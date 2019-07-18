



За компьютером

Ролевые игры живого действия становятся популярнее с каждым годом: с них слетает флер таинственности, занятие превращается в очередную разновидность досуга. Но и ролевые игры бывают разными: о моделировании в реальности мы уже писали (отправившись в межпланетное путешествие до далекой Лановы), а теперь расскажем о текстовых (словесных) играх. Они чем-то похожи на совместное написание рассказа: люди собираются вместе, выбирают или придумывают роли и начинают творить. Корреспонденту ИА REGNUM повезло оказаться участником такой игры по фандому «Благие знамения».

«Текстовые» ролевые игры появились на форумах. Люди собирались, чтобы обсудить любимых персонажей и события книг (фильмов), и слово за слово воображали, что было бы, если (а дальше подставляем всё, на что способна ваша фантазия). Что было бы, если бы Гарри Поттер поступил на Слизерин? А если бы Фродо не уничтожил кольцо Всевластия? Из идеи рождался сюжет, который подхватывали окружающие: не успеешь моргнуть, а у тебя форумная тема стала шире на десяток страниц.

Сейчас такие «текстовки» переезжают в социальные сети. Если вы увлекаетесь популярными сериалами, играми, фильмами или книгами, то к вам наверняка отправляли запрос в «друзья» люди с именами известных героев. Это NPC или каноничные персонажи (КП), которые собирают людей для участия в ролевой.

Как всё устроено?

Необходимо заполнить анкету, чтобы мастера подобрали подходящую для тебя роль (например, если это игра по «Леденящим душу приключениям Сабрины», то игроки делятся на классы людей, ведьм, колдунов, демонов и так далее). Когда роль выбрана, тебя добавляют в группу ‑ начинается игра.

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Обычно игра проходит нон-стоп: образуются игровые локации, в моем случае — в чатах в Telegram (но площадкой может быть и другая соцсеть), и участники пишут посты за своих персонажей. Хорошим тоном считается система «ходов»: если в локации вас двое, то посты отправляются по очереди. Как в пинг-понге: «я тебе напишу — ты мне ответишь». Рано или поздно все распадаются на микрогруппы, образуя игровые «связки» (кто-то с кем-то подружился, у кого-то решается совместный квест), и люди переписываются часами или днями друг с другом.

Скриншоты из ролевой игры Размышления

Есть : общие события. Администрация (мастера игры) обычно уведомляет о таких ситуациях заранее, чтобы как можно больше участников были доступны в сети на время проведения ивента. Обычно это крупное, значимое мероприятие или явление. Например, апокалипсис (в случае «Благих знамений» апокалипсис может случиться хоть ежедневно). Тогда все игроки собираются в одной локации, а мастера публикуют пост, рассказывающий, что видят вокруг прибывшие.

Случается, что «ивенты» происходят без мастеров. Если кому-то из игроков стало скучно и он владеет достаточно развитым воображением, чтобы расписать красиво идею — развлечься можно и до прихода администрации. У нас, например, ангелы и демоны проживали в одном загадочном особняке, пока однажды особняк отчего-то не начал рушиться. Тогда пришлось отрывать от реальных дел всех, кто находился в тот момент в этой локации, чтобы игроки пришли и выбрались из здания. Было весело, но сложно: у кого-то была рабочая смена, кто-то проводил время с семьей, и приходилось внепланово выделять время на посты с «отыгрышем» (описанием своих действий). При условии, что сюжет — интересный, а чужие эмоции заразительны, внимание в результате переключается исключительно на игру. Легли мы тогда спать в три часа утра. Пятнадцать человек. Наутро пришли ни о чем не подозревающие мастера ‑ и изумленно взирали на нас. Сами устроили конец света, сами придумали, как его предотвратить.

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«И у меня на это пять причин»

Зачем люди этим занимаются? Почему бы просто не написать рассказ таким, каким его видишь только ты? Во-первых, в рассказе может быть несколько героев: повествование получается многограннее, когда автор не ограничен рамками собственных ценностей и убеждений. Каждый привносит что-то свое — часть характера, историю, искусно вплетенный образ; и если участники игры решают потом загрузить тексты на отдельную платформу, получаются яркие произведения.

Скриншоты из ролевой игры У всех есть мама

Во-вторых, это достаточно безопасный способ вжиться в роль и почувствовать себя другим человеком. «Вам себя мало, что ли?», — можно спросить. Но кто из нас в детстве не мечтал стал принцессой? Вампиром? Королем? Космонавтом, в конце концов. Чтобы написать красивый и внятный текст, нужно прочувствовать то, о чём он будет написан. Это добавляет яркости в эмоциональный фон, помогает отвлечься от проблем (конечно, если не злоупотреблять подобным «допингом») и перенять чужой опыт. Многие ролевики рассказывали, что игры побуждали их развивать новые таланты, например, танцы, иностранные языки или рукоделие.

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Например, Юле, участнице игры (в игре она — один из главных героев, ангел Азирафель), 27; она работает в отделе делопроизводства и подрабатывает журналистом, а играет в свободное время. «Как будто ты внутри книги чувствуешь себя персонажем», — рассказывает она.

В то же время Александре — 18 (из них играет — пять), она студентка (а также князь ада Лорд Вельзевул) и участвует в этом ради эмоций и творчества.

Александра: «Игра позволяет реализоваться в творчестве, получать эмоции и больше взаимодействовать с людьми. Но для меня в приоритете именно эмоции».

В игре, в которой оказалась я, два главных мастера. Обе девушки — Мира и Алиса, в реальной жизни работают режиссером и учителем. С одной из них я успела познакомиться поближе.

Алисе 26, и она учитель в средней школе. Кроме вышеназванных причин участвовать в «текстовке» — новых эмоций и возможности примерить на себя роль кого-то другого, — Алиса отмечает и полезные преимущества для своей реальной работы. Администрирование игры напоминает ведение классного руководства.

Скриншоты из ролевой игры Ведьмолов и ведьма

Алиса: «С более приземленной точки зрения это, безусловно, практика речи. Причём она кардинально отличается от обычного общения и написания художественных текстов, потому что здесь нужно довольно быстро реагировать и подстраиваться под стили, скорость и желания напарников по игре.

Также администрирование всего этого действия позволяет мне отработать некоторые приемы, которые я использую на работе, так как тут также большая группа людей, каждого из которых надо постараться услышать и направить их всех в одно русло».

Конечно, игры отнимают время. Если вы рядовой участник — вы можете строчить посты даже с телефона в автобусе, но у мастеров — своя задача.

Алиса: «Здесь многое зависит от наличия свободного времени, всё же с моей работой постоянно отвлекаться на сообщения не получится. Но в отпускной период — при определённых обстоятельствах — это может быть весь день, а может и пара часов в сутки. Опять же разные цели требуют разного количества времени. Отыгрыш какого-то события может затянуться с вечера до раннего утра, а какие-то более формальные моменты решаются гораздо быстрее, но при этом часто более растянуты эпизодически. Но поначалу, конечно, время утекало в огромных количествах, пока нужно было освоиться и разработать определенные правила, чтобы всем было комфортно».

Скриншоты из ролевой игры Разговор с высшими силами

Мастера собирают анкеты игроков, придумывают описания для локаций, по мере возможностей структурируют происходящее и подкидывают игрокам идеи. Кому-то можно подсказать идею для связки с другим игроком, кого-то — похвалить, а кого-то — растормошить (если давно не было видно в игре).

Текстовые ролевые игры могут длиться годами, превращаясь в локальный существующий мир для участников. Такой формат можно называть по-разному — сотворчеством, необычной разновидностью литературной мастерской, способом убить время, но лично я определенно нахожу в них пользу. В конце концов, «50 оттенков серого» зародились из фанфика по «Сумеркам», и если ролевые игры могут привнести в мир что-то созидательное, то почему бы и нет?

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