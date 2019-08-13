Заинтересован ли президент Украины Владимир Зеленский в целостности государства, которое он возглавляет? По идее, сомнений в этом быть не должно. Даже по итогам встречи Зеленского в стамбульском квартале Фанар с константинопольским патриархом Варфоломеем пресс-служба президента в скупом сообщении выделила то, что «вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Владимир Зеленский поблагодарил вселенского патриарха за поддержку Украины».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Территориальная целостность и суверенитет — это, конечно, важно. Но далеко не всё. Как украинские, так и западные эксперты отмечают, что граждане Украины имеют самый низкий уровень доверия к своему правительству во всем мире, но люди верят соседям, волонтерам, Церкви и вооруженным силам. Централизованными вертикальными институтами из перечисленного являются две последние структуры. Но если вооруженные силы Украины в целом едины (хотя наличие добровольческих военизированных группировок дает основание немного сомневаться в этом), то украинские Церкви сегодня представляют конфликтующий между собой конгломерат. При этом среди них есть силы, которые видели и видят будущее государства исключительно с единой «Национальной Церковью». Проекты по ее созданию предусматривали различные варианты. Но главным было то, что такая «Церковь» позиционировалась как фундаментального значения элемент построения украинской государственности, выдернуть который без потери целостности и суверенитета Украины не представлялось возможным.

Center for American Progress Патриарх Константинопольский Варфоломей

Особый акцент на этом качестве делала Украинская греко-католическая церковь, пережившая в своей истории несколько ликвидаций после передачи территорий, на которых она появилась и выросла, Российской империи и Советского Союза. Учитывая, что ни в одном из случаев униатам не смог помочь Святой престол, которому греко-католики формально подчиняются, вряд ли стоит удивляться, что они увидели гарантию своей выживаемости в построении лояльного к ним государства. Начиная с 2014 года казалось, что УГКЦ близка к своей цели. Их сторонники заняли высокие государственные посты, они определяли курс гуманитарной и религиозной сфер. Правда, президент Украины Петр Порошенко будущую «Национальную Церковь» видел, скорее, не в униатах, а в православных украинцах, которые должны были собраться в некую общую структуру. Слабое подобие ее появилось в декабре 2018 года на учредительном съезде, провозгласившем появление на свет Православной церкви Украины, томос об автокефалии которой передал Константинопольский патриархат.

Даже при том, что она была сформирована лишь из непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви при отказе присоединиться к ним Украинской православной церкви Московского патриархата, в перспективе при активной поддержке государства ПЦУ могла бы претендовать на звание «Национальной Церкви». Эту угрозу увидели и униаты. Лидер УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук практически сразу стал подбивать клинья к новой структуре, предложив в будущем создать единый Киевский патриархат. При этом он обусловил появление единого Киевского патриархата «восстановлением евхаристического общения между Римом и Константинополем». И заявил, что «сегодня нужно приложить все усилия, чтобы не только преодолеть разделение внутри украинского православия, но и серьезно богословствовать, молиться, работать для того, чтобы восстановить первоначальное единство Киевской церкви в ее православной и католической ветвях». Это заставило многих экспертов подозревать греко-католиков в планах поглощения ПЦУ.

Longin Wawrynkiewicz Архиепископ Святослав Шевчук

Кто знает, как в дальнейшем развивались бы события, сумей Порошенко переизбраться на второй срок. Но случилось то, что случилось. По итогам второго тура голосования президентом стал Зеленский, который с самого начала избрал тактику отстранения от православно — православного и православно — греко-католического конфликтов. Похоже, что он и дальше будет стараться «заморозить» ситуацию, считая, что есть другие и более серьезные первоочередные вызовы целостности и суверенитету Украины. Такая позиция в целом устраивает УПЦ МП, особенно если президент сохранит нейтралитет в отношении существующих украинских православных Церквей и греко-католической. При этом УПЦ МП в лице заместителя председателя Отдела внешних церковных связей отца Николая Данилевича предлагает Украине некую «инклюзивную центристскую идеологию».

Он отмечает в интервью порталу Богnews: «Преимуществом нашей Церкви является ее присутствие во всех областях, в разных регионах страны. В этом отношении УПЦ МП (Московского патриархата — С.С.) является «мостом» между разными регионами страны. Вместе с тем по этому мосту необходимо ходить и использовать его. Если по обе стороны находятся враги и они не желают общаться, — мост не исполняет своей роли. Мы надеемся, что по нему начнут ходить. В нашей церкви есть украиноязычные и русскоязычные люди, которые придерживаются самых разных политических взглядов. В этом плане УПЦ (Московского патриархата — С.С.) может стать образцом для общества, как при всех различиях можно находиться в одной общине». По сути, это тоже вариант восстановления целостности Украины, хотя автор идеи признает, что «наше общество сейчас не готово к тому, чтобы какая-то Церковь стала посредником» в деле «сшивания страны».

Так что Зеленский сейчас оказывается на перекрестке с тремя указателями: выбрать какую-то «центристскую модель» построения общества, продолжить возводить с государственным участием «Национальную Церковь» или ничего не делать, отложив церковные дела на потом. Любой выбор из предложенного несет за собой обременения, даже вариант бездействия. Ведь те же разочарованные униаты могут решить, что лучше маленькое государство, да свое, чем большое, в нынешних границах, но индифферентное к их нуждам.