображений в книге много (более двухсот), слов же при этом — минимальное количество. Но все они подобраны со скрупулёзностью опытного часовщика: каждая реплика персонажа и каждое замечание автора словно с силой вбивает гвоздь в доску повествования. От того и складывается ощущение большой глубины при кажущейся простоте.

Читать «Гигантскую бороду, которая была злом» рекомендуется тем, кто не понаслышке знаком с ежедневной рутиной и нежеланием покидать стены уютной квартиры. Детям и подросткам с большой вероятностью комикс покажется просто фантастической сказкой о таинственной бороде, изменившей жизнь обитателей выдуманного городка. Но если копнуть чуть глубже и постараться увидеть себя в проходящем мимо гражданине «Тут» или на секунду испугаться огромной бороды, то этот графический роман покажет себя с совершенно неожиданной стороны. Так где ты в итоге: «Тут» или «Там»?