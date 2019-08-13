После нескольких месяцев безрезультатных переговоров Турция и США достигли договорённости по совместному оперативному центру, необходимому для координации усилий в рамках создания безопасной зоны, протяжённость которой составит более 400 километров вдоль северо-восточной границы Сирии с Турцией. Большую часть данного региона контролируют отряды сирийско-курдской милиции, которая для Турции является террористической организацией. Курдские отряды сыграли ключевую роль в борьбе США с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В течение последних нескольких лет Турция осуществила в данном районе два военных вторжения, чтобы отбросить курдские отряды народной самообороны (YPG) от своей границы. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности третьего вторжения в контролируемый YPG северо-восточный район Сирии, где также расположены сотни американских солдат. В связи с недавним соглашением, напряжённость между США и Турцией по основному спорному вопросу, похоже, начала снижаться. Однако в будущем стороны могут столкнуться с новыми разногласиями. Для того, чтобы обеспечить успех любого соглашения по северо-восточному району Сирии, необходимо решить проблемы, затрагивающие интересы США и Турции в сфере безопасности, и проблемы, которые беспокоят курдов. Нынешнее соглашение не отвечает всем необходимым условиям, пишут Джозеф Вотел и Гёнюль Тол в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Турецкие и американские войска участвуют в совместном патрулировании территории. Сирия

Несмотря на то, что обе страны не указали в своих заявлениях ключевые детали соглашения, включая информацию о том, кто именно будет контролировать безопасную зону и насколько глубоко она будет распространяться на сирийскую территорию, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что взгляды США на безопасную зону приближаются к позиции Турции по данному вопросу. Турция долго настаивала на том, чтобы глубина безопасной зоны составила не менее 30 километров. Также Анкара настаивала на выводе курдских сил из безопасной зоны и выражала предпочтение контролировать её в одиночку. Если соглашение было подписано именно на этих условиях, то оно создаст ещё больше проблем для всех заинтересованных сторон.

Безопасные зоны, как правило, создаются для защиты людей в зонах конфликта и обычно преследуют цели демилитаризации и гуманитарные цели. Создание безопасной зоны глубиной в 30 километров к востоку от Евфрата привело бы к противоположному эффекту, вероятно, вытеснив с данной территории более 90% сирийских курдов, усугубив и без того сложную гуманитарную ситуацию, а также создав условия для обострения конфликта.

Создание безопасной зоны может нанести ущерб интересам США. Вашингтон пытается предотвратить возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), защитить тех, кто сражался с боевиками плечом к плечу с западной коалицией, подорвать иранскую пропаганду на северо-востоке Сирии и нейтрализовать возможное угрозы. Поддерживаемые США сирийские курды представляют собой наиболее эффективную и боеспособную силу, выступающую против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Присутствие курдов способствует стабильности и возрождению местного самоуправления, что является ключевым фактором, препятствующим возрождению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Курдские силы затрудняют перемещения боевиков и доставку ресурсов, необходимых для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Создание безопасной зоны, которая приведёт к изгнанию курдских сил, может подорвать эти усилия.

Kurdishstruggle Солдаты армии Курдистана на позиции

Необходима не безопасная зона, а скорее устойчивый механизм безопасности, в рамках которого можно было бы решать конкретные проблемы всех вовлечённых сторон и создать структуру для осуществления контроля за операциями по поддержанию безопасности. Данное решение не является идеальным, в конечном итоге никто полностью не будет удовлетворён достигнутыми договорённостями, но это единственный выход. Эти договорённости могли бы включить в себя совместное с курдскими силами патрулирование уязвимых районов, отвод тяжёлого вооружения на безопасное расстояние от границы и демонтаж блокпостов, расположенных вдоль границы. Турции следовало бы воздержаться от размещения постоянного военного контингента в данном районе и наладить тесное сотрудничество с возглавляемой США западной коалицией в рамках совместного патрулирования и создания совместных контрольно-пропускных пунктов в уязвимых приграничных районах.

Идеальное решение сложившейся дилеммы для всех заинтересованных сторон состоит в том, чтобы Турция решила свою внутреннюю курдскую проблему мирным путём. Однако в настоящее время, похоже, что в Турции пока не сложились необходимые условия для данного решения, учитывая менее устойчивые избирательные позиции Эрдогана и зависимость от националистов. США должны сохранить дипломатическую заинтересованность в целях содействия мирному урегулированию.