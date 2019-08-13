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ИА REGNUM : Мирные переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта практически вновь зашли в тупик. Надежды на рациональный подход новой армянской власти к переговорному процессу не сбылись. Минская группа ОБСЕ проявляет бессилие. Экспертное сообщество в этой ситуации предлагает рассмотреть возможность начала двухстороннего обсуждения между Москвой и Баку с потенциальным привлечением к диалогу и Нагорного Карабаха.

ЭЛЬДАР НАМАЗОВ: Многие эксперты и ранее высказывали подобную идею — вопросы урегулирования карабахского конфликта правильнее решать в формате переговоров Баку — Москва. Мне кажется, самый серьезный импульс к продвижению этой идеи дал новый руководитель Армении Никол Пашинян. Речь идет о его известном заявлении, что в случае возобновления крупномасштабной войны в Карабахе, ответственность за это будет нести Москва, так как только она в состоянии сдержать Азербайджан от применения силы. Очень интересная логика послания, не правда ли? Территории оккупирует Армения, освобождать их отказывается Армения, но если Азербайджан будет освобождать эти земли с применением силы — виновата Россия?

ИА REGNUM : Какого рода еще послания России, по-вашему, направляет Армения?

В этом многослойном шантаже-ультиматуме на самом деле не один, а несколько тезисов. Фактически Пашинян «переводит стрелки» и намекает, что и сама оккупация азербайджанских земель — скорее, дело рук России. Типа, если Армения не в силах сама, без России, удержать эти земли, как же она эти земли захватывала одна, без посторонней помощи. А что будет следующим шагом Пашиняна, если Азербайджан освободит оккупированные территории и виновником этого будет объявлена Россия? Армения продолжит союзнические отношения с Россией? Или, объявив виновником Россию, Пашинян сделает то, что он и его команда объявляли своим приоритетом, еще будучи оппозиционерами — разорвет союзнические отношения с Россией и сделает разворот в сторону интеграции в евроатлантическое сообщество, к членству в НАТО и ЕС? Ведь нет более удобного предлога для попытки такого разворота, чем поражение в войне с Азербайджаном. Не случайно, что многие серьезные эксперты в последнее время, комментируя воинственные, откровенно провоцирующие Азербайджан заявления Пашиняна, приходят к выводу: он инициирует заведомо проигрышную войну с Азербайджаном, чтобы обвинив Россию, начать операцию по смене «геополитической ориентации». Но такие операции по смене ориентации — очень рискованные, как показывает опыт, особенно в руках малоопытных хирургов-самоучек.

Primeminister.am Никол Пашинян. Степанакерт

ИА REGNUM : И каковой для Армении может оказаться цена такого разворота?

Она может оказаться намного большей, чем думают новые ереванские власти. Начав войну с Азербайджаном из-за Карабаха, Армения тем самым аннулировала все договоренности о национально-территориальном размежевании с Азербайджаном в первые годы создания СССР. А эти договоренности носили пакетный характер, включали не только предоставление автономии армянам Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, но и передачу Зангезура Армении (вопрос Нахичевани, как известно, был вынесен за скобки этих договоренностей, так как стал предметом межгосударственного соглашения Россия — Турция). Не сумев добиться никакой международно-правовой легитимизации оккупации Карабаха, Армения одновременно разрушила легитимность и передачи Зангезура из состава Азербайджана в состав Армении. Нельзя отзывать свою подпись под частью пакета соглашений и рассчитывать на сохранение силы других частей, выгодных для тебя. Не случайно, что одним из возможных компромиссных решений карабахского конфликта время от времени выдвигается идея обмена Мегри (Зангезур) на Нагорный Карабах. Мало кто задумывается, а почему именно Мегри (Зангезур) предлагается для обмена? Ведь у Армении обширная граница с Азербайджаном, можно было бы предлагать территории и на северных, и на центральных участках общей границы. Дело именно в том, что данная идея базируется на историческом и правовом базисе: был пакет соглашений по Зангезуру и Нагорному Карабаху. Нарушать его односторонне невозможно, иначе война до победного конца. Но можно переставить местами слагаемые уравнения, чтобы оставить в силе саму идею пакета — Зангезур передается Азербайджану, а Нагорный Карабах — Армении.

about-planet.ru Степанакерт. Нагорный Карабах

ИА REGNUM : То есть разворот на Запад угрожает Армении потерей не только Нагорного Карабаха, но и других территорий?

Да, «цена вопроса» на самом деле намного шире, чем представляют себе идеологи операции по смене «геополитической ориентации». Не думаю, что если Пашинян вынудит Азербайджан применить силу, то азербайджанская армия будет проливать кровь и освобождать свои исторические земли, чтобы предложить поверженной Армении идею обмена территориями. В конце концов, в мировой истории сторона, развязавшая войну с соседями и проигравшая эту войну, как правило, расплачивалась за это либо контрибуциями, либо территориями. А денег, чтобы расплатиться, у Армении нет, и лучше всех это знают именно в Москве.