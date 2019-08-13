Текущие торговые отношения между США и КНР переживают не лучшие времена: Вашингтон приставил оружие к пекинскому виску, настаивая на том, чтобы Китай согласился выполнить его требования, пишет Маа Чжи Хун в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В интересах не только Японии, но всего мира, важно, чтобы Китай не подчинился американским требованиям, выдвинутым при подобных обстоятельствах. Возможно, задействовав подобные методы, США добились бы успеха в переговорах с такими странами, как Австралия или Южная Корея, но ничто не может идти в сравнение с возможными последствиями соглашения между США и КНР. Помимо того, что Китай является второй по величине экономикой в мире с того момента, как в 2010 году он обогнал Японию, Китай представляет собой растущую державу, которая продолжает расширять своё влияние на международной арене. КНР — это также самый сильный конкурент Соединённых Штатов и единственная страна, которая может представлять серьёзную угрозу для США.

Japan.kantei.go.jp Абэ Синдзо и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке

Если Вашингтону удастся заставить Пекин пойти на уступки, это стало бы зловещим знаком для Японии, поскольку итоги переговоров между США и КНР будут иметь серьёзные последствия и для Японии, которая стремится заключить собственное торговое соглашение с США.

Если Соединённым Штатам сойдёт с рук давление на Китай, а также если Вашингтон сможет заключить с КНР неравное торговое соглашение, то что помешает американцам задействовать эту же тактику против Японии? Соединённые Штаты уже ввели торговые пошлины в отношении японских товаров, так и не столкнувшись с каким-либо ответным ударом со стороны азиатского торгового гиганта. Предприняв неоднократные попытки уладить разногласия с Трампом мирным путём, Япония, наконец, осознала ограниченность своей стратегии. Трамп также продемонстрировал, что он способен принимать собственные решения, отвергнув мнение своих советников в отношении новых торговых пошлин.

Если Трампу удастся добиться успеха в отношении Китая, то он, несомненно, придёт к выводу, что его тактика торговой войны не только работает, но и является полезным оружием для достижения необходимых целей. Успех в отношении Китая только ободрит Трампа, поэтому он может задействовать свою тактику против Японии.

Сейчас самым приоритетным для Трампа являются президентские выборы 2020 года. Вся его внешняя и внутренняя политика будут основываться на том, какое впечатление он сможет произвести на свою избирательную базу. Действия, которые будут интерпретированы как жёсткие действия Трампа в отношении Китая, принесут нынешнему главе Белого дома необходимые политические дивиденды. Никто не может остановить Трампа, кроме него самого.

Ну... кто на меня? Трамп

В политических кругах США Япония пользуется гораздо более позитивным имиджем, чем Китай. Многие американские законодатели, как из Демократической партии, так и из Республиканской, весьма дружественно настроены по отношению к Японии. Чиновники из кабинета Трампа, такие как государственный секретарь США Майк Помпео, установили тесные связи с правительством Японии.

Однако в эпоху Трампа всё это не имеет значения. За последние 2 года своего президентства Трамп разрушил нормы международных отношений США, которые соблюдались на протяжении десятилетий. Теперь имеет значение только мнение президента, и если Трамп решит ввести новые торговые пошлины в отношении Японии, ни один из его ближайших советников не сможет отговорить его.

Президент Трамп фактически нарушил ряд неписаных правил, которые должны соблюдать крупные державы по отношению к другим игрокам на международной арене. Недавнее поведение США указывает на то, что они могут задействовать любую тактику, которую они посчитают целесообразной.

Америка за колючей проволокой

Всё это неправильно с моральной точки зрения. Отношения между странами должны основываться на взаимоуважении и стремлении содействовать взаимовыгодному сотрудничеству. США в эпоху Трампа используют транзакционный подход, основанный на образе мышления победителя. Необходимо с этим покончить. США выразили серьёзную обеспокоенность по поводу торговли с Китаем, но если какая-либо сделка и будет достигнута, то только на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.

Как бы иронично это не звучало, Китай оказывает большую услугу Японии, сопротивляясь давлению со стороны администрации Трампа.